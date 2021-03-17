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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Март » 17 » 15:32:59

В Житомире разыскивают подозрительного мужчину, который пытался заманить школьницу в машину

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В Житомире разыскивают подозрительного мужчину, который пытался заманить школьницу в машину

 В соцсетях и мессенджерах распространяется информация о попытке похищения ребенка в Житомире. Полиция опровергает информацию и заявляет, что по состоянию на 17 марта ни однин факт похищения ребенка не зарегистрирован.

В то же время сообщается, что подозрительный мужчина предлагал житомирской школьнице деньги за то, чтобы она ему показала дорогу к Соколовскому карьеру.
 

"В социальных сетях и мессенджерах распространяется информация о попытке похищения ребенка в г. Житомире. По этому поводу информируем, что 13 марта в полицию обратились родители 12-летней школьницы с сообщением о следующем: 12 марта около 16:00 по ул. Вильский путь, в районе общеобразовательной школы №15, к их дочери обратился водитель автомобиля с вопросом, как проехать к местному карьеру. Когда девочка ответила, мужчина предложил ей показать путь. Также родители указывают, что водитель предлагал ребенку деньги", – информирует полиция Житомирской области.


Ребенок отказался, а родители обратились в полицию. В настоящее время правоохранители устанавливают транспортное средство и личность водителя. 

"Просим не нагнетать ситуацию и не распространять недостоверные сведения", – призывают полицейские.
Тэги: школьница, розыск, Житомир, полиция
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