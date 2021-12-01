В Житомире студенты-медики работают волонтерами в центрах вакцинации. ВИДЕО

"Например, одна группа работает в одном центре вакцинации, другая – во втором, – говорит Ирина Кочун-Охман. – Где нужна помощь, туда студенты и присоединяются. У нас привлекаются студенты с разных курсов, группа может быть 10-15 человек, следующая группа – 7-10 человек. Это связано с обучением, зависит от того, какое у них расписание, так они напрямую и работают".

"Студенты работают с людьми в зоне наблюдения, помогают оформлять информационные согласия, общаются с пациентами. Только это мы им поручаем, а также распределять немножко потоки. В бригады, конечно, мы их не привлекаем", – говорит Елена Пиковская.

"Мы помогаем заполнять (информационные согласия – ред.), мы рассказываем, что заполнять, но не имеем права подписывать ничего, лишь информируем, что нужно подписать, где, какая дата, но подписывает только человек. Когда я пришла работать сюда, то многое узнала, рассказала людям о вакцинации и сама уже дважды вакцинировалась", – рассказала студентка.