Бухгалтер коммунального предприятия в Житомире присвоил 300 тыс. грн и исчез: мужчина объявлен в розыск

Полицейские устанавливают местонахождение 33-летнего Дмитрия Щетинина, обвиняемого в присвоении более 300 тыс. грн коммунального предприятия в Житомире. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.
"Летом прошлого года в полицию от дирекции одного из коммунальных заведений Житомира поступила информация об обнаружении при ревизии средств нехватки на сумму более 300 тысяч гривен. По этому обращению было начато уголовное производство и в ходе досудебного расследования полицейские установили схему исчезновения средств. Так, выяснилось, что бывший главный бухгалтер учреждения, подделав служебную документацию, переводил их на свой банковский счет как заработную плату", – говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчина прекратил какие-либо контакты с коллегами, друзьями и сменил место жительства, избегая общения с полицейскими.
Следователи заочно сообщили о подозрении в совершении им уголовных правонарушений. После проведения необходимых следственных действий 30 ноября обвинительный акт в отношении мужчины был направлен в суд.
Правоохранители обращаются к гражданам с просьбой сообщить о возможном местонахождении мужчины.
"Если у вас есть любая информация о возможном местонахождении Дмитрия Щетинина, просим сообщить в Житомирское районное управление полиции по телефону (093) 022-47-28 или 102, или напрямую обратиться по адресу: г. Житомир, ул. Леси Украинки, 17"
, – призывают правоохранители
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