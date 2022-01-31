На развязке трассы Житомир - Бердичев столкнулись сразу три машины. ФОТО

31 января на автодороге М-21 в пригороде Бердичева столкнулись сразу три автомобиля. О ДТП сообщила патрульная полиция Житомирской области.
"Сегодня утром на 216 км автодороги М-21 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех транспортных средств"
, - говорится в сообщении
.
В результате столкновения механические повреждения получили грузовик, микроавтобус и легковушка.
Никто из водителей и пассажиров не пострадал. Причины ДТП устанавливают правоохранители.
Фото: патрульная полиция