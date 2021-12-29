Директор житомирского водоканала виновен в аварии на КНС, но пока останется на должности – Сухомлин

Городской голова Житомира сообщил, что директор КП "Житомирводоканал" Андрей Никитин виновен в авариях, которые произошли на главной канализационной насосной станции.
Об этом он сказал на пресс-конференции
29 декабря и добавил, что руководитель водоканала пока останется на своей должности, потому что смена директора остановит реконструкцию предприятия.
"Была кадровая комиссия, она четко прописала всех причастных, почему произошла авария и кто виноват. Виновны все, и руководитель предприятия тоже. Выговоры были объявлены руководителю и главному инженеру. Звучал вопрос замены руководителя. Очень просто сменить руководителя. Но когда у тебя идут все эти международные проекты, то смена руководителя, это примерно на полгода остановка проекта. Мы это тоже понимаем, потому что со Всемирным банком тоже нужно согласовать новую кандидатуру. Я не говорю, что это решение не будет принято, но пока нет", - сказал Сергей Сухомлин.
Аварии на КНС
7 августа на главной канализационной насосной станции Житомира произошла авария
, в результате которой стоки несколько дней сливали в реку.
Серия аварийных ситуаций продолжилась в сентябре
и октябре
.
По фактам загрязнения водных объектов было открыто уголовное производство
.
В период аварийных ситуаций на КП "Житомирводоканал" окружающей среде нанесен ущерб на общую сумму более 30 миллионов гривен
.