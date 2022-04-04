Как водителям призывного возраста получить разрешение на выезд за границу

О том, что нужно водителям призывного возраста для того, чтобы уехать за границу, существует целая цепочка необходимых действий и документов. До тех пор, пока в Украине действует военное положение, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут выезжать за пределы страны. Однако некоторых категорий граждан этот запрет не касается, включая водителей, которые занимаются грузоперевозками.
Кому возможно получить разрешение на выезд
Начнем с того, что разрешение на выезд за границу может быть предоставлено только военнообязанным:
- водителям, которые осуществляют перевозки для нужд ВСУ, теробороны и других законных военных формирований, а также перевозят медицинскую и гуманитарную помощь;
- работникам предприятий железнодорожного транспорта, которые обеспечивают бесперебойную работу железной дороги.
Куда обращаться для получения разрешения
Согласно п. 7 постановления №194 («Некоторые вопросы бронирования военнообязанных в условиях правового режима военного положения»), решение о бронировании военнообязанных водителей принимают:
- Министерство инфраструктуры Украины;
- областные военные администрации или Киевская городская военная администрация.
Таким образом, для получения разрешения, перевозчик может обратиться в любой из этих органов. Информацию о принятом решении данные органы направят в Администрацию Государственной пограничной службы для учета при выезде и въезде в Украину граждан Украины.
Какие документы нужны для получения разрешения
Для этого вам нужно выполнить такие действия:
- загрузить специальную форму и заполнить все поля (образец по ссылке);
- распечатать, поставить подпись и печать;
- сфотографировать или сделать скан-копию в формате PDF;
- отправить по электронному адресу: zmiu98916@gmail.com в формате word и pdf;
- заполнить опросник по ссылке.
Информацию о подтверждении бронирования можно получить по телефону поддержки: + 38 (044) 334 43 04. Линия поддержки работает ежедневно с 08:00 до 17:00.
Источник: https://dengi.informator.ua/