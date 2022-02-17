Житомирские пенсионеры смогут бесплатно стерилизовать домашних кошек и собак

В Житомире пенсионеры смогут бесплатно стерилизовать беспородных собак и кошек. Соответствующее решение должен утвердить исполнительный комитет ЖГС.
Как рассказали в мэрии
, стерилизовать животных смогут пенсионеры в возрасте от 60-ти лет, которые:
- зарегистрированы в городе Житомире или в с. Вересы;
- получают минимальную пенсию.
Для подтверждения вышеуказанных требований владельцы животных должны предоставить документы:
- копию пенсионного удостоверения;
- копию паспорта гражданина Украины и подтверждение места регистрации в г. Житомире или с. Вересы;
- справка о доходах, выданная Пенсионным фондом Украины в Житомирской области, где указан минимальный размер пенсии по возрасту.
При предъявлении этих документов житомирский пенсионер будет иметь право стерилизовать два беспородных домашних животных женского рода в возрасте от 9-ти месяцев: две кошки, или две собаки, или одну кошку и одну собаку.