«Солнцепек» - самое тяжелое неядерное оружие рф применила против украинцев. ВИДЕО

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"На видео-работа российской огнеметной системы "Солнцепек". Некоторые партнеры колеблются, давать ли необходимое оружие, боясь эскалации. Эскалации?! РФ уже применяет самое тяжелое неядерное оружие против украинцев, заставляя людей гореть заживо. Может, пора дать ответ нелюдям и передать Украине РСЗО?" - написал Подоляк.

ТОС-1А "Солнцепек" - принятая на вооружение в 2001 году тяжелая огнеметная система залпового огня калибра 220-мм на базе танка Т-72. Является модификацией ТОС-1 "Буратино". Видео работы ТОС-1А Солнцепек

Советник главы ОП Михаил Подоляк показал видео работы российской тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" по позициям украинских войск. По словам Подоляка, это самое тяжелое неядерное оружие РФ.