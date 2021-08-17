Житомирский центр вакцинации переедет со школы в торговый центр

Центр массовой вакцинации, который действовал на базе спортивного зала школы №6, переедет в ТЦ "ОЛДИ" (улица Грушевского, 5). Об этом сообщается в проекте решения исполкома, опубликованном на сайте мэрии
.
Центр вакцинации там заработает с 26 августа
. Как и ранее, в Центре будет работать 5 мобильных бригад.
График работы Центра вакцинации будет такой:
- понедельник - пятница - с 12:00 до 19:00 с перерывом с 15:00 до 15:15;
- суббота - с 08:30 до 19:00 с перерывом с 13:45 до 14:15;
- Воскресенье и праздничные дни - с 08:30 до 14:00.
Также в Житомире с 16 августа заработал временный пункт вакцинации от COVID-19 в Эпицентре (Киевское шоссе, 4/2). Прививки делают вакциной CoronaVac в будние дни с 10:00 до 16:00. Работает одна мобильная бригада, информирует мэрия.
Ранее сообщалось, что Центр вакцинации переедет из помещения в школы в бывший кинотеатр "Жовтень"
.