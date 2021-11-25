Центр вакцинации, работавший в ТЦ «Олди», переехал в другое здание

Центр вакцинации из ТЦ «ОЛДИ» переехал в административное здание на ул. Победы, 55. По другому адресу центр будет работать с 25 ноября.
Здесь можно будет получить как первую, так и вторую дозу препаратов CoronaVac, Moderna, AstraZeneca и Pfizer, сообщает городской совет.
«Мы благодарим за сотрудничество ТЦ «ОЛДИ», – говорит заместитель городского головы Мария Мисюрова. – Здесь за неполные три месяца сделали более 52 тысяч прививок».
График работы Центра вакцинации на Победы, 55:
«Такой график установлен временно в связи с переездом. О дальнейших изменениях в работе центра будет сообщено дополнительно»
- Понедельник-пятница: с 10:30 до 19:00;
- Суббота: с 08:30 до 19:00;
- Воскресенье и праздничные дни: с 08:30 до 14:00.
, – отметили в мэрии.
В Житомирской громаде по состоянию на 24 ноября было сделано 159 387 прививок.
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