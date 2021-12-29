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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2021 » Декабрь » 29 » 16:22:16

Директор житомирского водоканала виновен в аварии на КНС, но пока останется на должности – Сухомлин

Сегодня, 16:22:16 472 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Директор житомирского водоканала виновен в аварии на КНС, но пока останется на должности – Сухомлин

 Городской голова Житомира сообщил, что директор КП "Житомирводоканал" Андрей Никитин виновен в авариях, которые произошли на главной канализационной насосной станции.

Об этом он сказал на пресс-конференции 29 декабря и добавил, что руководитель водоканала пока останется на своей должности, потому что смена директора остановит реконструкцию предприятия.
 

"Была кадровая комиссия, она четко прописала всех причастных, почему произошла авария и кто виноват. Виновны все, и руководитель предприятия тоже. Выговоры были объявлены руководителю и главному инженеру. Звучал вопрос замены руководителя. Очень просто сменить руководителя. Но когда у тебя идут все эти международные проекты, то смена руководителя, это примерно на полгода остановка проекта. Мы это тоже понимаем, потому что со Всемирным банком тоже нужно согласовать новую кандидатуру. Я не говорю, что это решение не будет принято, но пока нет", - сказал Сергей Сухомлин.


Аварии на КНС


7 августа на главной канализационной насосной станции Житомира произошла авария, в результате которой стоки несколько дней сливали в реку. 

Серия аварийных ситуаций продолжилась в сентябре и октябре.

По фактам загрязнения водных объектов было открыто уголовное производство.

В период аварийных ситуаций на КП "Житомирводоканал" окружающей среде нанесен ущерб на общую сумму более 30 миллионов гривен.
Тэги: Сухомлин, Никитин, водоканал
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Комментариев: 4
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:08:30, Сегодня [Материал]

НЕзаменимых людей нету ...сунь палец в воду и ты увидиш какой останется след. А увольнять прийдётся речку Тетерев загадил, речку камянку загадил. Твои друзья Мойша Мойсеев , Розенблатиха, и остальные на месте байдарочной базы построили себе часные дома и сливают нечестоты прямо в Тетерев Таам вообще запрещено что-либо строить. Журналист снимал то его охрана Моши бегала и угрожала смертью. с мантировкой
Dmitry
2 Dmitry (Dmitry)   • 17:42:19, Сегодня [Материал]

"... и добавил, что руководитель водоканала пока останется на своей должности, потому что смена директора остановит реконструкцию предприятия...."
- исходя из этого текста, стимул у Никитина не спешить с завершением реконструкции более чем веский!)
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:48:29, Сегодня [Материал]

Никитина надо не увольнять , а возбуждать уголовное дело за нанесение ущерба громаде в особо крупных размерах, а штрафы по экологии кто должен платить (возмещать) Теперь Сухомлин должен подать на него в суд и видшкодувать ущерб громаде. А может Сухомлин хочет оплатить? Тогда плати. Пусть вносит деньги на щот предприятия.
pushistik13
4 Пушистик (pushistik13)   • 18:06:08, Сегодня [Материал]

Сухой няшка....
так непринуждённо иметь житомирцев воторой срок это несомненно талант
согласнование банка ему нужно для увольнения директора КП, а подписи Обамы на приказе не нужно?
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