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Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2022 » Февраль » 1 » 12:16:37

Средняя зарплата в Житомирской области превысила 14 тысяч гривен – облстат

Вчера, 12:16:37 697 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Средняя зарплата в Житомирской области превысила 14 тысяч гривен – облстат

 В декабре средняя зарплата у жителей Житомирской области выросла на 22% и составила более 14500 грн. Об этом сообщает Главное управление статистики в Житомирской области.

"Средняя заработная плата (номинальная) штатного работника предприятий, учреждений и организаций в декабре 2021 г. составляла 14621 грн, что в 2,2 раза выше уровня минимальной заработной платы (6500 грн)", - говорится в сообщении.

По сравнению с ноябрем средняя заработная плата увеличилась на 22,4%. 

За последние 12 месяцев (относительно декабря 2020 года) зарплаты выросли на 23,8%.

Тэги: статистика, Житомирская область, зарплата
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