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На развязке трассы Житомир - Бердичев столкнулись сразу три машины. ФОТО

Сегодня, 13:25:43 526 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На развязке трассы Житомир - Бердичев столкнулись сразу три машины. ФОТО

 31 января на автодороге М-21 в пригороде Бердичева столкнулись сразу три автомобиля. О ДТП сообщила патрульная полиция Житомирской области.

"Сегодня утром на 216 км автодороги М-21 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех транспортных средств", - говорится в сообщении.




В результате столкновения механические повреждения получили грузовик, микроавтобус и легковушка.

Никто из водителей и пассажиров не пострадал. Причины ДТП устанавливают правоохранители.

 




Фото: патрульная полиция
Тэги: дтп, Житомирщина
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