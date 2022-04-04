Разработчик игры World of Tanks закрывает свой бизнес в России и Беларуси. Как теперь играть?

Разработчик и издатель серии World of Tanks, компания Wargaming сообщил о пересмотре своих бизнес-процессов. Компания больше не собирается работать в России и Беларуси. Руководство компании приняли решение покинуть обе страны одновременно.
В официальном сообщении сказано, что компания приняла решение не владеть и не управлять бизнесом в РФ и Беларуси, предварительно проведя стратегический анализ бизнес-операций по всему миру.
С недавнего времени ее игровой бизнес в указанных выше странах управляется компанией Lesta Studio из Санкт-Петербурга. В Wargaming отметили, что Lesta Studio больше никак не связана с ними.
Благодаря разделению продукты Wargaming останутся доступны для игры в России и Беларуси. Только над их региональным развитием и поддержкой теперь будет работать новый владелец активов, ранее разработавший «морскую» версию танков — World of Warships.
Разработчик отметил, что такой шаг приведет к убыткам.
"Компания не получит прибыли от этого процесса ни сегодня, ни в будущем. Наоборот, мы ожидаем значительных убытков в результате этого решения", — говорится в заявлении.
Wargaming начала процесс закрытия своей студии в Минске (Беларусь), пообещав выплатить выходное пособие сотрудникам, которые теперь остались без работы.
В сообщении также указано, что "в течение переходного периода продукты останутся доступными в России и Беларуси и будут управляться новым владельцем". Сколько продлится переходной период — неизвестно.
Компания Wargaming зарегистрирована на Кипре. В Беларуси располагался ее крупнейший офис с 2000 сотрудников.