Бухгалтер коммунального предприятия в Житомире присвоил 300 тыс. грн и исчез: мужчина объявлен в розыск

"Летом прошлого года в полицию от дирекции одного из коммунальных заведений Житомира поступила информация об обнаружении при ревизии средств нехватки на сумму более 300 тысяч гривен. По этому обращению было начато уголовное производство и в ходе досудебного расследования полицейские установили схему исчезновения средств. Так, выяснилось, что бывший главный бухгалтер учреждения, подделав служебную документацию, переводил их на свой банковский счет как заработную плату", – говорится в сообщении.