В Житомире студенты-медики работают волонтерами в центрах вакцинации. ВИДЕО

В Житомире более 300 студентов Житомирского медицинского института работают волонтерами на пунктах вакцинации. К такой работе студентов привлекают только по собственному желанию.
Об этом suspilne.media рассказала руководитель студенческого профкома Ирина Кочун-Охман.
"Например, одна группа работает в одном центре вакцинации, другая – во втором, – говорит Ирина Кочун-Охман. – Где нужна помощь, туда студенты и присоединяются. У нас привлекаются студенты с разных курсов, группа может быть 10-15 человек, следующая группа – 7-10 человек. Это связано с обучением, зависит от того, какое у них расписание, так они напрямую и работают".
Руководитель студенческого профкома говорит, что к такой работе студентов привлекают, чтобы они получали практический опыт.
"Это все происходит во внеурочное время. Мотивируем студентов, в частности, кто участвует в общественной работе, получает дополнительные баллы. Ну и это для них практика. Потому что практика – самое важное для студента-медика", – сказала Ирина Кочун-Охман.
Руководитель пункта Житомирского центра вакцинации Елена Пиковская рассказывает, что привлечение студентов медиков к работе разгружает работников центра.
"Студенты работают с людьми в зоне наблюдения, помогают оформлять информационные согласия, общаются с пациентами. Только это мы им поручаем, а также распределять немножко потоки. В бригады, конечно, мы их не привлекаем", – говорит Елена Пиковская.
Почти каждый день по 4-5 часов студентка мединститута Елизавета Коваль работает в Житомирском пункте вакцинации. 30 ноября девушка в зоне регистрации помогала людям заполнить информационные согласия на проведение прививки.
"Мы помогаем заполнять (информационные согласия – ред.), мы рассказываем, что заполнять, но не имеем права подписывать ничего, лишь информируем, что нужно подписать, где, какая дата, но подписывает только человек. Когда я пришла работать сюда, то многое узнала, рассказала людям о вакцинации и сама уже дважды вакцинировалась", – рассказала студентка.
Кроме пунктов вакцинации, сейчас четверо студентов выпускного курса работают волонтерами в инфекционных отделениях больниц Житомира, где лечат больных коронавирусом.