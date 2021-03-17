В Житомире разыскивают подозрительного мужчину, который пытался заманить школьницу в машину

"В социальных сетях и мессенджерах распространяется информация о попытке похищения ребенка в г. Житомире. По этому поводу информируем, что 13 марта в полицию обратились родители 12-летней школьницы с сообщением о следующем: 12 марта около 16:00 по ул. Вильский путь, в районе общеобразовательной школы №15, к их дочери обратился водитель автомобиля с вопросом, как проехать к местному карьеру. Когда девочка ответила, мужчина предложил ей показать путь. Также родители указывают, что водитель предлагал ребенку деньги", – информирует полиция Житомирской области.