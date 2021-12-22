Как Житомирский центр вакцинации будет работать в праздничные дни: новый график

Житомирский центр вакцинации, функционирующий в админздании по ул. Победы 55, 1 и 2 января не будет работать.
Об этом сообщает медицинский директор КП «Центр первично-медико-санитарной помощи» Александр Космина
.
«До Нового года еще есть время. Поэтому желающие получить первую или вторую дозы вакцины могут ее беспрепятственно получить до 31 декабря включительно. В последний день 2021 года центр вакцинации будет работать короче всего на час, до 18:00. А вот 1 и 2 января бригады по вакцинации будут отдыхать. С третьего января график работы центра вакцинации возобновится. 07, 08, 09 января центр вакцинации будет работать в режиме воскресенья», - говорит Александр Космина.
По информации горсовета
, с 20 декабря Центр вакцинации поменял график работы
.
Понедельник – пятница:
- 12:30 – 19:00;
- перерыв 13:45 – 14:15.
Выходные дни:
- суббота 8:30 – 19:00;
- воскресенье 8:30 – 14:00.
Работа Центра в праздничные дни – 25, 26, 27 декабря: 8:30 – 14:00.