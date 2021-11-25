Цена на сало в Житомире приближается к 200 грн за килограмм. ВИДЕО

"Это высший сорт сала, его мы съедим от начала и до конца, поэтому оно стоит по 170 гривен за килограмм, – сказала продавщица Инна Киналевская. – Такое сало, которое по 100 гривен, нужно съесть, например, из серединки, а другой кусочек нужно будет пожарить, потому что оно здесь несъедобное. А самое дешевое сало перерабатывается на фарш и жарится – это сало не нужно есть в сыром виде".