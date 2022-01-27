Под Житомиром Honda столкнулась на встречной полосе с грузовиком. ФОТО

В Житомирском районе легковушка выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком. Об этом информирует полиция Житомирщины.
ДТП произошло 27 января на автодороге Выступовичи – Житомир – Могилев-Подольский, вблизи с. Павленковка.
"Предварительно, водитель автомобиля Honda, 59-летний житель Тетеревской громады, двигаясь по автодороге, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком Renault Premium под управлением 58-летнего житомирянина"
, – говорится в сообщении полиции
.
В результате ДТП травмы получил водитель легковушки. Мужчину госпитализировали в Житомирскую областную больницу.
Фото: полиция