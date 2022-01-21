День Соборности в Житомир отпраздновали на день раньше: фоторепортаж

22 января Украина отметит День Соборности. В канун праздника в Житомире состоялись торжественные мероприятия.
Так, в Михайловском соборе прошла служба, молитва за Украину и украинский народ.
Также состоялось торжественное шествие и создание на улице Михайловской живого коридора «Цепь единства». К акции присоединились общественность, военные, духовенство, представители власти и СМИ.
На площади имени С.П. Королёва горожане почтили Героев Небесной Сотни и исполнили Государственный Гимн Украины.
День Соборности Украины
Праздник, который отмечают ежегодно 22 января в день провозглашения Акта Воссоединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики, который состоялся в 1919 году. Тогда на площади перед Софией Киевской на многолюдном собрании было торжественно провозглашено объединение Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики в единое независимое государство.