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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Декабрь » 22 » 16:17:59

Как Житомирский центр вакцинации будет работать в праздничные дни: новый график

Вчера, 16:17:59 778 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Как Житомирский центр вакцинации будет работать в праздничные дни: новый график

 Житомирский центр вакцинации, функционирующий в админздании по ул. Победы 55, 1 и 2 января не будет работать.

Об этом сообщает медицинский директор КП «Центр первично-медико-санитарной помощи» Александр Космина.
 

«До Нового года еще есть время. Поэтому желающие получить первую или вторую дозы вакцины могут ее беспрепятственно получить до 31 декабря включительно. В последний день 2021 года центр вакцинации будет работать короче всего на час, до 18:00. А вот 1 и 2 января бригады по вакцинации будут отдыхать. С третьего января график работы центра вакцинации возобновится. 07, 08, 09 января центр вакцинации будет работать в режиме воскресенья», - говорит Александр Космина.


По информации горсовета, с 20 декабря Центр вакцинации поменял график работы.

Понедельник – пятница:
  • 12:30 – 19:00;
  • перерыв 13:45 – 14:15.

Выходные дни:
  • суббота 8:30 – 19:00;
  • воскресенье 8:30 – 14:00.

Работа Центра в праздничные дни – 25, 26, 27 декабря: 8:30 – 14:00.
Тэги: Житомир, Центр вакцинации
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