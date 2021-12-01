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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Декабрь » 1 » 08:49:04

На Житомирщине разоблачили преступную группу, которая нелегально торговала алкоголем. ФОТО

Сегодня, 08:49:04 553 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине разоблачили преступную группу, которая нелегально торговала алкоголем. ФОТО

 В Бердичевском районе Житомирской области полицейские разоблачили преступную группу, которая занималась незаконной продажей алкоголя. Как сообщили в ГУ Нацполиции, нелегальный бизнес организовал 37-летний бердичевлянин.
 

"Предприниматель продавал алкоголь, не имея специального разрешения для торговли подакцизными товарами. В ходе следственных действий оперативники задокументировали неоднократные факты сбыта различных объемов напитка. Для расширения объема деятельности мужчина привлек еще 3 сообщников, в обязанности которых входили хранение полученного от организатора алкоголя, поиск клиентов и продажа им спиртного. Закупкой и доставкой занимался непосредственно бердичевлянин", - сообщили в полиции.


По информации полиции, действовала группа более года преимущественно на территории Бердичева и района.

По местам проживания подозреваемых и возможного нахождения товара правоохранители провели санкционированные обыски. 

"В результате был изъят безакцизный алкоголь, деньги, банковские карты, мобильные телефоны и другие свидетельства противоправной деятельности. Также во время следственных действий изъяты транспортные средства, которые использовались для перевозки спиртного. Назначен ряд экспертных исследований", - добавили в ГУНП.

На основании полученных доказательств 37-летнему организатору объявлено о подозрении в совершении уголовного деяния, предусмотренного ст. 204 (Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины.





Фото: полиция
Тэги: Житомирщина, алкоголь, незаконная продажа
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Комментариев: 3
melan
1 melan (melan)   • 09:35:03, Сегодня [Материал]

судя по той несчастной суме что на фото то бизнес не очень удачно шел. Но думаю оформят и осудят быстро. Интересно как там продвигается суд над взяточником сусликом???
Karab
2 Сергей (Karab)   • 10:05:42, Сегодня [Материал]

Полиция начала подготовку к НГ!
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 15:13:09, Сегодня [Материал]

осталось разоблачить коньяк с вискарём
и шампусик....
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