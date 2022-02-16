Пропавшего без вести военного Юрия Победу нашли мертвым на полигоне

Как сообщает Ровно Онлайн ссылаясь на собственные источники, мужчину нашли на территории полигона. По предварительной информации он был без одежды и с видимыми следами побоев и переломов.



Сейчас там работает следственно-оперативная группа города Костополь, детали пока не разглашаются.

Юру Победу искали 10 дней

Ранее сообщалось, что в Ровенской области родные разыскивают военнослужащего Победу Юрия Владимировича (27.10.1993 года рождения, проживание – г.Владимир Волынский). Последний раз его видели в Тучине, 06.02.2022 года, примерно в 22.00.

Около шести суток силовые структуры, родные, близкие, товарищи, сослужащие, знакомые, отдельные добровольческие группы, охотники и егеря, лесники и жители села Тучин его разыскивали.

Его бригада находится в селе Тучин, Гощанского района, Ровенской области.

Приметы военного Юрия Победы:

Рост-180 см, худощавого телосложения,

одет - короткая темно-серая куртка, брюки джинсовые-синие, черные кроссовки.

Просьба: любую информацию, касающуюся пропавшего мужчины, предоставить по тел. 0966400840 , вайбер и т.д.

Комментарий полиции

сообщение об обнаруженном теле неизвестного на территории Ровенского военного полигона на спецлинию 102 поступило сегодня в 14:00 от дежурного

погибшим оказался 28-летний житель Волынской области: он проходил службу по контракту на Житомирщине, а на Ровенском полигоне проходил учебный курс

с 8 февраля военнослужащий находился в розыске, когда с товарищем с разрешения руководства покинул место несения службы и в последний раз его видели в поселке Тучин.

по результатам предварительного осмотра судебным экспертом – признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. Окончательные результаты - за судебно-медицинской экспертизой.

Досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по части 1 статьи 115 УК Украины (исчезновение без вести) продолжается

Процессуальное руководство осуществляет Ровенская специализированная военная прокуратура.