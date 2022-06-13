Какой электротранспорт выбирают украинцы из-за дефицит бензина

на электромобили спрос вырос в 7 раз;

на электросамокаты и гироскутеры активность покупателей увеличилась втрое;

на покупку электроскутеров спрос вырос в 4,7 раза.

Топ-5 регионов с наибольшим спросом на электросамокаты/гироскутеры

Киевская - 32 676

Львовская - 15 566

Одесская - 15 324

Днепропетровская - 9 496

Винницкая - 5 679

Топ-5 регионов с наибольшим спросом на электроскутеры

Киевская - 6 003

Днепропетровская 2 994

Одесская - 2 687

Полтавская - 1 554

Житомирская 1 354

Топ-5 регионов с наибольшим спросом на электромотоциклы

Одесская - 834

Киевская - 552

Волынская - 321

Львовская - 318

Ровенская - 104

В апреле украинцы столкнулись с нехваткой бензина и дизеля и с тех пор все чаще прицениваются к "зеленым" видам транспорта. Как же вырос интерес к альтернативным способам передвижения в условиях кризиса с горючим — в аналитике OLX Авто. Спрос на электромобили вырос в 7 раз, на электросамокаты и гироскутеры — втроеПо статистике Укравтопрома, в мае в Украине зарегистрировали почти на 67% больше электромобилей, чем в тот же месяц прошлого года. О росте спроса свидетельствует и статистика онлайн-сервиса OLX. Так, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, в мае интерес к альтернативному транспорту увеличился следующим образом (по откликам пользователей на объявления):Согласно спросу, увеличилось и предложение. Так, если еще в конце апреля продавцы предлагали 226 электрокаров и 114 гибридов, то в мае количество таких объявлений выросло почти в 3,6 и 4,7 раза соответственно.По отклику на одно объявление, в мае украинцев больше всего интересовала “зеленая” марка Opel – почти 11 потенциальных покупателей на один электромобиль. Также в среднем по 8 откликов получили Renault и Nissan. В Киевской, Одесской и Львовской областях наиболее активно интересуются "зеленым" транспортомСогласно майским показателям, "бум" на альтернативный электротранспорт (мотоциклы, самокаты и скутеры) произошел в предпоследнюю неделю мая (с 23.05 по 29.05), а больше всего интересовались предложениями в Киевской, Одесской и Львовской областях.Статистика категории "Мото" показывает, что больше всего украинцев интересовала покупка электросамоката или гироскутера. По сравнению с другими видами транспорта, в прошлом месяце на подобные объявления отзывались 127 606 раз. Этот показатель в 4,7 раза превышает спрос на электроскутеры и в 46,5 раз — на электромотоциклы. Больше всего этим транспортом интересовались в Киевской области. На втором месте — Львовская обл., где за последний месяц количество желающих приобрести электросамокат или гироскутер увеличилось вдвое. Похожий уровень интереса наблюдался и в Одесской области.Количество откликов на объявления о продаже электросамоката или гироскутераСреди желающих пересесть на электроскутер также больше всего киевлян и жителей области. Жители Днепропетровской и Одесской областей тоже активно рассматривают этот вид транспорта как альтернативу для передвижения. Немного меньший интерес в Полтавской и Житомирской областях.Количество откликов на объявления о продаже электроскутераА вот желающих приобрести электромотоцикл больше всего в Одесской области. Количество откликов на все объявления в регионе на 34% превышает спрос в Киевской области, и на 61,5% — на Волыни, где покупатели также активно интересуются этим видом транспорта.Количество откликов на объявления о продаже электромотоцикла