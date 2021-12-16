Заммэра объяснил, почему большинство частных домов Житомира до сих пор не подключены к канализации

"Город Житомир, как и многие другие города Украины, строился в 60–х годах ХХ века, – говорит Кондратюк. – В те времена канализационные сети прокладывались в основном в многоэтажные и промышленные районы. Частный сектор всегда был на втором плане".



Как подключить частный дом к канализации

"Это зависит от хозяина дома. Никогда КП "Житомирводоканал" не подключал дома к канализации, потому что это не предусмотрено тарифом предприятия. Подключение домов частного сектора к централизованным сетям проводит хозяин здания", – сказал Сергей Кондратюк.

Всегда ли есть возможность подключиться к канализации

"В центральной части города такая возможность есть всегда. В Житомире существует 27 канализационных насосных станций, поэтому есть коллекторы к которым можно подключиться. Но есть микрорайоны, такие как Малеванка, Марьяновка, Саенко, часть Крошни и Корбутовки, где невозможно подключиться к канализации без построения новых сетей, канализационных насосных станций и коллекторов", – сказал Сергей Кондратюк.



Куда владельцы частных домов сбрасывают нечистоты

"Дома частного сектора, которые не подключены к централизованной канализации, могут пока использовать только септики и выгребные ямы. В городском совете есть стратегия развития города "Житомир – 2030" и стратегия КП "Житомирводоканал", в которых предусмотрено канализование частного сектора, где сегодня нет сетей и канализационных насосных станций. Но это не очень дешево", – рассказал во время эфира Сергей Кондратюк.