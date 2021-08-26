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В Житомире открыли новый Центр вакцинации: наблюдаются очереди. ФОТО

Сегодня, 14:18:02 898 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире открыли новый Центр вакцинации: наблюдаются очереди. ФОТО

 Сегодня, 26 августа, в Житомире в ТЦ "ОЛДИ" на улице Грушевского заработал новый Центр массовой вакцинации. Ранее он действовал на базе школы №6.

В Центре работает 5 мобильных бригад. Доступны как для первой, так и для второй дозы вакцины CoronaVac и AstraZeneca. Только для ревакцинации используют вакцину Moderna.

График работы Центра вакцинации:
 
  • понедельник - пятница - с 12:00 до 19:00 с перерывом с 15:00 до 15:15;
  • суббота - с 08:30 до 19:00 с перерывом с 13:45 до 14:15;
  • воскресенье и праздничные дни - с 08:30 до 14:00.

По информации издания "Перший Житомирський", сегодня в Центре образовались очереди.

Люди становятся в две очереди на улице и внутри ТЦ, десятки ожидающих заполняют анкеты, масочный режим и дистанцию большинство не соблюдают.

Напомним, в Житомире также работает временный пункт вакцинации от COVID-19 в Эпицентре (Киевское шоссе, 4/2). Прививки проводят в будние дни с 10:00 до 16:00.





Фото: Перший Житомирський
Тэги: Центр вакцинации, Житомир, вакцинация
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