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Главная » Новости » Культура » 2022 » Апрель » 23 » 16:15:17

Поздравления с Пасхой 2022: лучшие открытки, картинки и смс с пожеланиями. ВИДЕО

Вчера, 16:15:12 433 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Поздравления с Пасхой 2022: лучшие открытки, картинки и смс с пожеланиями. ВИДЕО

Православные украинцы 24 апреля отмечают Пасху. Это важнейший церковный праздник, посвященный Воскресению Иисуса Христа. Он олицетворяет собой переход от смерти к жизни, от греха к – честности, победу над злом любви и доброты.

Светлое Христово Воскресенье в Украине принято отмечать в кругу самых близких. При этом поздравлять друг друга следует приветствием "Христос Воскрес! Воистину Воскрес!".

Специально для своих читателей мы подготовили подборку оригинальных открыток, картинок, смс и видео с поздравлениями и пожеланиями.

Поздравления с Пасхой в стихах и прозе

З Великоднем вас! Христос Воскрес!

Благодаті вам з небес.

В домі буде хай добро,

Щастя, радість та тепло.
 

***

З Великоднем Світлим вітаю!

Миру в домі вам бажаю,

Доброти, достатку, сміху

І у справах всіх успіху!
 

***

С праздником Пасхи!

Любви и здоровья!

Встретим мы Пасху

С добром и любовью!

Пусть будет мир

В стране и в семье!

Пусть будет радость

На нашей земле!

***

Миру, радості й добра

У свято світле Вам бажаю.

Щастя, віри та тепла,

Вас з Великоднем я вітаю!

***

С великой Пасхой, со Светлым Христовым Воскресением! Пусть мир придет на нашу землю, и радость – в каждый дом. Большого счастья вам и вашим близким!

***

Христос Воскрес! Нехай цей Великдень подарує українцям мир, благодать, гармонію, любов, надію, щастя, достаток, віру та велику радість!

***

Христос Воскрес! Нехай Господь завжди береже вас, вашу сім'ю та близьких людей!
 

Открытки и картинки на Пасху

Открытка на Пасху
Картинка на Пасху
открытки на пасху 2022
Поздравление с Пасхой

Открытка на Пасху 2022
картинка на Пасху 2022
Открытка на Пасху 2022
открытки на пасху 2022

Видео поздравления
 

 
 
Тэги: пасха, открытки, Поздравления, стихи
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