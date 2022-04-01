Как украинцам открыть бизнес в Польше: пошаговая инструкция

С начала полномасштабной войны Польша приняла более 2 млн украинских беженцев. Эти люди могут находиться там в течение 18 месяцев. Многие беженцы потеряли свои дома, и после перенесенных стрессов не рассматривают возвращение на родину, и думают, как остаться в безопасной стране, открыв в ней свое дело. Предлагаем разобраться, могут ли украинцы открыть бизнес в Польше и что для этого нужно на данный момент.
Кто может открыть бизнес в Польше
Украинцы, которые легально находятся в Польше и у которых есть PESEL – налоговый идентификационный номер, могут открыть в этой стране бизнес. Чтобы законно находиться в
Польше, нужно выполнить одно из трех условий:
- иметь действительный вид на жительство;
- легально прибыть в Польшу с 24 февраля 2022 года непосредственно из Украины;
- если есть Карта поляка, легально прибыть в Польшу с 24 февраля 2022 года из любой страны.
Иностранец(-ка), который/которая прибыл(-а) в Польшу с 24 февраля непосредственно с территории Украины и женат(-а) на украинке или украинце, тоже считается гражданином Украины. Об этом идет речь в этом законе.
Получить PESEL можно в любом управлении гмины в Польше после подачи заявления. В заявлении нужно указать:
- имя и фамилию;
- девичью фамилию;
- национальность и так далее.
При получении PESEL важно создать доверенный профиль. С его помощью можно зарегистрировать бизнес онлайн на этом портале. Еще с ним можно подтверждать свою личность и подписывать электронные документы, которые вы посылаете в государственные учреждения. Для этого в заявлении следует добавить:
- электронный адрес;
- номер мобильного телефона;
- согласие на внесение информации в реестр контактных данных физических лиц;
- согласие на подтверждение доверенного профиля.
Чтобы зарегистрировать бизнес в Польше, нужно:
- Выбрать форму бизнеса. К примеру, частное предпринимательство, общество с ограниченной ответственностью, акционерное общество и так далее. Детальнее об этом говорится ниже.
- Подготовить устав. Минимальный размер уставного капитала компании – 5 тыс. злотых. Ограничений по максимальному нет, но чем он больше, тем дороже будет стоить регистрация. Если вы регистрируетесь как частный предприниматель, уставный капитал не требуется.
- Подать заявление на регистрацию в учете хозяйственной деятельности. В результате появится запись в Национальном судебном реестре. После этого компания официально становится юридическим лицом.
- Получить статистический номер – REGON. Без него вы не можете работать законно. Если вы частный предприниматель, получить номер можно онлайн. Если вы открываете общество, нужно подать заявление в своем муниципалитете или ближайшем отделении статистического управления.
- Откройте банковский счет на имя компании. Вы сами можете избрать банк.
- Регистрация в Государственной казначейской службе. Это нужно сделать до того, как впервые получите деньги на счет.
- Получить налоговый номер – NIP. Для этого следует обратиться в налоговую инспекцию.
- Зарегистрироваться как плательщик НДС. Надо написать в налоговое соответствующее заявление. Но можно этого не делать, если вы частный предприниматель и оказываете услуги, которые освобождены от НДС. К примеру, работаете стоматологом. Или если за год компания продает товаров менее чем на 150 тыс. злотых.
- Застраховать компанию. Для этого следует подать заявление в Учреждение социального страхования.
- Изготовить фирменную печать. На ней должно быть полное название компании, контакты и регистрационный номер.
Пройдя все эти этапы регистрации, можно открыть свое дело в Польше и попробовать начать жить заново.
Источник:https://mc.today/