Депутат горсовета Юрий Моисеев записался в территориальную оборону

Депутат Житомирского городского совета Юрий Моисеев записался в силы территориальной обороны. Об этом он сообщил
на своей странице в Facebook.
"Сегодня написал заявление на вступление в Житомирскую территориальную оборону! Считаю своим долгом, в такое тяжелое время, защищать свой город и свою страну!" – написал Моисеев.
Депутат ЖГС призвал всех присоединяться и объединяться.
Силы территориальной обороны
Территориальная оборона Украины - это система общегосударственных, военных и специальных мер, осуществляемых в мирное время и в особый период с целью противодействия военным угрозам, а также для оказания помощи в защите населения, территорий, окружающей природной среды и имущества от чрезвычайных ситуаций.
В Житомирской области сформировано пять батальонов территориальной обороны. Один батальон непосредственно в Житомире, один в Житомирском районе и по одному подразделению в других районах области.
Жителей Житомира и области приглашают вступить
в силы территориальной обороны и защищать свой край.
Из местного бюджета направят 1 млн грн
на нужды житомирского батальона территориальной обороны.
Скандал с депутатским домом
Юрий Моисеев - депутат бюджетной комиссии ЖГС. Летом 2021 года он угодил в скандал. Журналист Александр Крыжановский заявил, что депутат горсовета Моисеев проживает в незадекларированном доме
, возведенном на берегу реки.