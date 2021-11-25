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Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2021 » Ноябрь » 25 » 08:53:14

Цена на сало в Житомире приближается к 200 грн за килограмм. ВИДЕО

Вчера, 08:53:14 2083 6 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Цена на сало в Житомире приближается к 200 грн за килограмм. ВИДЕО

 В Житомире на Житнем рынке резко выросла цена на сало. В настоящее время она составляет от 65 до 180 гривен за килограмм.

По словам продавцов, цена на сало выросла из-за повышения цены на живых свиней, передает "Суспільне".
 

"Это высший сорт сала, его мы съедим от начала и до конца, поэтому оно стоит по 170 гривен за килограмм, – сказала продавщица Инна Киналевская. – Такое сало, которое по 100 гривен, нужно съесть, например, из серединки, а другой кусочек нужно будет пожарить, потому что оно здесь несъедобное. А самое дешевое сало перерабатывается на фарш и жарится – это сало не нужно есть в сыром виде".


Руководитель экономического клуба Украины Олег Пензин говорит, что причина роста цены на сало экономическая.
 

"В последнее время много нужно тратить комбикорма на содержание свиней, выросла цена на энергоносители. Если говорить о больших фермах, то растет не только цена на содержание, но еще и нужно выплачивать зарплату людям, поэтому все эти расходы сейчас влияют на цену. Ожидаем, что цена на сало остановится, а на свинину – пойдет вверх", – сказал Олег Пензин.


В среднем за последние две недели цена сала на Житнем рынке выросла на 30%.

"Мы заметили скачок цены до 170-180 гривен за килограмм – это большой скачок, но сало покупают больше, чем мясо, потому что его мало, а во-вторых его можно по кусочку резать и наесться", – сказала инспектор по торговле Лилия Сарбайцева.
 
Тэги: Житомир, рынок, сало, Цены
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Комментариев: 5
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 11:35:15, Вчера [Материал]

аналитега от бога....
TarasS
2 Тарас Стрільчик (TarasS)   • 11:49:52, Вчера [Материал]

Кому всралося це сало? Хто його їсть? Покажіть відділ сала хоч в одному українському супермаркеті?

Байку про особливу любов українців до сала вигадали хацапи.
Hoakina
5 Марина (Hoakina)   • 19:48:03, Вчера [Материал]

На 2. от не знала, що Ви мусульманин... хоч у нас і мусульмани сало їдять
briz
3 aleks (briz)   • 13:33:58, Вчера [Материал]

очередей не наблюдается...
Hoakina
4 Марина (Hoakina)   • 19:46:56, Вчера [Материал]

а сало росте якось окремо від м'яса? ну раз цін кормів виросла, то й м'ясо мало подорожчати. І де це збільшилася закупівельна ціна на свині? просто олія подорожчала, почали смажити на салі, попит дає пропозицію. Здобули абинебарига.
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