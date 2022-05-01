Водители-мужчины призывного возраста могут пересекать границу: что для этого нужно

Обязательные условия для водителей:

выезд из Украины возможен только при погрузке на экспорт;

по завершении рейса водитель должен обязательно вернуться в Украину;

на обратном пути транспортное средство загружается гуманитарным грузом.



Заявку на пересечение границы нужно подать в



После регистрации в системе перевозчик-резидент получит порядковый номер, присваиваемый системой. Заявки аккумулирует Министерство инфраструктуры Украины, а затем передает в Госпогранслужбу. Там ее рассматривают и принимают решение о разрешении пересечь границу. Заявку на пересечение границы нужно подать в кабинете перевозчика в системе "Шлях", выбрав тему "Заявка на перетин 18-60" в меню заказа разрешений.После регистрации в системе перевозчик-резидент получит порядковый номер, присваиваемый системой. Заявки аккумулирует Министерство инфраструктуры Украины, а затем передает в Госпогранслужбу. Там ее рассматривают и принимают решение о разрешении пересечь границу.

Разрешение на выезд можно увидеть в системе

Следует обратить внимание, что за предоставление такого разрешения, его можно будет увидеть в системе не сразу. Бывали случаи, когда он начинал отражаться через сутки после одобрения.

Министерство инфраструктуры вместе с областными военными администрациями может бронировать военнообязанных водителей, чтобы те осуществляли перевозки для оборонных нужд. Но срок действия отсрочки не превышает полгода.

Решение забронировать водителя принимается по результатам поданной перевозчиком заявки по установленной форме, но могут потребоваться дополнительные документальные подтверждения. Решения принимают ориентировочно до трех дней. Решение о бронировании направляется в Госпогранслужбу.

Упрощённое пересечение границы Такой же порядок установлен для пересечения границы водителями-гражданами Украины призывного возраста, выезжающими на транспортных средствах с иностранными номерами. Однако в этом случае форма установленного образца должна заполняться перевозчиками-нерезидентами.

Водители-мужчины призывного возраста могут пересекать границу, но для этого нужно получить цифровой инструмент для проезда. Как это сделать – читайте в нашем материале.