На Житомирщине разоблачили преступную группу, которая нелегально торговала алкоголем. ФОТО

"Предприниматель продавал алкоголь, не имея специального разрешения для торговли подакцизными товарами. В ходе следственных действий оперативники задокументировали неоднократные факты сбыта различных объемов напитка. Для расширения объема деятельности мужчина привлек еще 3 сообщников, в обязанности которых входили хранение полученного от организатора алкоголя, поиск клиентов и продажа им спиртного. Закупкой и доставкой занимался непосредственно бердичевлянин", - сообщили в полиции.