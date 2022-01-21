Куди сховатись? Лише 20% укриттів в Житомирі придатні до використання

Питання обороноздатності, захисту цивільного населення, стратегічних підприємств і об’єктів інфраструктури — в очах влади всіх рівнів повинні були б бути пріоритетними протягом останніх 8 років та на фоні зростаючої загрози повномасштабної військової агресії з боку РФ. Ми повинні знати, який стан справ у даній сфері в Житомирі станом на цей час, і мова піде про всі види укриттів, що є на території міста. Житомирська область стратегічна. Аналітична доповідь одного з американських центрів, про ймовірні напрямки ударів російських військ, зокрема з території Білорусі, через Овруч – Коростень, з виходом в тил Києву та нанесенню авіаударів по Житомиру та Новоград – Волинську. Закликаємо до готовності, але не страху чи паніки, - говориться у матеріалі на сайті ПП “Національний корпус”.

Термінологія та Закони України щодо укриттів

Згідно з сучасним українським законодавством не існує терміну «бомбосховище», його замінено на «укриття» або за ст. 2. пунктом 14 Кодексу цивільного захисту України – «захисними спорудами цивільного захисту», котрі являють собою інженерні споруди, призначені для захисту населення від впливу небезпечних факторів, що виникають внаслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів. Говорячи більш доступно – вони здатні вас врятувати від обстрілів артилерії майже всіх калібрів, стрілецької зброї, влучань авіабомб (зазвичай, вагою не більше 250 кг), а також при наявності спеціального обладнання, від хімічної та бактеріологічної видів зброї і від радіаційного забруднення. Окрім цього, існують так звані «найпростіші укриття» – це підвал вашого багатоквартирного будинку. Він повинен витримати обстріли зі стрілецької зброї, артилерії (в теорії до 122 мм калібру), а також уламків артснарядів та авіабомб (враховуючи дальність розльоту уламків тих же авіабомб та беручи до уваги статистику поранень конфліктів останніх десятиліть, про даний фактор не потрібно забувати, як і про те, що при вибуху уламками стають не лише корпуси снарядів, мін чи бомб, а й предмети, що перебувають навколо – каміння, дерево, металеві конструкції, дорожні покриття та інше).

Скільки «укриттів» та який їх стан в Житомирі?

Зацитуємо й покажемо фрагмент звіту Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Житомирської міської ради за 2020 рік:

«На обліку перебуває 90 сховища підприємств, установ та організацій міста різної форми власності: міська комунальна власність – 13 од.; обласна комунальна власність – 7 од.; державна – 33 од.; приватна – 34 од.; не встановлено органу управління (власника) – 3 од.»

Взято на облік 886 найпростіших укриттів, з яких: в житлових будинках – 725 од. в навчальних закладах – 77 од. в закладах охорони здоров’я – 14 од. в закладах торгівлі та харчування – 22 од. в культових спорудах – 4 од. на підприємствах міста – 44 од. Загальна місткість – 262 339 чол.»

Однак про стан найпростіших укриттів (підвалів в будинках) у звіті не говорилось. Тому наразі невідомо скільки з них придатні до експлуатації та скільки реально людей зможуть сховатись у разі небезпеки. Зауважимо, що сьогодні, 21 січня 2022 року представники ЖМР виходили на перевірки кількох укриттів.

Станом на 27 січня 2021 р. ситуація покращилась, тобто коли було останнє оновлення інформації щодо захисних споруд цивільного захисту населення м. Житомир та с. Вереси з 90 сховищ в Житомирі:



– 18 готові;

– 38 обмежено готові;

– 34 не готові.

Затоплені грунтовими водами або розукомплектовані – 32 з двох останніх.

Згідно з актуальним звітом готовими укриттями є лише близько 20 % всього фонду, значна частина з яких є на балансі режимних відомств (СБУ, міськрада, виконкоми), різноманітних установ (ЖД Вокзал) та підприємств (ПРАТ «Ліктрави»). Тобто, так випадку необхідності, там будуть ховатись працівники установ. Це прописана законом норма продиктована технічними характеристиками споруди та рівнем стратегічної важливості установи.

ПП “Національний корпус” в м. Житомир направляв інформаційні запити до ЖМР щодо стану наявних укриттів. Міська рада зазначає, що з суб’єктами господарювання, які тримають на балансі укриття ведеться роз’яснювальна робота та надається методична допомога щодо порядку утримання та використання. Однак ситуація доси кризова й наявної роботи недостатньо.

Хто відповідальний або до кого звертатись з питання неготовності укриттів

Це регулюється Кодексом Цивільного Захисту України, а також окремими постановами Кабміну. Нас найбільше цікавлять наступні статті даного Кодексу : ст. 17(пункти 34, 44), 20(пункти 1,15, 22), ст. 21( ч.1. п.2,3,4, ч.2. п. 2,3) та ОСОБЛИВО на ст. 32 (майже вся стаття присвячена даній темі).Вдаватись особливо в юридичні деталі не будемо.

Кажучи коротко, можна звертатись як до відповідних органів місцевого самоврядування, ДСНС, так і балансоутримувачів, з питанням чому конкретно зазначені УКРИТТЯ не приводяться до стану готовності та перебувають у не належному стані. І тут трохи варто сказати про балансоутримувачів. Це суб’єкти господарювання, котрі на своєму балансі не рухомого майна володіють або на законних підставах користуються, спорудами, котрі належать до Фонду споруд цивільного захисту.

Звідси випливає наступне – балансоутримувач, зобов’язаний утримувати укриття в належному стані готовності, інакше повинен нести відповідальність перед законом. При чому згідно з постановами Кабміну, на приведення сховища у повну готовність для використання за призначенням, відводиться на все про все 24 години. А тепер уявіть собі як якесь підприємство з початком настання надзвичайного стану, вичерпує воду та ставить необхідне обладнання в приміщенні.

Покарання та відповідальність за господарську бездіяльність щодо неналежного стану укриття можливе

Як приклад можна привести рішення Харківського окружного адміністративного суду від 23 серпня 2019 року, за яким було наступне:

«зобов’язати Глибоцьку сільську раду Харківського району Харківської області (адреса: вул. Миру, 1, с. Глибоке, Харківського району, Харківської області, 62410, код ЄДРПОУ 04396638) привести в належний технічний стан і готовність до укриття населення захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) №79221, яке знаходиться за адресою: Харківська область, Харківський район, с. Стрілече, вул. АДРЕСА_1, 20, у придатний стан для використання за цільовим призначенням згідно з приписом Харківського районного управління ГУ ДСНС України у Харківській області від 09.04.2019 р. № 225, а саме пункти 18-42.»

І подібних справ, за останні роки існує чимало, не зважаючи на те що вони стосуються здавалось би окремих сіл та містечок.

Житомиряни можуть звертатись із запитами, про те чому не ведеться робота щодо усунення не готовності майже 80% споруд до Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Житомирської міської ради, ДСНС та безпосередньо у самих балансоутримувачів, а якщо питання стосується найпростіших укриттів, то власних ОСББ та ЖЕКів.

Куди ховатись знає тільки 11% житомирян – опитування

Згідно з нещодавнім опитуванням в місцевому телеграм-каналі вибіркою більше чим 2300 голосів – 86% опитуваних не знають де знаходиться найближче укриття і тільки 11% знають. Це говорить про потребу проведення хоча б інформаційної компанії для житомирян органами влади та суб’єктами господарювання, що утримують укриття та найпростіші укриття.

Ми створили карту придатних укриттів в Житомирі. Щоб дізнатись, де поблизу вас є придатне до використання укриття переходьте за посиланням на гугл-карту: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1-8wKCw8d6kaTHyJgHEro6EcSv700nn52&usp=sharing.

Вважаємо, що повинна бути створена карта й найпростіших укриттів та проведена відповідна інформаційна компанія владою, що підвищить обізнаність населення.

ПП “Національний корпус” в м. Житомир подає заяву до ЖМР із проханнями:

Повідомити коли буде розпочато термінову перевірку усього фонду захисних споруд міста. Вказати, які були вжиті дії, щодо балансоутримувачів вище зазначених укриттів. Закликаємо до спільного напрацювання алгоритму взаємодії та інформаційної роботи з громадою міста.

Боятись не потрібно, ми маємо сильну армію, але наше завдання бути готовими!



Пресслужба ПП “Національний корпус”