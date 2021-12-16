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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Декабрь » 16 » 09:03:04

Заммэра объяснил, почему большинство частных домов Житомира до сих пор не подключены к канализации

Вчера, 09:03:04 1347 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Заммэра объяснил, почему большинство частных домов Житомира до сих пор не подключены к канализации

 В настоящее время в Житомире насчитывается более 20 тысяч частных домов. Большинство из них не подключено к центральной системе канализации. 

15 декабря заместитель житомирского городского головы Сергей Кондратюк в программе "Сьогодні.Головне" на канале UA: Житомир объяснил, что такая ситуация сложилась из-за системы канализации, которая была построена в прошлом веке.
 

"Город Житомир, как и многие другие города Украины, строился в 60–х годах ХХ века, – говорит Кондратюк. – В те времена канализационные сети прокладывались в основном в многоэтажные и промышленные районы. Частный сектор всегда был на втором плане".


Как подключить частный дом к канализации


Несмотря на советскую систему канализации, подключить частный дом к централизованной системе возможно. Этим должен заниматься владелец дома.
 

"Это зависит от хозяина дома. Никогда КП "Житомирводоканал" не подключал дома к канализации, потому что это не предусмотрено тарифом предприятия. Подключение домов частного сектора к централизованным сетям проводит хозяин здания", – сказал Сергей Кондратюк.


Перед подключением к центральной канализации КП "Житомирводоканал" выдает владельцу технические условия на подключение, которые он должен выполнить. После этого дом подключают к централизованной системе канализации.
 

Всегда ли есть возможность подключиться к канализации


По словам заместителя городского головы, из-за рельефа города и отсутствия в некоторых районах необходимой инфраструктуры, не всегда водоканал может подключить дом к центральной канализации.
 

"В центральной части города такая возможность есть всегда. В Житомире существует 27 канализационных насосных станций, поэтому есть коллекторы к которым можно подключиться. Но есть микрорайоны, такие как Малеванка, Марьяновка, Саенко, часть Крошни и Корбутовки, где невозможно подключиться к канализации без построения новых сетей, канализационных насосных станций и коллекторов", – сказал Сергей Кондратюк.


Куда владельцы частных домов сбрасывают нечистоты


Сергей Кондратюк говорит, что обычно владельцы частных домов, которые не подключены к центральной канализации, сбрасывают стоки в септики или выгребные ямы.
 

"Дома частного сектора, которые не подключены к централизованной канализации, могут пока использовать только септики и выгребные ямы. В городском совете есть стратегия развития города "Житомир – 2030" и стратегия КП "Житомирводоканал", в которых предусмотрено канализование частного сектора, где сегодня нет сетей и канализационных насосных станций. Но это не очень дешево", – рассказал во время эфира Сергей Кондратюк.


По словам заместителя житомирского городского головы, все многоэтажные дома города подключены к центральной системе канализации.
Тэги: канализация, Житомир
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Комментариев: 5
DomA
1 Владимир (DomA)   • 12:49:50, Вчера [Материал]

А скиди фекалій у ливневу каналізацію цей спец не виключає?
Досить пройтися пішки по приватному сектору і одразу, по смороду з решітки, чути нелегальну врізку! І взимку чомусь такі решітки не замерзають!)
vovik-zt
2 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 21:39:40, Вчера [Материал]

Це так, а якщо немає ливневої, то у річку поруч.
MAS-ter
3 Mast (MAS-ter)   • 21:55:02, Вчера [Материал]

Не только по частному сектору.
pushistik13
4 Пушистик (pushistik13)   • 22:26:01, Вчера [Материал]

феерично
рагуль скулит, что ему 30 лет назад неправильную канализацию построили
и ждёт Путина, который оккупирует и сделает всё как надо
а рагуль будет "керувать"...
Ивасик
5 Телесик (Ивасик)   • 01:51:27, Сегодня [Материал]

Живу в центре в частном секторе. Всем переулком не один раз на протяжении многих лет подавались запросы на подключение переулка к городской канализации. Жители даже были готовы за свой счет проложить трубу по переулку. И что вы думаете? Правильно - дуля вам, а не городская канализация. И это 21 век. Так что хватит там Сухомлину сказки рассказывать, про можно и не можно, про виноватый совок и еще что-то. Ты Сухомлин парашу в Гидропарке построить за 2 каденции не можешь, какая еще канализация в частном секторе? Это не твой уровень. Твой уровень - распилить бабло на проекте, понтануться и скверики возле мэрии вылизать плиткой. Остальное - "не на часі".
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