В Житомире разыскивают подозрительного мужчину, который пытался заманить школьницу в машину

В соцсетях и мессенджерах распространяется информация о попытке похищения ребенка в Житомире. Полиция опровергает информацию и заявляет, что по состоянию на 17 марта ни однин факт похищения ребенка не зарегистрирован.
В то же время сообщается
, что подозрительный мужчина предлагал житомирской школьнице деньги за то, чтобы она ему показала дорогу к Соколовскому карьеру.
"В социальных сетях и мессенджерах распространяется информация о попытке похищения ребенка в г. Житомире. По этому поводу информируем, что 13 марта в полицию обратились родители 12-летней школьницы с сообщением о следующем: 12 марта около 16:00 по ул. Вильский путь, в районе общеобразовательной школы №15, к их дочери обратился водитель автомобиля с вопросом, как проехать к местному карьеру. Когда девочка ответила, мужчина предложил ей показать путь. Также родители указывают, что водитель предлагал ребенку деньги", – информирует полиция Житомирской области.
Ребенок отказался, а родители обратились в полицию. В настоящее время правоохранители устанавливают транспортное средство и личность водителя.
"Просим не нагнетать ситуацию и не распространять недостоверные сведения"
, – призывают полицейские.