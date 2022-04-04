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Главная » Новости » Технологии » 2022 » Апрель » 4 » 15:51:25

Разработчик игры World of Tanks закрывает свой бизнес в России и Беларуси. Как теперь играть?

Сегодня, 15:51:25 177 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Разработчик игры World of Tanks закрывает свой бизнес в России и Беларуси. Как теперь играть?

 Разработчик и издатель серии World of Tanks, компания Wargaming сообщил о пересмотре своих бизнес-процессов. Компания больше не собирается работать в России и Беларуси. Руководство компании приняли решение покинуть обе страны одновременно.

В официальном сообщении сказано, что компания приняла решение не владеть и не управлять бизнесом в РФ и Беларуси, предварительно проведя стратегический анализ бизнес-операций по всему миру.

С недавнего времени ее игровой бизнес в указанных выше странах управляется компанией Lesta Studio из Санкт-Петербурга. В Wargaming отметили, что Lesta Studio больше никак не связана с ними.

Благодаря разделению продукты Wargaming останутся доступны для игры в России и Беларуси. Только над их региональным развитием и поддержкой теперь будет работать новый владелец активов, ранее разработавший «морскую» версию танков — World of Warships.

Разработчик отметил, что такой шаг приведет к убыткам.

"Компания не получит прибыли от этого процесса ни сегодня, ни в будущем. Наоборот, мы ожидаем значительных убытков в результате этого решения", — говорится в заявлении.


Wargaming начала процесс закрытия своей студии в Минске (Беларусь), пообещав выплатить выходное пособие сотрудникам, которые теперь остались без работы.

В сообщении также указано, что "в течение переходного периода продукты останутся доступными в России и Беларуси и будут управляться новым владельцем". Сколько продлится переходной период — неизвестно.

Компания Wargaming зарегистрирована на Кипре. В Беларуси располагался ее крупнейший офис с 2000 сотрудников.
Тэги: world of tanks, игры, компьютерные игры, Wargaming, танчики
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