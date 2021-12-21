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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Декабрь » 21 » 16:41:06

На дорогах Житомирской области установили демпферные системы. Зачем они нужны?

Вчера, 16:41:51 2017 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На дорогах Житомирской области установили демпферные системы. Зачем они нужны?

 На автодорогах Житомирской области установлены устройства для минимизации последствий ДТП - демпферные системы. Об этом сообщает Служба автомобильных дорог Житомирской области.

Работы проведены в рамках Государственной программы повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине на период до 2023 года.

27 демпферных систем установлено на автомобильных дорогах:
 
  • М-06 Киев – Чоп от границы с Киевщиной до села Березина возле Житомира (км 69+200, км 78+900, км 79+300, км 83+650, км 84+050, км 87+850, км 94+200, км 95+980, км 97+730, км 102+500, км 108+870, км 109+950, ​​км 114+200, км 118+950, км 119+400, км 120+550, км 122+350, км 124+600, км 125+900, км 126+600, км 127+050);
  • М-21 Выступовичи – Житомир – Могилев-Подольский (км 169+950, ​​км 170+570, км 183+500, км 187+650, км 187+730);
  • в селе Станишовка на а/д Т-06-14 Глубочица – Станишовка через Калиновку, Клитчин (км 9+000).
 

Как работает демпферная система?


Во время лобового столкновения демпферная система поглощает энергию путем постепенной деформации внутренних элементов, приводящих в действие внешние балки, складывая их телескопически. Обеспечивает эффективность и возможность исключения травм участников дорожного движения во время столкновения. И главное – не пробивает машину насквозь.

При боковых наездах система функционирует как стандартное дорожное барьерное ограждение.

Аналогичные демпферные конструкции установлены в Винницкой, Черниговской, Одесской и других областях.



Фото: САД
Тэги: Житомирская область, дтп, дороги, безопасность
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Комментариев: 1
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 21:55:57, Вчера [Материал]

правильный вопрос не "зачем", а "кому"....
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