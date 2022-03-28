8 реальных сценариев окончания войны - Украинская правда

Уже больше месяца продолжается самая бессмысленная и самая масштабная война на планете со времен Второй мировой. Одной из ключевых проблем этой войны является ее абсолютная иррациональность.
- Исправить ошибки Ленина, допустившего самоопределение народов Российской империи.
- Защитить "независимость" придуманных российскими СМИ республик ОРДЛО и спасти русскоязычных от геноцида несуществующих нацистов-радикалов, якобы в 2014 году захвативших власть в Киеве.
- Уничтожить биологические лаборатории НАТО.
- Сделать все это через несколько дней под аплодисменты украинцев. А в противном случае – разрушить украинские города, чтобы все осознали заботу России и свергли "киевский режим".
Что? Путин, похоже, довел свое общество до шизофрении и продолжает нести ахинею.
Все это звучит как ночной ужас шизофреника, но по последним социологическим исследованиям 72% россиян испытывают гордость за то, что Россия ведет войну с Украиной.
Несмотря на осуждение действий РФ со стороны абсолютного большинства – 141 стран мира в ООН. Несмотря на изгнание России из всех интернациональных институтов. Несмотря на общемировой "кенселлинг" Российского государства и россиян со стороны народов, бизнеса, культуры и спорта.
Следовательно, когда невозможно ожидать от противника рациональных решений, следует оценить возможности его физической способности продолжать войну.
Восемь сценариев
Сценарий первый. В России закончатся солдаты, техника и боеприпасы
Оценить настоящий запас военной силы России непросто, ведь заявленные номинальные мощности российской армии могут значительно расходиться с фактическими из-за коррупции и преднамеренной подтасовки показателей. Однако даже порядок заявленных цифр может дать нам необходимое понимание.
Сценарий военного истощения России предполагает наступление такого момента, когда наступательные и оборонительные действия русской армии будут технически невозможны. То есть, не останется исправной техники, боеприпасов и здоровых солдат для их применения.
По заявленной общей численности, российская армия кратно превышает украинскую, однако ее текущие потери в войне уже не выглядят незначительными. Это 1.9% убитых солдат от общероссийской армии (6% раненых), 17% танков, 8,5% самолетов, 31% вертолетов, 21.7% боевых бронированных машин, 6.7% артиллерийских систем.
С 24 февраля по 27 марта общие боевые потери противника ориентировочно составили: 16 600 солдат, 582 танков, 1 664 боевых бронированных машин, 439 артиллерийских систем РСЗО и ПВО, 121 самолет, 127 вертолетов.
С другой стороны, Пентагон утверждает, что Кремль уже задействовал в боях все 100% или около 150 тысяч военнослужащих, выделенных для войны в Украине. То есть, если учитывать, что обычно количество раненых в 2-3 раза превышает число погибших, Украина уже уничтожила или вывела из строя более четверти этих российских сил. Значительные потери и российской техники – около трети, зарезервированной для войны.
Очевидно, что у Кремля до сих пор остается возможность дальнейшего взимания дополнительных военных ресурсов из других уголков России, чем он и занимается.
Однако симптоматической выглядит упорная работа России над вовлечением в войну не столько собственных регулярных сил, сколько случайных наемников. Это массовый призыв населения на оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей, задействование чеченских и сирийских боевиков, многочисленные попытки вовлечения в войну белорусов и рекрутинг частных военных компаний в разных уголках мира. Что это, как ни признак несостоятельности обнажить собственные тылы вдоль границ крупнейших в мире территорий. Территорий, где местные элиты, угнетенные враги или внешние силы смогут воспользоваться ослаблением Москвы.
Во всяком случае, исходя из математических расчетов, украинцам придется еще несколько месяцев уничтожать российские войска, прежде чем можно будет говорить о технической невозможности России продолжать боевые действия или переходить к масштабной военной мобилизации на собственной территории.
Расчеты основываются на пропорциональности потерь воюющих сторон. Принято считать, что такие потери в среднем у нападающей стороны втрое выше, чем у защиты. А в случае применения для обороны высокотехнологичного западного оружия, как это сегодня делает Украина, разрыв в потерях растет.
По состоянию на 12 марта Украиной были заявлены потери в соотношении 1 к 10 (1300 погибших украинских солдат против 12000 убитых военных России). Оценивая численную разницу украинской и российской армий, включая резервистов, которая составляет два с половиной раза, а также количество наземной боевой техники, отличающейся примерно втрое – математически Украина способна выиграть эту войну вооруженным путем.
Вместе с потерями солдат сторона защиты всегда несет потери и гражданского населения, которое до самого окончания войны будет подвергаться артиллерийским обстрелам и бомбардировке. Помимо человеческих потерь каждый день войны сопровождается и значительными разрушениями. По состоянию на 16 марта, по оценкам Кабмина, ущерб Украины уже составлял около 600 млрд долларов.
Исходя из динамики уничтожения вооруженных сил РФ и имеющегося запаса прочности, можно ожидать длительность войны еще до 2 месяцев, до момента, когда Кремль потеряет все заготовленные военные ресурсы в Украине и будет вынужден переходить к другим сценариям действий. При этом текущие потери обеих сторон можно умножать на три.
Сценарий второй. В России под давлением санкций наступит экономический коллапс и гуманитарная катастрофа
Для понимания влияния санкций на социально-экономическое положение России можно не рассматривать действие каждой из 5532 наложенных на РФ санкций, а посмотреть на их влияние через призму структурных экономических процессов: финансов, экспорта, импорта, логистики, влияния этих изменений на жизнь населения и состоятельность государства для обеспечения собственного функционирования. Коллапс – это "голодные" бунты, административный хаос и военная дезорганизация России.
Финансы
Россия в течение многих лет готовилась к войне. Зная о неотвратимых санкциях, российские власти к моменту вторжения в Украину накопили значительные резервы. Так, объем "Фонда национального благосостояния" (ФНБ) составил почти 200 миллиардов долларов, внешний долг Россия сократила до 20% ВВП, а золотовалютные резервы нарастила до 630 миллиардов долларов США.
Значительная часть этих ресурсов накоплена в западных валютах. По оценкам Australia & New Zealand Banking Group, центральный банк России и суверенный фонд, вероятно, владеют китайскими облигациями на общую сумму 140 миллиардов долларов. Остальные 140 миллиардов долларов Россия держит в золоте.
Явно недооценив масштабы и силу санкционной реакции Запада на военную агрессию, Россия в первые недели войны потеряла около 40% своих золотовалютных резервов – в результате замораживания счетов Центрального Банка России в США и Европе.
Кроме этого, Банк международных расчетов (BIS) приостановил возможность России покупать доллары и евро в обмен на другие валюты. А на глобальном рынке немногие хотят сегодня покупать российское золото, опасаясь вторичных санкций США.
Однако в России до сих пор остаются возможности распоряжаться частью своих активов, номинированных в юане и находящихся на счетах не попавших под санкции банков.
Финансовые санкции неотвратимо привели к падению курса рубля, который на сегодняшний день обвалился уже более чем вдвое, уменьшив покупательную способность населения и обесценив сбережения.
Центральный банк России, сдерживая инфляцию, увеличил учетную (кредитную) ставку вдвое – до 20%, заморозил валютные вклады и ограничил доступ к валюте, что в свою очередь радикально сжало деловую активность и привело к удорожанию обслуживания долгов.
Экспорт
70% всего экспорта России – это сырье. В общей структуре экспорта России минеральное топливо составляет более 40% – 36% доходов государственного бюджета РФ формируются за счет поступлений от нефти и газа.
В 2021 году экспорт сырой нефти в Евросоюз и Британию принес России $104 млрд, а от продажи газа страна-агрессор получила еще $43,4 млрд. В США Россия экспортирует от 4% до 8% своей нефти и нефтепродуктов, а в ЕС – 50- 60%.
8 марта 2022 г. в качестве дополнительных санкций США ввели эмбарго на закупку российской нефти, в результате чего РФ потеряет более десяти миллиардов долларов.
Тем не менее, это не сыграет решающей роли в подрыве экономики агрессора, ведь основные импортеры российских энергоресурсов, страны ЕС, не хотят и не могут мгновенно отказаться от российских энергоносителей.
К примеру, крупнейшая экономика ЕС Германия сегодня покупает 55% необходимого ей природного газа, 52% угля и 34% минеральной нефти в России, а ЕС в целом получает из России 40% всего газа и более 25% нефти, финансируя войну.
После начала войны правительства европейских стран заявили, что планируют заместить свой российский нефтегазовый импорт, однако сделают это в течение 1-2 лет.
Учитывая, что железо и сталь, древесина и алюминий также попали под санкции и совокупно составляют около 10% экспорта РФ, это приведет к дополнительным несколько миллиардным убыткам страны-агрессора.
Расширение сырьевых санкций требует от Запада масштабной перестройки собственных логистических цепочек, снятия торговых ограничений с других стран, а также значительных инвестиций и времени.
Логистика
Авиационная ветвь РФ практически остановлена. С одной стороны, почти все развитые страны мира закрыли свое небо для рейсов из РФ.
С другой – запрет поставок в РФ авиационной техники, запчастей, запрет ремонта, запрет обмена технической информацией, остановка сертификации Авиационным регулятором Бермудских островов всех российских самолетов, зарегистрированных на британской заморской территории, приведет к остановке более 70% всей российской авиации, как , да и внутри страны.
Кроме неба Россия потеряла доступ к как минимум половине всех контейнерных перевозок мира – мировые логистические гиганты DHL (Германия), Maersk (Дания), MSC Mediterranean Shipping, Hapag-Lloyd AG и Ocean Network Express Pte. прекратили работу с Москвой.
Все это вместе фактически исключает нормальную международную торговлю той частью товаров, которые еще не попали под санкции.
Импорт
Вдобавок к проблемам с экспортом и логистикой, российский рынок уже покинули более 400 иностранных компаний, закрыли магазины, офисы и производство, прекратили поставки товаров и услуг.
Из-за запрета поставок высокотехнологичной продукции в Россию в течение нескольких месяцев в стране станет останавливаться производство техники, зависящей от иностранных комплектующих и иностранных средств производства. Почти все иностранные компании прекращают производство автомобилей на территории РФ, а на днях остановился даже завод по сбору танков из-за нехватки микросхем.
Экономические последствия
В результате текущих санкций прогнозы падения ВВП в 2022 году для России колеблются от 7 до 15%. Институт международных финансов (IIF) прогнозирует глубокую рецессию до 15%, JPMorgan вместе с Goldman Sachs прогнозируют 7%.
По базовому прогнозу Bank of America, в текущем году ВВП России упадет на 13% и более – в случае дополнительных эмбарго на энергоносители. Даже мартовский опрос аналитиков Банка России показал ожидание рынком падения на 8%, то есть на 120 млрд долларов.
Что касается так называемого дефолта, несостоятельности России платить по долгам, то в текущей ситуации дефолт не сыграет решающей роли в ухудшении экономического положения РФ, ведь кредитовать страну не будут совсем по другим причинам. А инвестиционный климат РФ и без того разрушен санкциями. Поэтому дефолт России станет лишь формально-юридическим событием, которое укрепит ее финансовую изоляцию.
Воздействие на государство и население
Что касается расходов бюджета России, то около 28% из них уходят на оборону, безопасность и силовые ведомства, включая засекреченную часть статьи бюджета "национальная экономика".
Еще около 7% идет на государственное управление, а 5,6% - на обслуживание государственного долга. Итого это около 40% бюджета. Во время войны Россия будет только увеличивать или, по меньшей мере, сохранять такие расходы за счет других статей.
Минфин России уже направил предложения по оптимизации и сокращению расходов федерального бюджета на 2022 год в объеме 485,9 млрд рублей. Это около 2% бюджета, равного жилищно-коммунальному хозяйству и сфере культуры вместе взятыми.
Следовательно, экономика России будет тормозить за год, в магазинах исчезнет большинство импортных товаров, рубль обесценится, цены удвоятся . Самолеты остановятся. Кредиты, автомобили и квартиры станут недоступными. Бизнес будет закрываться, а уровень безработицы превысит 10%.
Является ли эта ситуация критичной для большинства русского населения и как долго ждать "коллапса"?
Большинство россиян и без санкций живут впроголодь. Различные исследования демонстрируют, что около 40% россиян живут в крайней бедности – получают реальный доход меньше, чем необходимый для удовлетворения базовых потребностей, а 72% респондентов оценивают свой доход ниже прожиточного минимума.
Подавляющее большинство людей работают на личных огородах, почти не покупают иностранные товары, не летают самолетами и не ездят за границу. Для таких людей непрерывная бедность является обычным положением дел. Даже в 90-х, когда 90% респондентов оценивали свой доход ниже прожиточного минимума – это не приводило к коллапсу.
Учитывая значительные объемы экспортируемого Россией продовольствия, наступление голода в этой стране маловероятно. Достаточный же уровень сложности российской экономики не позволит остаться без жизненно необходимых товаров, даже при полной изоляции.
Увеличение безработицы в связи с закрытием импортозависимых или иностранных предприятий будет компенсировано талонами на питание или разного рода субсидиями, участвующими в бедных, привыкших к СССР россиянах, не вызовет особого возмущения.
Долгосрочные последствия отрезания России от западных технологий, глобальных рынков и капитала будут несовместимы с развитием страны, однако запас прочности России, рабский менталитет населения и значительный репрессивный аппарат в краткосрочной перспективе вряд ли разрешат массовый публичный бунт.
Следовательно, в ближайший год у России маловероятный коллапс и гуманитарная катастрофа, однако у Запада остается достаточно инструментов для ускорения процесса. От полного временного эмбарго на все энергоресурсы до конфискации всей собственности России и ее граждан за рубежом, аннулирования виз и запрета пересадок для россиян в международных аэропортах.
Третий сценарий. Западные страны будут вовлечены в войну с Россией
Этот сценарий основывается на вероятности расширения вооруженной агрессии России против западных стран или вооруженного вмешательства третьих стран в текущую войну на стороне Украины.
Российские власти неоднократно угрожали странам-соседям в случае невыполнения ими ультиматумов Кремля. Путин открыто предупредил все страны, которые помогут Украине совершить бесполетную зону, что сочтет их "участниками конфликта". Финляндии Кремль запретил присоединение к НАТО под угрозой военных последствий. Прозвучали также предупреждения Литве, Латвии и Эстонии по поводу "последствий разрешенного ими антироссийского психоза".
Важным признаком потенциальных мишеней Кремля является ультиматум Путина в сторону США и НАТО по требованию отвода войск Альянса к границам 1997 года, что фактически касается 14 государств Центральной и Восточной Европы, вступивших в Альянс после 1997 года, в том числе стран Балтии, граничащих с РФ.
Недавние социологические исследования показали, что 86,6% россиян допускают и поддерживают вооруженное вторжение РФ в другие страны Европы, 75,5% россиян одобряют идею военного вторжения в Польшу и считают, что она должна быть после Украины, почти 75% респондентов в другой степени допускают применение ядерного оружия Кремлем. Вторжение в Эстонию, Литву и Латвию поддерживают 41% россиян, а вторжение в Болгарию, Чехию, Словакию и Венгрию – 39, 6%.
С другой стороны, Польша предлагает НАТО направить миротворческие силы в Украину. В США заявляют, что поддержат союзников по НАТО, которые в одиночку решат ввести миротворческие войска в Украину, хотя сами и не будут воевать с Россией. Кроме этого, Польша планирует принять закон, которым увеличит численность собственной армии вдвое, до 300 тысяч бойцов, и обеспечит соответствующее финансирование.
Президент Франции заявляет, что страна должна быть готова к возможному вооруженному конфликту высокой интенсивности, который может начаться на континенте.
После начала широкомасштабной войны России против Украины, страны НАТО переводят свои силы в состояние повышенной готовности и направляют дополнительные корабли и истребители в Восточную Европу.
13 марта Россия выпустила 8 ракет по Международному центру миротворчества и безопасности во Львовской области, расположенный в 20 километрах от границы с Польшей, а в Румынии упал российский беспилотник.
Кроме этого, украинские власти и украинские информационные силы продолжают убеждать страны Запада "закрыть небо" над Украиной. Около 74% американцев уже уверены, что Соединенные Штаты и их союзники по НАТО должны установить над Украиной бесполетную зону, а парламенты Эстонии, Литвы и Латвии единогласно поддержали решение призвать ООН принять меры по закрытию неба Украины от российских войск.
То есть все составляющие для расширения поля боевых действий за пределы Украины уже готовы, не хватает только "казуса белли", то есть повода для начала войны со стороны любого дополнительного участника и соответствующего политического решения.
В этом сценарии Украина перестанет быть одиноким участником столкновения, но возможность принятия такого решения со стороны других потенциальных участников трудно оценить.
Сценарий четвёртый. Украина согласится с требованиями России
Украина в отличие от России является демократической страной со значительным влиянием общества на государственные процессы. Две революции и многочисленные массовые кампании общественного протеста показали, что когда решения власти значительно расходятся с ожиданиями общества, то в действие вступает "улица", заставляющая власть учитывать свободу граждан.
Дважды, в 2004 и 2014 годах, под давлением общественного протеста в Украине менялась государственная власть, многократно отменялись или существенно изменялись резонансные законы. Поэтому говорить о том, согласится ли Украина на требования Кремля, можно лишь опираясь на конкретный общественный запрос.
Опубликованные 20 марта 2022 социологические исследования показывают, что 93% опрошенных украинцев во всех регионах верят в то, что Украина сможет отразить нападение России.
70% опрошенных надеются, что Украина сможет победить в войне через несколько недель, максимум месяцев. 98% считают Россию неприятельской страной.
Такого единства общества в геополитических вопросах не существовало еще никогда в новейшей истории Украины. 89% населения считают неприемлемым заключение временного перемирия с Россией без вывода войск России с территории Украины.
Учитывая это, власти просто технически не могут сейчас без изменения общественных настроений согласиться на российский ультиматум – принять нарушения территориальной целостности, признать отделения территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей.
Конечно, общественное мнение не является константой. Затяжная война, человеческие потери и разрушения могут изменить настроения, но, несмотря на это, отказ от части территории Украины после стольких жертв никогда не станет доминирующим общественным запросом.
Что касается членства Украины в НАТО, 42% сегодня считают, что Украина должна продолжать сотрудничество с НАТО, но не являться членом союза, 7% поддерживают отказ сотрудничать с НАТО.
85% украинцев поддерживают создание военно-политического союза в составе Украины, Польши, Великобритании, что является более консолидирующей позицией.
По мере того, как НАТО будет сохранять абсолютную пассивность в практической военной помощи Украине и чем большую роль будут играть отдельные члены альянса, украинцы с большой долей вероятности будут склонны отказаться от формальной декларации членства в Альянсе в пользу создания нового, более практического союза.
Следовательно, пространство для договоренностей о перемирии с РФ сужается к возможности замены одного западного альянса другим западным альянсом.
Однако при сохранении нынешнего политического руководства России согласие Кремля на такую версию договоренностей маловероятно.
Сценарий пятый. Будет применено ядерное оружие (Россия или против России)
В последние недели президент РФ неоднократно угрожал миру ядерным оружием.
В своем обращении по поводу начала войны в Украине Путин предостерег "тех, у кого может возникнуть соблазн вмешаться в события", и пригрозил, что "ответ России будет немедленным и приведет к таким последствиям, с которыми в своей истории еще никогда не сталкивались".
Далее ядерные угрозы были подкреплены приказом перевести силы сдерживания русской армии в особый режим несения боевого дежурства. Основу этих сил, согласно данным Минобороны России, составляют ракетные и авиационные комплексы межконтинентальной дальности и ядерные силы.
Сейчас Россия имеет 1588 боезарядов, установленных и готовых к использованию. Из них 812 зарядов на наземных мобильных и шахтных баллистических ракетах, 576 – в море на баллистических ракетах подлодок и 200 для тяжелых бомбардировщиков.
По мощности различают стратегическое и тактическое ядерное оружие. Мощность тактического ядерного оружия может составлять менее одной килотонны, то есть меньше тысячи тонн взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте.
Стратегическое ядерное оружие содержит мощность от 400 до 800 килотонн. Для сравнения, бомба сброшена на Хиросиму во время Второй мировой войны, весила 15 килотонн и привела к гибели 146 тысяч человек, общее население Хиросимы составляло 245 тысяч человек.
Следовательно, потенциальными последствиями от подобного удара в 1 килотонную могут быть гибель десятков тысяч человек и полное разрушение областного центра с образованием радиоактивной зоны отчуждения в радиусе десятков километров. Фактически это уничтожение целого района одной из областей Украины.
Эксперты опасаются, что Путин может считать тактическое ядерное оружие "обычным оружием", не превышающим порог ядерной войны. Со спутников в начале войны были замечены на территории Беларуси и к востоку от Украины мобильные пусковые установки РФ Искандер-М, ракеты с которых двигаются на скорости 450 км/ч и могут нести как обычные, так и ядерные заряды. К тому же тактические ядерные боеголовки можно размещать на крылатых ракетах и запускать с самолетов, кораблей или с земли.
Русская доктрина атомной войны стала известна как "эскалация для деэскалации", то есть разбитые русские войска могут стрелять ядерным оружием, чтобы ошеломить противника.
В 1999 году, например, большое полевое учение РФ моделировало атаку НАТО на Калининград. На учениях российские силы терпели поражение, пока Москва не обстреляла Польшу и Соединенные Штаты из ядерного оружия.
Непонятной остается потенциальная реакция Запада на подобные действия Кремля. Ведь начинать полноценную ядерную войну в мире в ответ на тактический удар России может быть неприемлемым решением.
Хотя с большой вероятностью после тактического ядерного удара со стороны России, Запад будет вынужден войти в прямое, хотя бы и не ядерное вооруженное противостояние. Однако ответная реакция Кремля на ответ Запада непредсказуема.
Можно рассчитывать, что приказы руководства РФ о применении стратегического ядерного оружия будут саботированы, ведь это означало бы в конечном итоге начало ядерной войны и уничтожение человечества.
В случае саботажа русская армия и режим будут полностью разгромлены союзническими войсками. А вот в случае невмешательства Запада в ответ на применение Путиным ядерного оружия Россия получит зеленый свет для расширения агрессии на Европу. Что в конечном счете все равно приведет к необходимости прямой войны НАТО с РФ.
Следовательно, сценарий применения ядерного оружия остается возможным и рискованным для всего мира, но Украина в таком случае перестает быть одиноким участником боевых действий против агрессии Кремля.
Симуляция, разработанная экспертами Принстонского университета, начинается с предупредительного ядерного выстрела Москвы, после чего НАТО отвечает небольшим ударом, начинается война, которая за несколько часов убьет 34 миллиона человек и ранит 58 миллионов по всему миру.
Сценарий шестой. Китай вмешается в войну
Китай последовательно и демонстративно выбирает нейтральную позицию в войне России против Украины.
С одной стороны руководство страны заявляет, что Китай всегда поддерживал мир во всем мире и последовательно противостоял войне.
Однако 2 марта Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за резолюцию с осуждением военного вторжения России в Украину с требованием к Кремлю немедленно прекратить боевые действия, и тогда Китай воздержался, то есть явно не поддержал Россию, но и не возражал.
С другой стороны, Китай заявляет, что санкции Запада против России становятся "все более возмутительными", что расширение НАТО к востоку загоняет Россию как ядерное государство "в тупик", что санкции не могут решить проблему, повредят обычным людям, повлияют на экономическую и финансовую систему и ухудшащее состояние мировой экономики, а также, что российские олигархи, были лишены их иностранных активов "без причины".
Со своей стороны руководство США предупредило власти Поднебесной о последствиях, если Китай будет оказывать материальную помощь России. Аналогичное предупреждение со стороны США было озвучено и китайским компаниям, в частности, речь идет о запрете доступа к необходимым им американским технологиям в случае нарушения китайским бизнесом санкций в отношении РФ.
Для понимания возможных действий Китая, всегда отличавшегося особой рациональностью и расчетом, нужно взглянуть на долгосрочную стратегию Поднебесной и экономические проекты страны.
Во-первых, Китай – это все еще экспортно-зависимая экономика: 18% ВВП Китая – это экспорт, тогда как в США экспорт – около 10% ВВП.
Экспорт Китая в ЕС, США, Великобританию, Японию, Австралию и Канаду, то есть в страны, которые наложили на Россию больше санкций, совокупно составляет около 50% всего китайского экспорта на планете. В то время как экспорт Китая в РФ не превышает 2%.
Торговые войны, начатые США при президенте Трампа, заставили Китай ускорить уменьшение зависимости экономики от экспорта, однако этот процесс далек от завершения.
В новом пятилетнем плане развития Китая на 2021-2025 годы запланировано расширение внутреннего потребления и развития платежеспособных потребителей. В 2020 году доля частного потребления домохозяйств Китая в экономике страны составляла 38%, в то время как в США этот показатель – 68%. Другими словами, для Китая попадание под экспортные санкции из-за содействия России преждевременно.
Однако, как ни странно, не экспортная зависимость Китая от Запада является ключевым сдерживающим фактором отказа от помощи России, а технологическая зависимость Китая, в частности, в сфере производства и применения полупроводников. По данным Bloomberg, американские компании сегодня контролируют большинство ведущих объектов интеллектуальной собственности и производство этих элементов, необходимых китайским компаниям.
Китайские полупроводниковые компании нуждаются также в программном обеспечении от американских Cadence и Synopsys для проектирования микросхем и оборудования от Applied Materials и Lam Research для их физического изготовления.
Недаром американское руководство угрожает Китаю именно технологическими санкциями при поддержке РФ.
"Новый шелковый путь" – глобальная стратегия развития инфраструктуры, утвержденная КНР в 2013 году. Это центральный элемент стратегии лидера КНР Си Цзиньпина во внешней политике Китая – инвестирование сотен миллиардов долларов в инфраструктуру около 70 стран мира, что просто невозможно осуществить в условиях санкций.
Сегодня Китай реализует более 3000 проектов по всему миру. Исследования показывают, что Китай использует свои инвестиции для закрепления статуса мирового государства для увеличения использования юаня в качестве платежного средства и для распространения собственных технологических стандартов.
Все это не совместимо с помощью РФ, которая стала глобальным изгнанником, и ведение дел с которой приведет к глобальной изоляции.
В 2005 году на уровне законодательства КНР подтвердила, что не будет применять ядерное оружие первым при любых обстоятельствах, и что эта политика останется без изменений в будущем. В последующие годы, включая 2021-й, власти Китая подтверждали соблюдение этого принципа. Следовательно, угрозы России ядерным оружием Китай явно не разделяет.
Так что от Китая можно ожидать сохранения нейтральной позиции в отношении агрессии РФ до момента возникновения глобальной угрозы. В то же время Китай, вероятно, будет пытаться не нарушать санкции Запада, наращивать свое экономическое влияние в России – навязывать юань в качестве основной валюты для внешней торговли, сбивать цены на российское сырье и зарабатывать на дефиците импорта.
Сценарий седьмой. "Дика карта": инфраструктуру России парализуют глобальные технологические гиганты и регуляторы
Какой бы информационно изолированной ни была Россия, какой бы экономический запас прочности она ни имела, и насколько лояльным или пассивным ни было ее население по отношению к Кремлю, все равно остаются технологические возможности полностью парализовать российское государство и прорвать информационную блокаду.
Это не экономические санкции, которые обладают отсроченным во времени действием, и не персональные приговоры в отношении элит, которые просто невозможно выполнить – это, так сказать, "инфраструктурные санкции".
Напомним события в Соединенных Штатах, когда компания Meta бессрочно заблокировала учетную запись президента США Дональда Трампа в своих соцсетях Facebook и Instagram, после захвата Капитолия его сторонниками.
Руководство американской социальной сети Twitter также тогда заблокировало аккаунт Трампа, чтобы предотвратить подстрекательство к насилию. Такие действия стали прецедентом самостоятельного вмешательства технологических гигантов в общественно-политический процесс, ведь в этом нуждалась национальная безопасность. Сегодня же речь идет о безопасности человечества.
Согласно разным оценкам, в среднем каждый день интернетом в РФ пользуется 87,1 млн человек или 71,1% населения России, примерно столько же пользуется мобильным интернетом. Приблизительно 25% мобильных устройств в России – это смартфоны компании Apple, остановившей поставки своего оборудования в ответ на военную агрессию, другие телефоны – на базе системы Android от американской компании Google.
Доля поискового рынка компании Google в России составляет 73,52%. Видеоролики YouTube на сервисе Google регулярно просматривают 60-80 млн уникальных пользователей, его охват составляет 82% аудитории Интернета в возрасте 18-44 лет.
Российские власти уже пригрозили компании Google блокировкой сервисов.
Несмотря на запрет Кремлем социальных сетей Facebook и Instagram, большинство молодой аудитории все равно пользуется ими через VPN. А в блокировку на Facebook заходили около 40% от общего числа пользователей Интернета в России.
Среди мессенджеров в России по популярности лидирует WhatsApp, также принадлежащий Facebook – им пользуются 50% россиян. На втором месте находится Telegram Павла Дурова, не поддерживающий российскую агрессию – 22% пользователей.
Почему это важно
Российские власти, в отличие от власти Северной Кореи или Китая, технически не подготовились к возможности абсолютной технологической изоляции от мира, поэтому устройства и сервисы, которыми пользуются россияне, абсолютно зависимы от глобальных технологических компаний.
Представьте, что в один прекрасный момент, посреди белого дня десятки миллионов россиян, как всегда заглядывая в экраны своих смартфонов, планшетов и компьютеров, увидят там вместо привычной поисковой страницы Google, вместо галереи видео на YouTube, вместо лент новостей Facebook, Instagram и Twitter , или вместо основного экрана на телефонах Android и iPhone – информацию о реальном положении дел на войне России с Украиной – фото и видео разрушенных мирных городов и беззащитных жителей, убитых россиянами, горы трупов и цифры погибших российских солдат, масштабы международного осуждения и последствия санкций.
Когда вместо всех своих переписок в мессенджерах WhatsApp и Telegram россияне увидят сообщения от самих мессенджеров о том, что весь мир отвернулся от России и ненавидит ее, пока она не прекратит агрессию.
Если абсолютное большинство россиян увидит четкий ультиматум от технологических гигантов мира – остановить войну или потерять доступ ко всему своему электронному оборудованию, учетным записям и данным, которые будут временно заблокированы до прекращения боевых действий.
Если в этот момент все сайты государственных учреждений, банковские сервисы и пропагандистские медиа перестанут работать не потому, что их атакуют DDoS атаками украинские волонтеры, а потому, что мировые гиганты просто отключат их на своих серверах или применят вместо волонтерских атак собственные мощности.
Если все пропагандистские Telegram-каналы, ютуб и фэйсбук аккаунты будут удалены, как это уже было сделано с президентом США Трампом.
Именно тогда Россия по-настоящему остановится, даже не потому, что россияне "прозреют", а потому, что вся их жизнь будет парализована технологическими гигантами, когда сама инфраструктура жизни россиян восстанет против них.
К такому решению технологических гигантов могут подтолкнуть власти США.
Сценарий восьмой. Путина ликвидируют или отстранят от власти
Главный первоисточник и причина продолжения вооруженной агрессии России в отношении Украины – это персонально президент РФ Владимир Путин. Следовательно, и прекращение войны сводится к его отстранению от должности в результате отстранения или ликвидации.
Для этого сценария уже заложено большинство предпосылок. Глобальные персональные санкции, примененные к представителям российской элиты и членам их семей, фактически ставят персональное будущее этих людей в зависимости от отстранения Путина.
С другой стороны, признание Путина военным преступником на уровне международных институтов и западных стран все больше легализует отстранение президента от его окружения.
Байден уже назвал Путина военным преступником, Международный суд ООН в Гааге 16 марта принял, что Россия должна немедленно прекратить в Украине военные действия.
Британцы приступили к подготовке к созданию специального трибунала для режима Путина, аналога Нюрнбергского трибунала для нацистов.
Главное управление разведки Украины сообщает, что российские элиты консолидируются с целью физической ликвидации российского президента, а американский сенатор открыто призывает по телевидению убить Путина.
Все это четкие международные сигналы для оцепления российского президента о том, что мир ожидает от них устранения диктатора. В этом "мотивационном пакете" не хватает только гарантий амнистии и обещания вернуть активы тем, кто свергнет российского президента.
Однако с технической точки зрения, в условиях полной изоляции Путина устранить его будет непросто. С другой стороны, немногие и захотят первым рисковать собственной жизнью, пока ситуация не заставит окружения Путина к немедленным действиям.
Сейчас выгоды от ожидания преобладают стимулы к действиям, ведь Путин рано или поздно все равно уйдет, и тогда, как рассчитывает оцепление, санкции с активов начнут снимать, а разрушение самой России для коррупционеров не имеет особого значения.
Более вероятным на сегодняшний день является пассивный саботаж команды диктатора, что ослабит управляемость режима на всех уровнях и усилит другие сценарии завершения войны.
А вот точкой принятия окружением решения об устранении Путина может стать приказ о применении ядерного оружия или приказ Путина по поводу невиданных ранее смертельных репрессий в отношении собственного населения, вроде китайской площади Тяньаньмэнь, когда танки давили тысячи мирных протестующих.
Ликвидация Путина со стороны иностранных стран маловероятна, иначе она уже состоялась бы.
Выводы
Украина победит вопрос только в том, как быстро и какой ценой.
В сценарии вступления других стран мира в вооруженное противостояние с РФ украинский вопрос смещается на второй план перед угрозой ядерной эскалации. Однако вместе с рисками несет возможности быстрого отстранения Путина от власти и разгрома вооруженных сил РФ.
Страны Запада избегают собственного непосредственного участия в войне, однако Россия, с большой вероятностью, сама приведет к расширению вооруженной агрессии.
Со своей стороны, Украина планомерно подталкивает западные общества к значительно большей военной помощи, включая вооруженное закрытие воздушного пространства.
Ядерное оружие, если даже будет применено, не приведет к апокалиптическому разрушению планеты или уничтожению всей Украины. Угроза ядерной войны – это общая проблема всех мощных государств, включая Китай, поэтому будет решаться на глобальном уровне, а не Украиной в одиночестве.
Максимум через несколько месяцев, ценой многих тысяч жизней украинских солдат и мирных жителей, армия РФ будет критически истощена и потребует общей мобилизации россиян и значительных репрессий внутри РФ для удержания внутренней стабильности и дальнейшего продолжения войны.
К концу 2022 года экономическая ситуация в России радикально ухудшится, поэтому Кремлю придется применять методы командно-административного управления страной, вводить антикризисные меры по типу продовольственных талонов и, вероятно, перейти в режим военного положения.
Изготовление нового оружия в РФ до конца года будет парализовано внешней торговой изоляцией. Китай, скорее всего, не будет помогать режиму Путина, опасаясь вторичных экономических санкций.
То есть, до конца года в случае продолжения войны Украина и мир будут иметь дело с совсем другой Россией, способность которой функционировать, реакцию населения и элит которой на дальнейшие события сейчас трудно предусмотреть.
Сценарий подталкивания окружения Путина к его устранению последовательно реализуется международным сообществом. В ближайшие месяцы следует ожидать создания специального трибунала, решений международных судов и государственных институтов западных стран, направленных на признание Путина военным преступником, объявление его в международный розыск и введение гарантий для тех, кто поможет демонтировать режим.
Роль технологических гигантов в содействии прекращению войны является абсолютно пассивной, а именно ограничивается выходом с рынка РФ или блокированием отдельных правительственных ресурсов. Роль технологических корпораций в прекращении войны сегодня недооценена и недостаточно прокоммуникована, поэтому требует мобилизации более действенных требований со стороны Украины в адрес мировых лидеров, глобальных регуляторов и руководителей ИТ корпораций.
Согласие Украины со всеми требованиями Кремля (отказ от территорий, разоружение армии, внеблоковый статус, изменение административного устройства и т.п.) пока остается общественно неприемлемым, а политические решения, идущие в разрез с доминирующим общественным мнением, не могут быть приняты из-за риска роста внутренней нестабильности в Украине.
Автор: Алексей Жмеренецкий
Источник: https://www.pravda.com.ua/