В Украину запретили ввозить российскую литературу. Российские издательства потеряли важнейший иностранный рынок

Что происходит с русскоязычной литературой на украинском рынке уже сейчас

Как пострадает российский бизнес

В результате войны, развязанной РФ, российская литература в Украине — отныне просто «зарубежная». Верховная рада Украины приняла закон, запрещающий импорт и распространение книг из России, Беларуси и с оккупированных территорий (речь идет как о продукции российских издательств, так и о произведениях российских авторов). Запрет не распространяется на книги российских авторов, изданные в Украине до 1 января 2023 года. При этом в самой Украине, судя по всему, продолжат издавать книги на русском языке и переводы.Если книга написана по-русски, но автор не гражданин РФ, для ее ввоза на продажу потребуется специальное разрешение. С 1 января 2023-го в Украине можно будет издавать литературу только на украинском, а также на языках коренных народов страны и официальных языках Евросоюза. Переводные книги разрешено печатать также только на украинском, языках коренных народов и языках ЕС.При этом депутат Верховной Рады Елена Гришина заявила 21 июня в эфире телемарафона, что в Украине не будет запрещено издавать книги российских классиков, писавших по-русски, также отметила, что в Украине будет возможно издание книг, написанных на русском языке, однако с «достаточно серьезными ограничениями». При этом депутат подчеркнула, что популярная иностранная литература должна будет издаваться в переводе только на украинский, а не на русский язык.Приезжающие в Украину могут взять с собой личные российские книги — не более 10 штук, продавать их нельзя. При этом произведений не должно быть в реестре книг «антиукраинского содержания». В опубликованный впервые в 2015 году список входят, в частности, книги Эдуарда Лимонова «Киев капут», Александра Дугина «Евразийский реванш России», Сергея Доренко «Донбасс — дымовая завеса Путина?» и другие. В 2018-м «Настоящее время» писало, что книга попадает в список, если в ней есть, в том числе «восхваления Сталина» и «принижения украинской истории». Реестр постоянно обновляется.Еще до начала вторжения объем импорта книг из России в Украину значительно сократился. По словам директора украинского издательства Laurus Полины Лавровой, в 2014–2016 годах ассортимент книжных в Украине на 80% состоял из российских книг. К 2022-му, по оценке Лавровой, доля сократилась до 35–40%, так что очевидно, что потребитель не сильно пострадает от принятого закона.Главный редактор российского издательства «Астрель-СПб» Александр Прокопович также заметил, что прежние бизнес-связи российских издателей с украинским рынком были «практически разрушены» еще до 24 февраля — запрет, по его мнению, уже мало что изменит.Генеральный директор издательской группы «Альпина» Алексей Ильин в ответе на запрос «Медузы» сообщил, что с 24 февраля отгрузки книг из России в Украину фактически остановились, так что новый закон никак не повлиял на ситуацию — «скорее, явился ее отражением». О прекращении продаж в Украине с марта говорят и в издательстве МИФ.Алексей Ильин из издательства «Альпина» заявляет, что из-за нового запрета продажи их книг на украинском рынке полностью прекратятся: «Сделать с этим ничего не представляется возможным». На Украину приходилось 7% от продаж издательства.Годовая доля продаж книг издательства МИФ в Украине в последние годы составляла от 2,5 до 3,5%. Теперь издательство не может экспортировать свою продукцию, рассказывает в разговоре с «Медузой» руководитель редакционной группы в издательстве МИФ Ольга Киселева. Кроме того, с 2021 года издательство не может покупать права на перевод украинских авторов, а с этого — продавать права на перевод русскоязычных книг в Украину и получать доходы за книги издательства, изданные на украинском языке.По мнению Александра Прокоповича из «Астрели-СПб», российская литература в Украине перейдет в положение одной из зарубежных, «причем с политическим и психологическим отягощением»:И понятно, что так — труднее. Доходы, когда они появятся, будут значительно ниже. Российский книжный бизнес всегда имел подспорье русскоязычного населения во всех странах бывшего СССР, сейчас же он потеряет значимую его часть: еще не так давно украинский рынок давал от 5 до 10% всех продаж, в зависимости от направлений.

Прокопович предполагает, что авторы из России теперь смогут появиться на украинском рынке «преимущественно» в переводе на украинский язык.

Что будет с переводной литературой

«Нам пока никто не запрещает выпускать книги на русском, — говорит Лаврова. — У нас [в издательстве] поровну: 50% на украинском, 50% на любых других языках. Сейчас, например, я буду издавать книгу на украинском и на русском языке. Книга написана в Британии, и у автора есть основание, почему он хочет книгу на русском: основная часть тиража уйдет в Латвию, Литву, где большое количество русских эмигрантов. Это пожелание автора».