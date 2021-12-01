Ковзанку «Глобал ІСЕ» у Житомирі відкрито! Усі бажаючі мають змогу не лише покататись на ковзанах, але й весело провести час разом з друзями, адже ковзанка - це найкраще місце для відпочинку та нових знайомств.
Ковзанка «Глобал ІСЕ»
- це завжди позитивні та теплі враження! Для постійних відвідувачів діють абонементи зі знижкою, а при груповому відвідуванні школярі та студенти у кількості від 15 осіб отримають знижку -20%.
Катайся, відривайся, насолоджуйся адже ковзанка «Глобал ІСЕ»
- це найкраще місце для відпочинку!
м. Житомир
вул. Київська, 77
ТРЦ «Глобал UA», І поверх
тел.: (067) 401-31-81, (067) 401-30-06
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