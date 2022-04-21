Миллионер Сергей Протосеня в Испании зарубил топором жену и дочь, после чего повесился - полиция

По предварительным данным, 55-летний Протосеня зарубил жену и дочь топором и ножом, после чего повесился, передаёт канал Telecinco. Орудия предполагаемого преступления найдены рядом с телом миллионера.



Расследование ведёт полиция Каталонии, она проверяет, не могло ли это быть замаскированное убийство, совершённое третьими лицами, передаёт издание CatalunyaDiary.



Кто такой Сергей Протосеня?

Протосеня — бывший главных бухгалтер "Новатэка", он входил в состав правления компании. Его состояние оценивалось в 400 миллионов евро.



Сергей Протосеня родился в 1966 году. В 1991 году окончил Московский инженерно-строительный институт им. Куйбышева по специальности "инженер-экономист". С 1995 по 1997 год работал заместителем директора ОАО СНП "Нова". В 2002 году стал главным бухгалтером ОАО "Новатэк". На 2011 год состояние Протосени оценивалось в 440 миллионов долларов. Покинул "Новатэк" в 2016.

ПАО «Новатэк»

Компания занимается добычей природного газа, вторая в России по объёмам добычи (на 2020 год). В 2021 году заняла 8-е место в рейтинге крупнейших частных компаний страны по версии Forbes. Находится на третьем месте по доказанным запасам газа в мире (на 2016 год). Основатель, председатель правления и крупнейший акционер — Леонид Михельсон.

​​​​​​Удивительные совпадения

Днём ранее, 18 апреля 2022 года, бывший вице-президент «Газпромбанка» Владислав Аваев застрелил жену и дочь, а затем покончил с собой. В московской квартире обнаружили сразу три трупа: 51-летнего Владислава, его 47-летней супруги Елены и 13-летней дочери Маши. Полицейские обнаружили в руках умершего главы семьи пистолет, поэтому и сделали такой вывод.

Бывший топ-менеджер крупнейшей частной компании по добыче газа в России, "Новатэка", найден мёртвым в Испании. Миллионер Сергей Протосеня вместе с женой и дочерью погибли во вторник 19 апреля 2022 на арендованной вилле в курортном городе Льорет-де-Мар неподалёку от Барселоны.Большую часть времени миллионер с семьёй жили во Франции. Соседи россиянина в Каталонии не слышали жалоб и криков, его семья никогда не жаловалась на насилие. Издание El Punt Avui пишет, что дома у Протосени в ходе обыска было обнаружено шесть автомобилей марок BMW, Mercedes, Mustang и Audi, а также не менее 10 000 евро.