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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Декабрь » 10 » 16:59:26

Польский бульвар в Житомире будет ремонтировать фирма Розенблатов

Вчера, 16:59:26 1051 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Польский бульвар в Житомире будет ремонтировать фирма Розенблатов

 Управление капитального строительства Житомирского городского совета провело тендер и намерено заключить соглашение с ДП «Фаворит ОПТ» на ремонт Польского бульвара.

Об этом сообщается на портале Prozorro. Ожидаемая стоимость закупки составила 14,4 млн грн. Участие в тендере приняли три фирмы: ДП «Фаворит ОПТ» с предложением в 14,19 млн грн, ООО «АртХаус» с предложением в 14,24 млн грн и ООО «Тетерів-Будпроект» с предложением в 14,28 млн грн.



По условиям тендерной документации, подрядчик должен снять старый асфальт, плитку и бордюры; провести обрезку деревьев; установить видеонаблюдение и новое освещение; устроить водоотвод и полив растений; положить новое покрытие из бетонных плит и плитки; отремонтировать лестницу; установить скамейки, урны, болларды, велопарковки; провести озеленение.

Все работы должны быть выполнены до 1 сентября 2022 года.



Дочернее предприятие «Фаворит ОПТ» ЗАО «Фаворит» – зарегистрировано в 1996 году в Житомире. Специализируется на строительстве жилых и нежилых построек. Уставный капитал – 100 тыс. гривен. Конечным бенефициарным владельцем компании является Жанна Розенблат – жена экс-нардепа от Житомира Борислава Розенблата и его родная сестра Елена Розенблат – депутат Житомирского городского совета от ВО «Батькивщина».
Тэги: Фаворит, Житомир, капремонт, Польский бульвар
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Комментариев: 5
predi
1 predi (predi)   • 19:02:33, Вчера [Материал]

Це та "фірма", котра не може до цих пір привести в порядок набережну попри всі сроки?
І хто ж цю корумповану і безвідповідальну структуру так широко використовує і кришує викидаючи наші державні кошти цим неробам?
Дивно дивитись на все це.
Вано
2 Вано (Вано)   • 19:43:49, Вчера [Материал]

Это какая то жесть, чувака лишили депутатского мандата, а он продолжает выигрывать тендеры и разворовывать город... В нормальной стране розенбл*ть уже давно бы сидела
Cobalt
3 Cobalt (Cobalt)   • 20:32:36, Вчера [Материал]

А в Житомире и строить больше не кому. Либо варяги, либо "свои"...
Admiral8
4 Papa (Admiral8)   • 23:20:30, Вчера [Материал]

Главное дизайн заказать в Киеве у именитых дизайнеров. Ни в коем случае не согласовывать с розенблатами а то будет налеплено как в парке под мостом!
dakar
5 Инспектор Кранник (dakar)   • 23:59:26, Вчера [Материал]

А кто сомневался?
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