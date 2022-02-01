Средняя зарплата в Житомирской области превысила 14 тысяч гривен – облстат

В декабре средняя зарплата у жителей Житомирской области выросла на 22% и составила более 14500 грн. Об этом сообщает
Главное управление статистики в Житомирской области.
"Средняя заработная плата (номинальная) штатного работника предприятий, учреждений и организаций в декабре 2021 г. составляла 14621 грн, что в 2,2 раза выше уровня минимальной заработной платы (6500 грн)"
, - говорится в сообщении.
По сравнению с ноябрем средняя заработная плата увеличилась на 22,4%.
За последние 12 месяцев (относительно декабря 2020 года) зарплаты выросли на 23,8%.