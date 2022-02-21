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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2022 » Февраль » 21 » 14:02:11

Депутат горсовета Юрий Моисеев записался в территориальную оборону

Сегодня, 14:02:11 736 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Депутат горсовета Юрий Моисеев записался в территориальную оборону

 Депутат Житомирского городского совета Юрий Моисеев записался в силы территориальной обороны. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Сегодня написал заявление на вступление в Житомирскую территориальную оборону! Считаю своим долгом, в такое тяжелое время, защищать свой город и свою страну!" – написал Моисеев.

Депутат ЖГС призвал всех присоединяться и объединяться.


 

Силы территориальной обороны


Территориальная оборона Украины - это система общегосударственных, военных и специальных мер, осуществляемых в мирное время и в особый период с целью противодействия военным угрозам, а также для оказания помощи в защите населения, территорий, окружающей природной среды и имущества от чрезвычайных ситуаций.

В Житомирской области сформировано пять батальонов территориальной обороны. Один батальон непосредственно в Житомире, один в Житомирском районе и по одному подразделению в других районах области.

Жителей Житомира и области приглашают вступить в силы территориальной обороны и защищать свой край.

Из местного бюджета направят 1 млн грн на нужды житомирского батальона территориальной обороны.
 

Скандал с депутатским домом


Юрий Моисеев - депутат бюджетной комиссии ЖГС. Летом 2021 года он угодил в скандал. Журналист Александр Крыжановский заявил, что депутат горсовета Моисеев проживает в незадекларированном доме, возведенном на берегу реки.
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Комментариев: 1
XACAH18
1 XACAH (XACAH18)   • 16:27:07, Сегодня [Материал]

"Юрий Моисеев - депутат бюджетной комиссии ЖГС. Летом 2021 года он угодил в скандал. Журналист Александр Крыжановский заявил, что депутат горсовета Моисеев проживает в незадекларированном доме, возведенном на берегу реки."

Не получится у клятых москалей погреть свои кости на тетеривских пляжах - нашим славным землякам там есть что защищать! Враги ховайтесь, в бой идет Моисеев!!!

... и таки, да.
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