Карта боевых действий. Украина 11 мая 2022 год

Карта в большом разрешении

Реальная карта боевых действий в Украине, разграничена по областям и городам. Военная карта актуальна на сегодня 11 мая 2022 года на украинском, английском и русском языке. Карта российского вторжения в Украину составлена независимыми журналистами исходя из информации в СМИ про боевые действия сейчас в Украине.

(кликни для увеличения)

Глубокий анализ операций прорыва на Донбассе

Херсон, Николаев, Мелитополь

Харьков - 11 мая 2022

Сегодня 11 мая более подробно рассмотрю состояние операций вдоль линии боевых действий от Изюма до Попасной на востоке Украины, чтобы лучше понять, что потребуется для продолжения боевых действий на Донбассе.Кликни для увеличения