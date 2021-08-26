В Житомире открыли новый Центр вакцинации: наблюдаются очереди. ФОТО

Сегодня, 26 августа, в Житомире в ТЦ "ОЛДИ" на улице Грушевского заработал новый Центр массовой вакцинации. Ранее он действовал на базе школы №6.
В Центре работает 5 мобильных бригад. Доступны как для первой, так и для второй дозы вакцины CoronaVac и AstraZeneca. Только для ревакцинации
используют вакцину Moderna.
График работы Центра вакцинации:
- понедельник - пятница - с 12:00 до 19:00 с перерывом с 15:00 до 15:15;
- суббота - с 08:30 до 19:00 с перерывом с 13:45 до 14:15;
- воскресенье и праздничные дни - с 08:30 до 14:00.
По информации издания "Перший Житомирський
", сегодня в Центре образовались очереди.
Люди становятся в две очереди на улице и внутри ТЦ, десятки ожидающих заполняют анкеты, масочный режим и дистанцию большинство не соблюдают.
Напомним, в Житомире также работает временный пункт вакцинации от COVID-19 в Эпицентре (Киевское шоссе, 4/2). Прививки проводят в будние дни с 10:00 до 16:00.
Фото: Перший Житомирський