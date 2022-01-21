Щоб не допустити зростання цін, Україна має активно нарощувати видобуток власного газу, – «УДАР Віталія Кличка»

«УДАР Віталія Кличка» закликає уряд вжити невідкладних заходів для збільшення видобутку власного природного газу. Це запобіжник від різкого зростання цін на споживчі товари та єдиний шлях до енергетичної незалежності України. Наша держава посідає друге місце в Європі за обсягом запасів вуглеводнів, тож має всі можливості забезпечити себе газом самостійно. Для цього потрібні лише політична воля і професіоналізм.

Попри постійні заяви влади про необхідність забезпечення українців дешевим газом видобуток природного газу в Україні падає третій рік поспіль. Це відбувається на тлі рекордного зростання світових цін на паливо. Промисловість вже працює за межею рентабельності. Меморандум з урядом, який мав стримувати зростання цін на газ в Україні, всупереч заявам влади, не працює. Як результат – уже у січні лише хліб може подорожчати на понад 10%. Здорожчають й інші групи товарів. Державне регулювання цін, яке планує запровадити уряд, не вирішить проблем, а лише змусить бізнес припинити роботу.

Експерти «УДАРу Віталія Кличка» неодноразово заявляли, що для зміцнення енергетичної незалежності України потрібно активно нарощувати видобуток власного газу та проводити масштабну тепломодернізацію житлового фонду України. Влада має нарешті перестати гратися в кадрові перестановки і зайнятися реальними справами:

Проаналізувати справжні причини провалу програми 20/20 і розробити на заміну їй реалістичну програму збільшення видобутку власного газу з українських родовищ. Особливу увагу приділити питанню, як ефективно розвивати збільшення видобутку.

Повернутися до виконання зобов’язань перед ЄС у частині дотримання принципів корпоративного управління ОЕСР. "Нафтогаз" має бути незалежною від прямого урядового впливу. Він потребує не наперсточників, а ефективних менеджерів, спроможних налагодити основні процеси в компанії.

Спрямувати основні ресурси у тепломодернізацію житлового фонду і надати адресні субсидії на оплату комунальних послуг всім, хто їх потребує.

У довгостроковій перспективі максимізувати зусилля зі збільшення видобутку природного газу на українських родовищах. Причому має йтися не лише про державні компанії, але й про приватні.



Видобуток власного газу має стати пріоритетом державної політики в енергетичній галузі на найближчі 10 років. І першим кроком до газової незалежності країни має стати 2022 рік.



Пресслужба «УДАР Віталія Кличка»