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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2022 » Февраль » 16 » 19:54:48

Пропавшего без вести военного Юрия Победу нашли мертвым на полигоне

Сегодня, 19:54:31 1479 5 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Пропавшего без вести военного Юрия Победу нашли мертвым на полигоне

 Нашли мертвым 28-летнего военнослужащего Юрия Победу из Владимира Волынска, который проходил службу на Ровенщине в селе Тучин.

Его последний раз видели десять дней назад в Тучине. Об исчезновении мужчины в соцсетях писали его близкие и друзья.
 
Как сообщает Ровно Онлайн ссылаясь на собственные источники, мужчину нашли на территории полигона. По предварительной информации он был без одежды и с видимыми следами побоев и переломов.

Сейчас там работает следственно-оперативная группа города Костополь, детали пока не разглашаются.

Юру Победу искали 10 дней

Ранее сообщалось, что в Ровенской области родные разыскивают военнослужащего Победу Юрия Владимировича (27.10.1993 года рождения, проживание – г.Владимир Волынский). Последний раз его видели в Тучине, 06.02.2022 года, примерно в 22.00.
 
Около шести суток силовые структуры, родные, близкие, товарищи, сослужащие, знакомые, отдельные добровольческие группы, охотники и егеря, лесники и жители села Тучин его разыскивали.
 
Его бригада находится в селе Тучин, Гощанского района, Ровенской области.
 

Приметы военного Юрия Победы:

  • Рост-180 см, худощавого телосложения,
  • одет - короткая темно-серая куртка, брюки джинсовые-синие, черные кроссовки.
  • Просьба: любую информацию, касающуюся пропавшего мужчины, предоставить по тел. 0966400840 , вайбер и т.д.
 

Комментарий полиции

В Ровенском районе полицейские устанавливают обстоятельства смерти военнослужащего:
  •  сообщение об обнаруженном теле неизвестного на территории Ровенского военного полигона на спецлинию 102 поступило сегодня в 14:00 от дежурного
  • погибшим оказался 28-летний житель Волынской области: он проходил службу по контракту на Житомирщине, а на Ровенском полигоне проходил учебный курс
  • с 8 февраля военнослужащий находился в розыске, когда с товарищем с разрешения руководства покинул место несения службы и в последний раз его видели в поселке Тучин.
  • по результатам предварительного осмотра судебным экспертом – признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. Окончательные результаты - за судебно-медицинской экспертизой.
 
Досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по части 1 статьи 115 УК Украины (исчезновение без вести) продолжается
 
Процессуальное руководство осуществляет Ровенская специализированная военная прокуратура.
Тэги: пропал, Ровенская область, убийство
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Комментариев: 5
predi
1 predi (predi)   • 20:50:32, Сегодня [Материал]

До чого цей фейк котрий стався десь і колись і ніякого відношення до Житомирщини не має?
Чи може посилити паніку і кацапські фейки це і є завдання автора?
Admin
2 Журнал Житомира (Admin)   • 21:29:09, Сегодня [Материал]

Поліція підтвердила. А хлопець проходив службу на Житомирщині. Можливо фейк це ваш акаунт на цьому сайті?
predi
3 predi (predi)   • 22:01:54, Сегодня [Материал]

Адмін, при всій повазі. Чому цю новину неможливо знайти НІДЕ!
В інших ресурсах і в ГУГЛІ її нема. Якщо можете дайти посилання на достовірну інформацію і спростуйте що це фейк путінської пропоганди, будем вдячні!
Admin
4 Журнал Житомира (Admin)   • 22:17:46, Сегодня [Материал]

https://t.me/NPU_Rivne
Або офіційна сторінка НПУ в Рівненській області
predi
5 predi (predi)   • 22:24:21, Сегодня [Материал]

Дякую, був факт:
Загиблим виявився 28-річний житель Волинської області: він проходив службу за контрактом на Житомирщині, а на Рівненському полігоні — проходив навчальний курс. Із восьмого лютого військовослужбовець перебував у розшуку, коли із товаришем із дозволу керівництва залишив місце несення служби та востаннє його бачили у селищі Тучин колишнього Гощанського району.

За результатами попереднього огляду судовим експертом — ознак насильницької смерті на тілі не виявлено. Остаточні результати — за судово-медичною експертизою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за частиною 1 статті 115 КК України (зникнення особи безвісти) триває.

Процесуальне керівництво здійснює Рівненська спеціалізована військова прокуратура.
Тобто людині мабуть стало зле і все.

© Офіційний сайт Національної поліції: https://rv.npu.gov.ua/news/zlochini-proti-zhittya-i-zdorovya-lyudini/u-rivnenskomu-rajoni-policzejski-vstanovlyuyut-obstavini-smerti-vijskovosluzhbovczya/
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