Пропавшего без вести военного Юрия Победу нашли мертвым на полигоне

Нашли мертвым 28-летнего военнослужащего Юрия Победу из Владимира Волынска, который проходил службу на Ровенщине в селе Тучин.
Его последний раз видели десять дней назад в Тучине. Об исчезновении мужчины в соцсетях писали его близкие и друзья.
Как сообщает Ровно Онлайн ссылаясь на собственные источники, мужчину нашли на территории полигона. По предварительной информации он был без одежды и с видимыми следами побоев и переломов.
Сейчас там работает следственно-оперативная группа города Костополь, детали пока не разглашаются.
Юру Победу искали 10 дней
Ранее сообщалось, что в Ровенской области родные разыскивают военнослужащего Победу Юрия Владимировича (27.10.1993 года рождения, проживание – г.Владимир Волынский). Последний раз его видели в Тучине, 06.02.2022 года, примерно в 22.00.
Около шести суток силовые структуры, родные, близкие, товарищи, сослужащие, знакомые, отдельные добровольческие группы, охотники и егеря, лесники и жители села Тучин его разыскивали.
Его бригада находится в селе Тучин, Гощанского района, Ровенской области.
Приметы военного Юрия Победы:
- Рост-180 см, худощавого телосложения,
- одет - короткая темно-серая куртка, брюки джинсовые-синие, черные кроссовки.
- Просьба: любую информацию, касающуюся пропавшего мужчины, предоставить по тел. 0966400840 , вайбер и т.д.
Комментарий полиции
В Ровенском районе полицейские устанавливают обстоятельства смерти военнослужащего:
- сообщение об обнаруженном теле неизвестного на территории Ровенского военного полигона на спецлинию 102 поступило сегодня в 14:00 от дежурного
- погибшим оказался 28-летний житель Волынской области: он проходил службу по контракту на Житомирщине, а на Ровенском полигоне проходил учебный курс
- с 8 февраля военнослужащий находился в розыске, когда с товарищем с разрешения руководства покинул место несения службы и в последний раз его видели в поселке Тучин.
- по результатам предварительного осмотра судебным экспертом – признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. Окончательные результаты - за судебно-медицинской экспертизой.
Досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по части 1 статьи 115 УК Украины (исчезновение без вести) продолжается
Процессуальное руководство осуществляет Ровенская специализированная военная прокуратура.