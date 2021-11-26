На Житомирщине мужчина устроил уборку двора и едва не сжег свой дом. ФОТО

В Бердичевском районе Житомирской области мужчина решил устроить уборку в дворе и едва не сжег свой дом. Об этом сообщила пресс-служба управления Государственной службы Украины по ЧС в Житомирской области.
"25 ноября в 12:51 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в с. Бенедовка Бердичевского района. Об этом спасателям сообщили крестьяне, увидевшие густой смог дыма над населенным пунктом"
, – информирует ГСЧС
.
Установлено, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Мужчина убирал во дворе – срезал аварийные деревья, сгребал сухостой и решил все это сжечь. Он развел костер на расстоянии около 5 м от дома. Из-за сильных порывов ветра пламя опрокинулось на крышу дома.
Силами бойцов ГСЧС в 13:20 пожар был локализован, а в 14:07 ликвидирован. В результате чрезвычайного происшествия погибших и травмированных не обнаружено.
Огонь успел уничтожить крышу дома. Дальнейшее распространение пламени спасатели не допустили.
Фото: ГСЧС