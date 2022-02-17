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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2022 » Февраль » 17 » 11:24:06

Житомирские пенсионеры смогут бесплатно стерилизовать домашних кошек и собак

Сегодня, 11:24:06 624 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирские пенсионеры смогут бесплатно стерилизовать домашних кошек и собак

 В Житомире пенсионеры смогут бесплатно стерилизовать беспородных собак и кошек. Соответствующее решение должен утвердить исполнительный комитет ЖГС.

Как рассказали в мэрии, стерилизовать животных смогут пенсионеры в возрасте от 60-ти лет, которые:
 
  • зарегистрированы в городе Житомире или в с. Вересы;
  • получают минимальную пенсию.

Для подтверждения вышеуказанных требований владельцы животных должны предоставить документы:
 
  • копию пенсионного удостоверения;
  • копию паспорта гражданина Украины и подтверждение места регистрации в г. Житомире или с. Вересы;
  • справка о доходах, выданная Пенсионным фондом Украины в Житомирской области, где указан минимальный размер пенсии по возрасту.

При предъявлении этих документов житомирский пенсионер будет иметь право стерилизовать два беспородных домашних животных женского рода в возрасте от 9-ти месяцев: две кошки, или две собаки, или одну кошку и одну собаку.
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Комментариев: 2
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:19:32, Сегодня [Материал]

Это Мэрию Житомира пора стерелизовать в полном составе. Штаны протирают бездельники. \Старики голодают за энэргоносители и воду счета космические. Предприятия города массого закрылись из-за этого. А вам тепло там в кабинетиках?. Вам же общественные организации дали наказ ехать в Киев в НКРЕКП. Фонд Державного Майна. Профильные министерства и разобратся с Житомиргазом. Нехотите? или не можете? Давайте совмесно с общественными организациями поедем разбиратся. Полностью подорвали экономику Житомира.
predi
2 predi (predi)   • 18:57:03, Сегодня [Материал]

Фашистік тебе запрошують на стерилізацію. Захвати з собою і термінатора єпанутого. Хорошу справу зробите для суспільства щоб неадеквати не розмножувались.
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