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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Август » 17 » 16:46:14

Житомирский центр вакцинации переедет со школы в торговый центр

Сегодня, 16:46:14 804 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирский центр вакцинации переедет со школы в торговый центр

 Центр массовой вакцинации, который действовал на базе спортивного зала школы №6, переедет в ТЦ "ОЛДИ" (улица Грушевского, 5). Об этом сообщается в проекте решения исполкома, опубликованном на сайте мэрии.

Центр вакцинации там заработает с 26 августа. Как и ранее, в Центре будет работать 5 мобильных бригад.

График работы Центра вакцинации будет такой:
 
  • понедельник - пятница - с 12:00 до 19:00 с перерывом с 15:00 до 15:15;
  • суббота - с 08:30 до 19:00 с перерывом с 13:45 до 14:15;
  • Воскресенье и праздничные дни - с 08:30 до 14:00.

Также в Житомире с 16 августа заработал временный пункт вакцинации от COVID-19 в Эпицентре (Киевское шоссе, 4/2). Прививки делают вакциной CoronaVac в будние дни с 10:00 до 16:00. Работает одна мобильная бригада, информирует мэрия.

Ранее сообщалось, что Центр вакцинации переедет из помещения в школы в бывший кинотеатр "Жовтень".
Тэги: Житомир, вакцинация, Центр вакцинации
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Комментариев: 2
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:48:37, Сегодня [Материал]

Для чего палец подняла ...скоро рога вырастут
SAT
2 Nostradamus (SAT)   • 21:30:26, Сегодня [Материал]

100% виростуть. У невакцинованих. На порозі України мутації ковіду, у яких смертність в 10 разів вище від раніше виведених у довбаному Китаї.
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