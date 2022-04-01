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Главная » Новости » Экономика » 2022 » Апрель » 1 » 18:38:13

Как украинцам открыть бизнес в Польше: пошаговая инструкция

Вчера, 18:38:57 232 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Как украинцам открыть бизнес в Польше: пошаговая инструкция

 С начала полномасштабной войны Польша приняла более 2 млн украинских беженцев. Эти люди могут находиться там в течение 18 месяцев. Многие беженцы потеряли свои дома, и после перенесенных стрессов не рассматривают возвращение на родину, и думают, как остаться в безопасной стране, открыв в ней свое дело. Предлагаем разобраться, могут ли украинцы открыть бизнес в Польше и что для этого нужно на данный момент. 

Кто может открыть бизнес в Польше

Украинцы, которые легально находятся в Польше и у которых есть PESEL – налоговый идентификационный номер, могут открыть в этой стране бизнес. Чтобы законно находиться в

Польше, нужно выполнить одно из трех условий:

  • иметь действительный вид на жительство;
  • легально прибыть в Польшу с 24 февраля 2022 года непосредственно из Украины;
  • если есть Карта поляка, легально прибыть в Польшу с 24 февраля 2022 года из любой страны.
Иностранец(-ка), который/которая прибыл(-а) в Польшу с 24 февраля непосредственно с территории Украины и женат(-а) на украинке или украинце, тоже считается гражданином Украины. Об этом идет речь в этом законе.

Получить PESEL можно в любом управлении гмины в Польше после подачи заявления. В заявлении нужно указать:

  • имя и фамилию;
  • девичью фамилию;
  • национальность и так далее.
При получении PESEL важно создать доверенный профиль. С его помощью можно зарегистрировать бизнес онлайн на этом портале. Еще с ним можно подтверждать свою личность и подписывать электронные документы, которые вы посылаете в государственные учреждения. Для этого в заявлении следует добавить:
  • электронный адрес;
  • номер мобильного телефона;
  • согласие на внесение информации в реестр контактных данных физических лиц;
  • согласие на подтверждение доверенного профиля.

Чтобы зарегистрировать бизнес в Польше, нужно:

  1. Выбрать форму бизнеса. К примеру, частное предпринимательство, общество с ограниченной ответственностью, акционерное общество и так далее. Детальнее об этом говорится ниже.
  2. Подготовить устав. Минимальный размер уставного капитала компании – 5 тыс. злотых. Ограничений по максимальному нет, но чем он больше, тем дороже будет стоить регистрация. Если вы регистрируетесь как частный предприниматель, уставный капитал не требуется.
  3. Подать заявление на регистрацию в учете хозяйственной деятельности. В результате появится запись в Национальном судебном реестре. После этого компания официально становится юридическим лицом.
  4. Получить статистический номер – REGON. Без него вы не можете работать законно. Если вы частный предприниматель, получить номер можно онлайн. Если вы открываете общество, нужно подать заявление в своем муниципалитете или ближайшем отделении статистического управления.
  5. Откройте банковский счет на имя компании. Вы сами можете избрать банк.
  6. Регистрация в Государственной казначейской службе. Это нужно сделать до того, как впервые получите деньги на счет.
  7. Получить налоговый номер – NIP. Для этого следует обратиться в налоговую инспекцию.
  8. Зарегистрироваться как плательщик НДС. Надо написать в налоговое соответствующее заявление. Но можно этого не делать, если вы частный предприниматель и оказываете услуги, которые освобождены от НДС. К примеру, работаете стоматологом. Или если за год компания продает товаров менее чем на 150 тыс. злотых.
  9. Застраховать компанию. Для этого следует подать заявление в Учреждение социального страхования.
  10. Изготовить фирменную печать. На ней должно быть полное название компании, контакты и регистрационный номер.

Пройдя все эти этапы регистрации, можно открыть свое дело в Польше и попробовать начать жить заново. 

Источник:https://mc.today/
Тэги: легализация, бизнес, бизнес в Польше, свое дело
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