В Украину запретили ввозить российскую литературу. Российские издательства потеряли важнейший иностранный рынок

В результате войны, развязанной РФ, российская литература в Украине — отныне просто «зарубежная». Верховная рада Украины приняла закон, запрещающий импорт и распространение книг из России, Беларуси и с оккупированных территорий (речь идет как о продукции российских издательств, так и о произведениях российских авторов). Запрет не распространяется на книги российских авторов, изданные в Украине до 1 января 2023 года. При этом в самой Украине, судя по всему, продолжат издавать книги на русском языке и переводы.
Если книга написана по-русски, но автор не гражданин РФ, для ее ввоза на продажу потребуется специальное разрешение. С 1 января 2023-го в Украине можно будет издавать литературу только на украинском, а также на языках коренных народов страны и официальных языках Евросоюза. Переводные книги разрешено печатать также только на украинском, языках коренных народов и языках ЕС.
При этом депутат Верховной Рады Елена Гришина заявила 21 июня в эфире телемарафона, что в Украине не будет запрещено издавать книги российских классиков, писавших по-русски, также отметила, что в Украине будет возможно издание книг, написанных на русском языке, однако с «достаточно серьезными ограничениями». При этом депутат подчеркнула, что популярная иностранная литература должна будет издаваться в переводе только на украинский, а не на русский язык.
Приезжающие в Украину могут взять с собой личные российские книги — не более 10 штук, продавать их нельзя. При этом произведений не должно быть в реестре книг «антиукраинского содержания». В опубликованный впервые в 2015 году список входят, в частности, книги Эдуарда Лимонова «Киев капут», Александра Дугина «Евразийский реванш России», Сергея Доренко «Донбасс — дымовая завеса Путина?» и другие. В 2018-м «Настоящее время» писало, что книга попадает в список, если в ней есть, в том числе «восхваления Сталина» и «принижения украинской истории». Реестр постоянно обновляется.
Что происходит с русскоязычной литературой на украинском рынке уже сейчас
Еще до начала вторжения объем импорта книг из России в Украину значительно сократился. По словам директора украинского издательства Laurus Полины Лавровой, в 2014–2016 годах ассортимент книжных в Украине на 80% состоял из российских книг. К 2022-му, по оценке Лавровой, доля сократилась до 35–40%, так что очевидно, что потребитель не сильно пострадает от принятого закона.
Главный редактор российского издательства «Астрель-СПб» Александр Прокопович также заметил, что прежние бизнес-связи российских издателей с украинским рынком были «практически разрушены» еще до 24 февраля — запрет, по его мнению, уже мало что изменит.
Генеральный директор издательской группы «Альпина» Алексей Ильин в ответе на запрос «Медузы» сообщил, что с 24 февраля отгрузки книг из России в Украину фактически остановились, так что новый закон никак не повлиял на ситуацию — «скорее, явился ее отражением». О прекращении продаж в Украине с марта говорят и в издательстве МИФ.
Как пострадает российский бизнес
Алексей Ильин из издательства «Альпина» заявляет, что из-за нового запрета продажи их книг на украинском рынке полностью прекратятся: «Сделать с этим ничего не представляется возможным». На Украину приходилось 7% от продаж издательства.
Годовая доля продаж книг издательства МИФ в Украине в последние годы составляла от 2,5 до 3,5%. Теперь издательство не может экспортировать свою продукцию, рассказывает в разговоре с «Медузой» руководитель редакционной группы в издательстве МИФ Ольга Киселева. Кроме того, с 2021 года издательство не может покупать права на перевод украинских авторов, а с этого — продавать права на перевод русскоязычных книг в Украину и получать доходы за книги издательства, изданные на украинском языке.
По мнению Александра Прокоповича из «Астрели-СПб», российская литература в Украине перейдет в положение одной из зарубежных, «причем с политическим и психологическим отягощением»:
И понятно, что так — труднее. Доходы, когда они появятся, будут значительно ниже. Российский книжный бизнес всегда имел подспорье русскоязычного населения во всех странах бывшего СССР, сейчас же он потеряет значимую его часть: еще не так давно украинский рынок давал от 5 до 10% всех продаж, в зависимости от направлений.
Прокопович предполагает, что авторы из России теперь смогут появиться на украинском рынке «преимущественно» в переводе на украинский язык.
Впрочем, это уже работает. Разумеется, издателю выгоднее не вкладываться в перевод, но… Понимаете, в свое время в Украине кафе начали продавать книги, и это были книги на украинском языке (переводные или оригинальные). Просто «не кул» продавать в своем кафе книгу на русском. А это было в далеком 2014 году [когда Россия анексировала Крым и спровоцировала конфликт в Донбассе]. Сейчас это просто на уровне — «а как еще?».
Киселева из МИФа также считает переводы российских книг на украинский единственным возможным выходом из этой ситуации. По ее мнению, если у украинского издателя есть права на книгу, написанную по-русски, ему предстоит выбирать из двух вариантов: либо расторгнуть договор с автором, либо договориться о переводе.
Если речь идет о продаже книг российских издательств, остается либо ждать окончания войны, либо прекращать сотрудничество с украинскими книготорговцами — что сейчас и происходит. «Третий путь — пиратство, но не думаю, что при нежелании издавать книги российского авторства оно будет распространено широко», — заключает Киселева.
Что будет с переводной литературой
«В последние годы в Украине — бум прекрасных переводов», — говорит российский издатель Александр Прокопович. По его оценке, русскоязычная литература в Украине «преимущественно проигрывала» переводной:
Украинская издательница Полина Лаврова тоже указывает, что в последние годы большинство переводной литературы в Украине выходило на украинском, хотя переводы на русский тоже были.
«Нам пока никто не запрещает выпускать книги на русском, — говорит Лаврова. — У нас [в издательстве] поровну: 50% на украинском, 50% на любых других языках. Сейчас, например, я буду издавать книгу на украинском и на русском языке. Книга написана в Британии, и у автора есть основание, почему он хочет книгу на русском: основная часть тиража уйдет в Латвию, Литву, где большое количество русских эмигрантов. Это пожелание автора».
В целом, отмечает Лаврова, после 2014 года книжная индустрия в Украине развивалась, но с такими темпами, как хотелось бы. А с 24 февраля 2022-го проблемы, очевидно, усугубились: «В результате вторжения РФ в Украину, у нас разрушено большое количество типографий, магазины не могут себе позволить открываться».
Тем не менее запрет ввоза российских книг кажется Лавровой логичной мерой, хотя до вторжения она выступала против сокращения продукции из РФ на украинском рынке: «Сейчас я понимаю эту эмоцию. Я отношусь к запрету спокойно. Сейчас даже в сфере культуры все стараются не вести бизнес с Россией, потому что у каждого из нас кто-то воюет. У многих есть погибшие».
По материалам: Медуза