Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Пятница, 03 Декабря 2021    22:17:30
|
Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Декабрь » 3 » 16:48:16

Бухгалтер коммунального предприятия в Житомире присвоил 300 тыс. грн и исчез: мужчина объявлен в розыск

Сегодня, 16:48:16 565 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Бухгалтер коммунального предприятия в Житомире присвоил 300 тыс. грн и исчез: мужчина объявлен в розыск

 Полицейские устанавливают местонахождение 33-летнего Дмитрия Щетинина, обвиняемого в присвоении более 300 тыс. грн коммунального предприятия в Житомире. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.
 

"Летом прошлого года в полицию от дирекции одного из коммунальных заведений Житомира поступила информация об обнаружении при ревизии средств нехватки на сумму более 300 тысяч гривен. По этому обращению было начато уголовное производство и в ходе досудебного расследования полицейские установили схему исчезновения средств. Так, выяснилось, что бывший главный бухгалтер учреждения, подделав служебную документацию, переводил их на свой банковский счет как заработную плату", – говорится в сообщении.


Отмечается, что мужчина прекратил какие-либо контакты с коллегами, друзьями и сменил место жительства, избегая общения с полицейскими.

Следователи заочно сообщили о подозрении в совершении им уголовных правонарушений. После проведения необходимых следственных действий 30 ноября обвинительный акт в отношении мужчины был направлен в суд.
 

Правоохранители обращаются к гражданам с просьбой сообщить о возможном местонахождении мужчины.

"Если у вас есть любая информация о возможном местонахождении Дмитрия Щетинина, просим сообщить в Житомирское районное управление полиции по телефону (093) 022-47-28 или 102, или напрямую обратиться по адресу: г. Житомир, ул. Леси Украинки, 17", – призывают правоохранители.
Тэги: полиция, розыск, Житомир
Новости партнеров
Комментариев: 1
SAT
1 Nostradamus (SAT)   • 17:32:43, Сегодня [Материал]

Це не з того комунального підприємства, директор якого купував пісок та гравій за завищеними цінами ( див. на декілька "новин" вниз ) ? Здається, з того .
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus