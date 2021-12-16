Заммэра объяснил, почему большинство частных домов Житомира до сих пор не подключены к канализации

В настоящее время в Житомире насчитывается более 20 тысяч частных домов. Большинство из них не подключено к центральной системе канализации.
15 декабря заместитель житомирского городского головы Сергей Кондратюк в программе "Сьогодні.Головне" на канале UA: Житомир
объяснил, что такая ситуация сложилась из-за системы канализации, которая была построена в прошлом веке.
"Город Житомир, как и многие другие города Украины, строился в 60–х годах ХХ века, – говорит Кондратюк. – В те времена канализационные сети прокладывались в основном в многоэтажные и промышленные районы. Частный сектор всегда был на втором плане".
Как подключить частный дом к канализации
Несмотря на советскую систему канализации, подключить частный дом к централизованной системе возможно. Этим должен заниматься владелец дома.
"Это зависит от хозяина дома. Никогда КП "Житомирводоканал" не подключал дома к канализации, потому что это не предусмотрено тарифом предприятия. Подключение домов частного сектора к централизованным сетям проводит хозяин здания", – сказал Сергей Кондратюк.
Перед подключением к центральной канализации КП "Житомирводоканал" выдает владельцу технические условия на подключение, которые он должен выполнить. После этого дом подключают к централизованной системе канализации.
Всегда ли есть возможность подключиться к канализации
По словам заместителя городского головы, из-за рельефа города и отсутствия в некоторых районах необходимой инфраструктуры, не всегда водоканал может подключить дом к центральной канализации.
"В центральной части города такая возможность есть всегда. В Житомире существует 27 канализационных насосных станций, поэтому есть коллекторы к которым можно подключиться. Но есть микрорайоны, такие как Малеванка, Марьяновка, Саенко, часть Крошни и Корбутовки, где невозможно подключиться к канализации без построения новых сетей, канализационных насосных станций и коллекторов", – сказал Сергей Кондратюк.
Куда владельцы частных домов сбрасывают нечистоты
Сергей Кондратюк говорит, что обычно владельцы частных домов, которые не подключены к центральной канализации, сбрасывают стоки в септики или выгребные ямы.
"Дома частного сектора, которые не подключены к централизованной канализации, могут пока использовать только септики и выгребные ямы. В городском совете есть стратегия развития города "Житомир – 2030" и стратегия КП "Житомирводоканал", в которых предусмотрено канализование частного сектора, где сегодня нет сетей и канализационных насосных станций. Но это не очень дешево", – рассказал во время эфира Сергей Кондратюк.
По словам заместителя житомирского городского головы, все многоэтажные дома города подключены к центральной системе канализации.