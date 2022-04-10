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Главная » Новости » Экономика » 2022 » Апрель » 10 » 23:21:56

Дорога Киев-Житомир будет открыта уже в ближайшее время - министр инфраструктуры

Вчера, 23:21:56 226 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Дорога Киев-Житомир будет открыта уже в ближайшее время - министр инфраструктуры

 За три дня в Киевской области расчистили 67 км дороги Киев – Чоп, в ближайшее время будет открыта дорога Киев – Житомир. Об этом нам сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков в Facebook.

"За последние 3 дня мы уже расчистили 67 км дороги Киев – Чоп. Уже в ближайшее время, после проведения всех необходимых мер безопасности, маршрут Киев – Житомир будет открыт. Также освободили от мусора, грунта, деревьев, обваленных заборов и частей домов почти 37 км улиц города Ирпень".

Построят временный мост в Стоянке и Ирпене

Министр также сообщил, что продолжается строительство временных переправ на подъезде к Ирпеню (дорога Р-30) и на Житомирской трассе, вблизи Стоянки. Эти работы планируют завершить на следующей неделе.
 
Работы по расчистке улиц и восстановлению дорожной инфраструктуры Киевской области проводят более 250 человек и 117 единиц техники.
 
"Основная задача – оперативно восстановить безопасные логистические цепочки на освобожденных территориях и наладить поставки гуманитарной помощи в пострадавшие города региона", - отметил Кубраков.



Тэги: война в Украине, Киев-Житомир, Ремонт, дорога
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