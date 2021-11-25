Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Пятница, 26 Ноября 2021    00:58:00
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Ноябрь » 25 » 08:27:01

Центр вакцинации, работавший в ТЦ «Олди», переехал в другое здание

Вчера, 08:27:01 1230 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Центр вакцинации, работавший в ТЦ «Олди», переехал в другое здание

 Центр вакцинации из ТЦ «ОЛДИ» переехал в административное здание на ул. Победы, 55. По другому адресу центр будет работать с 25 ноября.

Здесь можно будет получить как первую, так и вторую дозу препаратов CoronaVac, Moderna, AstraZeneca и Pfizer, сообщает городской совет.
 

«Мы благодарим за сотрудничество ТЦ «ОЛДИ», – говорит заместитель городского головы Мария Мисюрова. – Здесь за неполные три месяца сделали более 52 тысяч прививок».


График работы Центра вакцинации на Победы, 55:

 
  • Понедельник-пятница: с 10:30 до 19:00;
  • Суббота: с 08:30 до 19:00;
  • Воскресенье и праздничные дни: с 08:30 до 14:00.

«Такой график установлен временно в связи с переездом. О дальнейших изменениях в работе центра будет сообщено дополнительно», – отметили в мэрии.

В Житомирской громаде по состоянию на 24 ноября было сделано 159 387 прививок.
\
Тэги: Житомир, Центр вакцинации
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus