Какой электротранспорт выбирают украинцы из-за дефицит бензина

В апреле украинцы столкнулись с нехваткой бензина и дизеля и с тех пор все чаще прицениваются к "зеленым" видам транспорта. Как же вырос интерес к альтернативным способам передвижения в условиях кризиса с горючим — в аналитике OLX Авто. Спрос на электромобили вырос в 7 раз, на электросамокаты и гироскутеры — втрое
По статистике Укравтопрома, в мае в Украине зарегистрировали почти на 67% больше электромобилей, чем в тот же месяц прошлого года. О росте спроса свидетельствует и статистика онлайн-сервиса OLX. Так, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, в мае интерес к альтернативному транспорту увеличился следующим образом (по откликам пользователей на объявления):
- на электромобили спрос вырос в 7 раз;
- на электросамокаты и гироскутеры активность покупателей увеличилась втрое;
- на покупку электроскутеров спрос вырос в 4,7 раза.
Согласно спросу, увеличилось и предложение. Так, если еще в конце апреля продавцы предлагали 226 электрокаров и 114 гибридов, то в мае количество таких объявлений выросло почти в 3,6 и 4,7 раза соответственно.
По отклику на одно объявление, в мае украинцев больше всего интересовала “зеленая” марка Opel – почти 11 потенциальных покупателей на один электромобиль. Также в среднем по 8 откликов получили Renault и Nissan. В Киевской, Одесской и Львовской областях наиболее активно интересуются "зеленым" транспортом
Согласно майским показателям, "бум" на альтернативный электротранспорт (мотоциклы, самокаты и скутеры) произошел в предпоследнюю неделю мая (с 23.05 по 29.05), а больше всего интересовались предложениями в Киевской, Одесской и Львовской областях.
Статистика категории "Мото" показывает, что больше всего украинцев интересовала покупка электросамоката или гироскутера. По сравнению с другими видами транспорта, в прошлом месяце на подобные объявления отзывались 127 606 раз. Этот показатель в 4,7 раза превышает спрос на электроскутеры и в 46,5 раз — на электромотоциклы. Больше всего этим транспортом интересовались в Киевской области. На втором месте — Львовская обл., где за последний месяц количество желающих приобрести электросамокат или гироскутер увеличилось вдвое. Похожий уровень интереса наблюдался и в Одесской области.
Топ-5 регионов с наибольшим спросом на электросамокаты/гироскутеры
Количество откликов на объявления о продаже электросамоката или гироскутера
- Киевская - 32 676
- Львовская - 15 566
- Одесская - 15 324
- Днепропетровская - 9 496
- Винницкая - 5 679
Среди желающих пересесть на электроскутер также больше всего киевлян и жителей области. Жители Днепропетровской и Одесской областей тоже активно рассматривают этот вид транспорта как альтернативу для передвижения. Немного меньший интерес в Полтавской и Житомирской областях.
Топ-5 регионов с наибольшим спросом на электроскутеры
Количество откликов на объявления о продаже электроскутера
- Киевская - 6 003
- Днепропетровская 2 994
- Одесская - 2 687
- Полтавская - 1 554
- Житомирская 1 354
А вот желающих приобрести электромотоцикл больше всего в Одесской области. Количество откликов на все объявления в регионе на 34% превышает спрос в Киевской области, и на 61,5% — на Волыни, где покупатели также активно интересуются этим видом транспорта.
Топ-5 регионов с наибольшим спросом на электромотоциклы
Количество откликов на объявления о продаже электромотоцикла
- Одесская - 834
- Киевская - 552
- Волынская - 321
- Львовская - 318
- Ровенская - 104