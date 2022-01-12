На житомирянина, разбившего камнем стекло патрульного автомобиля, открыли уголовное дело

В Житомире на днях патрульные остановили автомобиль Toyota за нарушение ПДД. Пока полицейские составляли протокол на водителя, пассажир автомобиля бросил камень в автомобиль патрульных. За эту выходку на житомирянина возбудили уголовное дело.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в Житомирской областной прокуратуре.
"Следствием установлено, что 68-летний житомирянин 08.01.2022, около часу ночи, находясь на одной из центральных улиц вблизи патрульного авто, бросил камушек в лобовое стекло служебного автомобиля и разбил его. Так агрессивно мужчина отреагировал на действия патрульных, а именно, составление админпротокола относительно дочери, которая управляла его автомобилем в состоянии алкогольного опьянения", – говорится в сообщении.
Мужчине грозит наказание – штраф от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 5 лет.
Кроме того, в отношении 29-летней дочери за административное правонарушение составлен протокол по ст. 130 КУоАП (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения).
За такое админнарушение также предусмотрен штраф в размере 600 необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права управления транспортными средствами на один год.