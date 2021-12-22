Как Житомирский центр вакцинации будет работать в праздничные дни: новый график

«До Нового года еще есть время. Поэтому желающие получить первую или вторую дозы вакцины могут ее беспрепятственно получить до 31 декабря включительно. В последний день 2021 года центр вакцинации будет работать короче всего на час, до 18:00. А вот 1 и 2 января бригады по вакцинации будут отдыхать. С третьего января график работы центра вакцинации возобновится. 07, 08, 09 января центр вакцинации будет работать в режиме воскресенья», - говорит Александр Космина.