Польский бульвар в Житомире будет ремонтировать фирма Розенблатов

Управление капитального строительства Житомирского городского совета провело тендер и намерено заключить соглашение с ДП «Фаворит ОПТ» на ремонт Польского бульвара.
Об этом сообщается на портале Prozorro
. Ожидаемая стоимость закупки составила 14,4 млн грн. Участие в тендере приняли три фирмы: ДП «Фаворит ОПТ» с предложением в 14,19 млн грн, ООО «АртХаус» с предложением в 14,24 млн грн и ООО «Тетерів-Будпроект» с предложением в 14,28 млн грн.
По условиям тендерной документации, подрядчик должен снять старый асфальт, плитку и бордюры; провести обрезку деревьев; установить видеонаблюдение и новое освещение; устроить водоотвод и полив растений; положить новое покрытие из бетонных плит и плитки; отремонтировать лестницу; установить скамейки, урны, болларды, велопарковки; провести озеленение.
Все работы должны быть выполнены до 1 сентября 2022 года.
Дочернее предприятие «Фаворит ОПТ» ЗАО «Фаворит»
– зарегистрировано в 1996 году в Житомире. Специализируется на строительстве жилых и нежилых построек. Уставный капитал – 100 тыс. гривен. Конечным бенефициарным владельцем компании является Жанна Розенблат – жена экс-нардепа от Житомира Борислава Розенблата и его родная сестра Елена Розенблат – депутат Житомирского городского совета от ВО «Батькивщина».