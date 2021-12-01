На Житомирщине разоблачили преступную группу, которая нелегально торговала алкоголем. ФОТО

В Бердичевском районе Житомирской области полицейские разоблачили преступную группу, которая занималась незаконной продажей алкоголя. Как сообщили в ГУ Нацполиции, нелегальный бизнес организовал 37-летний бердичевлянин.
"Предприниматель продавал алкоголь, не имея специального разрешения для торговли подакцизными товарами. В ходе следственных действий оперативники задокументировали неоднократные факты сбыта различных объемов напитка. Для расширения объема деятельности мужчина привлек еще 3 сообщников, в обязанности которых входили хранение полученного от организатора алкоголя, поиск клиентов и продажа им спиртного. Закупкой и доставкой занимался непосредственно бердичевлянин", - сообщили в полиции.
По информации полиции, действовала группа более года преимущественно на территории Бердичева и района.
По местам проживания подозреваемых и возможного нахождения товара правоохранители провели санкционированные обыски.
"В результате был изъят безакцизный алкоголь, деньги, банковские карты, мобильные телефоны и другие свидетельства противоправной деятельности. Также во время следственных действий изъяты транспортные средства, которые использовались для перевозки спиртного. Назначен ряд экспертных исследований"
, - добавили в ГУНП.
На основании полученных доказательств 37-летнему организатору объявлено о подозрении в совершении уголовного деяния, предусмотренного ст. 204 (Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины.
Фото: полиция