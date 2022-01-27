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Под Житомиром Honda столкнулась на встречной полосе с грузовиком. ФОТО

Сегодня, 15:08:03 429 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Под Житомиром Honda столкнулась на встречной полосе с грузовиком. ФОТО

 В Житомирском районе легковушка выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком. Об этом информирует полиция Житомирщины.

ДТП произошло 27 января на автодороге Выступовичи – Житомир – Могилев-Подольский, вблизи с. Павленковка. 

"Предварительно, водитель автомобиля Honda, 59-летний житель Тетеревской громады, двигаясь по автодороге, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком Renault Premium под управлением 58-летнего житомирянина", – говорится в сообщении полиции.

В результате ДТП травмы получил водитель легковушки. Мужчину госпитализировали в Житомирскую областную больницу.
 

 

Фото: полиция
Тэги: Житомирский район, дтп
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