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Главная » Новости » Экономика » 2022 » Июнь » 13 » 14:30:14

Какой электротранспорт выбирают украинцы из-за дефицит бензина

Вчера, 14:30:07 460 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Какой электротранспорт выбирают украинцы из-за дефицит бензина

В апреле украинцы столкнулись с нехваткой бензина и дизеля и с тех пор все чаще прицениваются к "зеленым" видам транспорта. Как же вырос интерес к альтернативным способам передвижения в условиях кризиса с горючим — в аналитике OLX Авто. Спрос на электромобили вырос в 7 раз, на электросамокаты и гироскутеры — втрое

По статистике Укравтопрома, в мае в Украине зарегистрировали почти на 67% больше электромобилей, чем в тот же месяц прошлого года. О росте спроса свидетельствует и статистика онлайн-сервиса OLX. Так, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, в мае интерес к альтернативному транспорту увеличился следующим образом (по откликам пользователей на объявления):
  • на электромобили спрос вырос в 7 раз;
  • на электросамокаты и гироскутеры активность покупателей увеличилась втрое;
  • на покупку электроскутеров спрос вырос в 4,7 раза.

Согласно спросу, увеличилось и предложение. Так, если еще в конце апреля продавцы предлагали 226 электрокаров и 114 гибридов, то в мае количество таких объявлений выросло почти в 3,6 и 4,7 раза соответственно.



По отклику на одно объявление, в мае украинцев больше всего интересовала “зеленая” марка Opel – почти 11 потенциальных покупателей на один электромобиль. Также в среднем по 8 откликов получили Renault и Nissan. В Киевской, Одесской и Львовской областях наиболее активно интересуются "зеленым" транспортом

Согласно майским показателям, "бум" на альтернативный электротранспорт (мотоциклы, самокаты и скутеры) произошел в предпоследнюю неделю мая (с 23.05 по 29.05), а больше всего интересовались предложениями в Киевской, Одесской и Львовской областях.



Статистика категории "Мото" показывает, что больше всего украинцев интересовала покупка электросамоката или гироскутера. По сравнению с другими видами транспорта, в прошлом месяце на подобные объявления отзывались 127 606 раз. Этот показатель в 4,7 раза превышает спрос на электроскутеры и в 46,5 раз — на электромотоциклы. Больше всего этим транспортом интересовались в Киевской области. На втором месте — Львовская обл., где за последний месяц количество желающих приобрести электросамокат или гироскутер увеличилось вдвое. Похожий уровень интереса наблюдался и в Одесской области.

Топ-5 регионов с наибольшим спросом на электросамокаты/гироскутеры

Количество откликов на объявления о продаже электросамоката или гироскутера
  • Киевская - 32 676
  • Львовская - 15 566
  • Одесская - 15 324
  • Днепропетровская  - 9 496
  • Винницкая - 5 679

Среди желающих пересесть на электроскутер также больше всего киевлян и жителей области. Жители Днепропетровской и Одесской областей тоже активно рассматривают этот вид транспорта как альтернативу для передвижения. Немного меньший интерес в Полтавской и Житомирской областях.

Топ-5 регионов с наибольшим спросом на электроскутеры

Количество откликов на объявления о продаже электроскутера
  • Киевская - 6 003
  • Днепропетровская 2 994
  • Одесская  - 2 687
  • Полтавская  - 1 554
  • Житомирская 1 354

А вот желающих приобрести электромотоцикл больше всего в Одесской области. Количество откликов на все объявления в регионе на 34% превышает спрос в Киевской области, и на 61,5% — на Волыни, где покупатели также активно интересуются этим видом транспорта.

Топ-5 регионов с наибольшим спросом на электромотоциклы

Количество откликов на объявления о продаже электромотоцикла 
  • Одесская - 834
  • Киевская  - 552
  • Волынская  - 321
  • Львовская  - 318
  • Ровенская - 104
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