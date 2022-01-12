На житомирянина, разбившего камнем стекло патрульного автомобиля, открыли уголовное дело

"Следствием установлено, что 68-летний житомирянин 08.01.2022, около часу ночи, находясь на одной из центральных улиц вблизи патрульного авто, бросил камушек в лобовое стекло служебного автомобиля и разбил его. Так агрессивно мужчина отреагировал на действия патрульных, а именно, составление админпротокола относительно дочери, которая управляла его автомобилем в состоянии алкогольного опьянения", – говорится в сообщении.