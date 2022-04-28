Как изменится Твиттер после покупки компании Илоном Маском за $44 млрд

Илон Маск заключил сделку о покупке компании Twitter за 44 млрд долларов, пообещав провести ряд реформ в соцсети, в том числе - смягчить цензуру. Аналитики задаются вопросом, как подход нового владельца изменит структуру и деятельность этой крупнейшей соцсети, которую ее новый владелец назвал цифровой городской площадью, где обсуждаются важнейшие вопросы человечества.

Правозащитные группы уже выразили обеспокоенность тем, что отсутствие модерации может привести к росту числа агрессивных и разжигающих ненависть постов. Многие пользователи "Твиттера" также интересуются, означает ли это, что учетные записи, заблокированные компанией, будут теперь разблокированы и возвращены своим хозяевам.

Самым известным человеком, чей аккаунт был заблокирован, стал бывший президент США Дональд Трамп.

Вскоре после объявления о сделке правозащитные группы выразили озабоченность по поводу ненавистнических высказываний в "Твиттере", а также той власти, которую получит его новый хозяин Илон Маск, называющий себя абсолютным поборником свободы слова.

Маск активно критиковал политику платформы в отношении модерирования контента, утверждая, что "Твиттер" должен быть настоящим форумом для свободы слова.

В своем заявлении после заключения сделки он назвал свободу слова основой действующей демократии. Правозащитная организация Amnesty International на своей странице в "Твиттере" заявила: "Мы обеспокоены любыми шагами, которые компания Twitter может предпринять, чтобы подорвать соблюдение политики и механизмов, предназначенных для защиты пользователей. Последнее, что нам нужно, — это Twitter, который умышленно закрывает глаза на насильственные и оскорбительные высказывания в адрес пользователей, особенно тех, кого это затрагивает непропорционально сильно, включая женщин, небинарных людей и других".

Контент из Twitter. "Два слова: токсичный "Твиттер"

Вернется ли Трамп?

Компания Twitter пока не ответила на запрос Би-би-си о комментариях по поводу этих опасений.

Аккаунт Дональда Трампа был заблокирован в прошлом году после беспорядков 6 января у здания Капитолия в Вашингтоне.

Но даже если его аккаунт разблокируют, Трамп уже заявил, что не планирует возвращаться в "Твиттер". Вместо этого он продолжит использовать использовать свою собственную соцсеть Truth Social.

"Я не захожу в "Твиттер", я останусь на Truth", — сказал Трамп в интервью Fox News.



Он добавил, что, по его мнению, Маск (Трамп назвал его "хорошим человеком") улучшит соцсеть, но на его решение вернуться туда это не повлияет.

Представители Трампа тоже пока не ответили на запрос Би-би-си о комментариях.

Минг-Чи Куо, аналитик компании по управлению инвестициями TF International Securities, рассказал Би-би-си, что Трамп может решить вернуться, если соберется баллотироваться на президентских выборах в США в 2024 году.

"Для него "Твиттер" - по-прежнему лучший выбор, если, конечно, компания решит восстановить его учетную запись, - сказал Куо. - Создать платформу с большим влиянием, чем "Твиттер", до следующих президентских выборов будет очень непросто".

Уйдут ли пользователи из "Твиттера"?

Маск надеется, что даже его самые решительные критики останутся на платформе, "потому что это и есть свобода слова".

Однако некоторые пользователи пригрозили покинуть "Твиттер", а другие уже оставили платформу.Британская актриса Джамила Джамиль, наиболее известная своей ролью в сериале "Хорошее место", заявила, что платформа станет еще более беззаконным, ненавистным, ксенофобным, фанатичным и женоненавистническим пространством.

"Я бы хотела, чтобы это был мой последний твит", - написала Джамиль нескольким миллионам своих подписчиков.

"Ах, он купил твиттер. Я бы хотела, чтобы это был мой последний твит. В действительности - это *любой* повод показать фотографии Барольда. Я боюсь, что эта заявка на свободу слова поможет этой адской платформе достичь своей окончательной формы абсолютно беззаконной ненависти, фанатизма и женоненавистничества. Удачи."

Кэролайн Орр Буэно, доктор наук и научный сотрудник Университета Мэриленда, заявила, что пока останется на платформе, где у нее более 450 тысяч подписчиков.

По ее словам, эксперты понятия не имеют, как "Твиттер" будет выглядеть под руководством Илона Маска.

"Зато мы точно знаем, что, если все порядочные люди уйдут, здесь быстро станет намного хуже", - добавила она.

"Для тех, кто спрашивал: да, я остаюсь в "Твиттере". Здесь по-прежнему работает много хороших людей, и мы понятия не имеем, как он будет выглядеть под управлением Илона Маска. Зато мы *точно* знаем, что, если все порядочные люди уйдут, здесь быстро станет намного хуже".



Дэн Айвз, аналитик инвестиционной компании Wedbush Securities, полагает, что большинство пользователей займут выжидательную позицию.

"Теперь предстоит заигрывание с новыми пользователями и попытки предотвратить дезертирство", - считает он.

Что дальше?

Правление компании Twitter, состоящее из 11 человек, единогласно согласилось на предложение Маска купить ее за 44 миллиардов долларов.



АВТОР ФОТО,GETTY IMAGES. Соучредитель Twitter Джек Дорси



Джек Дорси, один из основателей, до сих пор входящий в совет директоров, рад, что платформа продолжит помогать в общественном диалоге, хотя и не считает, что кто-то должен владеть "Твиттером" или управлять им.

"Твиттер" должен быть общественным благом на уровне компьютерных протоколов, а не компании", - написал Дорси в своем твите во вторник.



"Однако для решения проблемы, связанной с тем, что это все же компания, Илон — единственный человек, которому я доверяю, - добавил Дорси. - Я верю в его миссию расширить горизонты нашего сознания".

По сообщению информационного агентства Reuters, исполнительный директор Twitter Параг Агравал обратился к сотрудникам, где сказал, что будущее компании пока неясно.

"Мы не знаем, в каком направлении двинется платформа после того, как сделка завершится", - сказал Агравал.

Реакция политиков

В понедельник официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила журналистам, что президент США Джо Байден уже давно обеспокоен влиянием крупных социальных сетей, независимо от того, кто владеет или управляет соцсетью "Твиттер".

Сенатор-демократ Элизабет Уоррен заявила, что покупка компании Twitter представляет опасность для демократии, настаивая при этом на введении налога на богатство и жестких правил для привлечения к ответственности крупных технологических компаний.

Сенатор-республиканец Марша Блэкберн приветствовала соглашение как обнадеживающий день для свободы слова.