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На Житомирщине мужчина устроил уборку двора и едва не сжег свой дом. ФОТО

Сегодня, 12:41:43 316 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине мужчина устроил уборку двора и едва не сжег свой дом. ФОТО

 В Бердичевском районе Житомирской области мужчина решил устроить уборку в дворе и едва не сжег свой дом. Об этом сообщила пресс-служба управления Государственной службы Украины по ЧС в Житомирской области.

"25 ноября в 12:51 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в с. Бенедовка Бердичевского района. Об этом спасателям сообщили крестьяне, увидевшие густой смог дыма над населенным пунктом", – информирует ГСЧС.

Установлено, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Мужчина убирал во дворе – срезал аварийные деревья, сгребал сухостой и решил все это сжечь. Он развел костер на расстоянии около 5 м от дома. Из-за сильных порывов ветра пламя опрокинулось на крышу дома.

Силами бойцов ГСЧС в 13:20 пожар был локализован, а в 14:07 ликвидирован. В результате чрезвычайного происшествия погибших и травмированных не обнаружено.

Огонь успел уничтожить крышу дома. Дальнейшее распространение пламени спасатели не допустили.

Фото: ГСЧС
Тэги: Житомирщина, пожар
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