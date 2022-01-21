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День Соборности в Житомир отпраздновали на день раньше: фоторепортаж

Сегодня, 15:37:13 166 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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День Соборности в Житомир отпраздновали на день раньше: фоторепортаж

 22 января Украина отметит День Соборности. В канун праздника в Житомире состоялись торжественные мероприятия.

Так, в Михайловском соборе прошла служба, молитва за Украину и украинский народ.

Также состоялось торжественное шествие и создание на улице Михайловской живого коридора «Цепь единства». К акции присоединились общественность, военные, духовенство, представители власти и СМИ.

На площади имени С.П. Королёва горожане почтили Героев Небесной Сотни и исполнили Государственный Гимн Украины.
 

День Соборности Украины 


Праздник, который отмечают ежегодно 22 января в день провозглашения Акта Воссоединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики, который состоялся в 1919 году. Тогда на площади перед Софией Киевской на многолюдном собрании было торжественно провозглашено объединение Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики в единое независимое государство.













































Фото: областной совет
Тэги: день соборности, Житомир
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