Покупка квартиры во время войны: как выгодно и безопасно выбрать жилье в Украине

Рынок купли-продажи жилья постепенно восстанавливается, поэтому в OLX проанализировали, как изменилась средняя стоимость квадратного метра за последние полгода, где сейчас самые выгодные цены на квартиры и на что обратить внимание при покупке жилой недвижимости во время войны.

Цена квадратного метра выросла на 8–11%

По сравнению с началом года стоимость квадратного метра на вторичном рынке выросла на 8%, а на первичке — на 11%. Так, если в январе средние цены на вторичке по Украине были на уровне 17 643 грн/м², то в июле эта сумма составляет уже 19 070 грн/м². Если же вы планируете вкладывать деньги в квартиру в новостройке, средняя стоимость квадратного метра сейчас обойдется в 25 464 грн/м², а это на 2 500 грн больше, чем в начале года до войны.

Какие факторы влияют на стоимость

Конечно, на финальную цену квартиры влияют различные факторы: локация, инфраструктура, этаж, планировка, отделка и прочее. Так, например, в меблированном доме на вторичке средняя цена квадратного метра составляет 24 343 грн, в новостройке придется выложить почти вдвое больше — 44 779 грн.

Что касается отделки, то квадратный метр во вторичном жилищном фонде с евроремонтом обойдется в среднем в 27 000 грн, в квартире с косметическим ремонтом — 21 885 грн. Если же рассматривать первичный рынок, то стоимость квадратного метра в доме с евроремонтом обойдется в среднем в 36 373 грн, с косметическим ремонтом — в 26 691 грн, а под чистовую отделку — в 25 843 грн. Самым дорогим вариантом ремонта как для вторичного, так и первичного рынка жилья будет авторский проект — 36 549 грн/м² и 53 127 грн/м² соответственно.

Если сравнивать цены в зависимости от этажности, то квадратный метр на первом-втором этажах на вторичке в среднем стоит 22 278 грн, а вот в новостройке ценник уже в 1,3 раза выше — 30 765 грн. Приблизительно такая же разница в цене и на квартиру на 3-8 этажах — 23 521 грн/м² и 30 565 грн/м² соответственно.

Самые выгодные цены на вторичку в Сумской области, на первичном рынке — в Ивано-Франковской области

Если сравнивать цены в регионах Украины, то самая выгодная средняя цена квадратного метра по состоянию на июль в новостройках Ивано-Франковской области — 17 834 гривны. Среди областей с доступными ценами также Хмельницкая (18 837 грн/м²) и Сумская (19 597 грн/м²). А вот самые высокие цены в Киевской (30 460 грн/м²), Львовской (33 589 грн/м²) и Днепропетровской (33 643 грн/м²) областях.

На вторичном рынке распределение следующее: самая выгодная цена за квадратный метр в Сумской (13 002 грн/м²), Днепропетровской (16 358 грн/м²) и Ивано-Франковской области (16 411 грн/м²). Самое же дорогое жилье в Киевской (34 740 грн/м²), Львовской (27 463 грн/м²), Винницкой (24 753 грн/м²) и Черновицкой (24 605 грн/м²) областях.

Средняя стоимость квадратного метра в регионах Украины в июле (грн)

Регион Вторичный ЖФ Новостройка январь 2022 р. июль 2022 р. январь 2022 р. июль 2022 р. Днепропетровская область 14 741 16 358 29 457 33 643 Львовская область 22 788 27 463 26 456 33 589 Киевская область 35 741 34 740 29 828 30 460 Одесская область 22 362 21 454 25 114 28 524 Закарпатская область 16 568 22 917 20 831 27 938 Винницкая область 21 354 24 753 26 226 26 595 Черновицкая область 20 660 24 605 25 405 25 645 Тернопольская область 16 787 19 852 21 873 23 559 Волынская область 15 679 19 194 19 551 23 051 Ровенская область 19 290 22 922 19 120 23 000 Черкасская область 16 325 18 738 23 374 22 984 Полтавская область 16 293 18 537 22 484 22 907 Житомирская область 16 629 18 874 21 687 22 842 Черниговская область 17 379 16 929 20 540 20 600 Сумская область 12 993 13 002 21 849 19 597 Хмельницкая область 16 561 18 110 17 671 18 837 Ивано-Франковская область 13 900 16 411 15 335 17 834

Статистика OLX Недвижимость

Как проверить квартиру перед покупкой квартиры

Покупка жилья — это ответственный процесс как в мирное время, так и в условиях военного положения. Тем более что сейчас к привычным этапам проверки перед покупкой добавились и новые. Чтобы безопасно купить квартиру во время войны, обратите внимание на рекомендации управляющего партнера юридической компании KopotLawyers и соучредителя онлайн-сервиса проверки документов новостроек Monitor.Estate Владимира Копотя:

Проверьте наличие документов и лицензий. Как и до войны, наличие документов остается важным условием купли-продажи недвижимости. Если речь идет о квартире в новостройке, вам обязаны показать проект строительства и разрешительные документы на него. Среди них лицензия и разрешение на строительные работы, а также договор аренды или право собственности на земельный участок. Если вам говорят, что эти документы еще в процессе подготовки, следует продолжить поиск жилья. К тому же, данные должны соответствовать действительности. Например, если на бумаге предусмотрено 10 этажей, а дом строят на 25 – это тоже "тревожный звоночек".



Если же выбираете квартиру на вторичном рынке – тщательно проверьте документы на собственность. В первую очередь, попросите юристов проверить их подлинность и исключить возможность подделки. Кроме того, сейчас в Украине частично разрешили продавать жилье по доверенности, если она выписана за границей и заверенная консулом. Однако ее должны выдать не позднее 30 дней до подписания соглашения. Если больше — нужно нотариальное заявление-подтверждение доверителя, что доверенность до сих пор действительна.

Проверьте статус земельного участка. Не имеет значения, будь то военное время или мирное — своего целевого назначения участок не изменит, а возможные риски никуда не исчезнут. Поэтому просите у застройщика показать документ на право собственности или договор аренды на земельный участок, на котором строится дом. Кроме того, предназначение земли должно быть для строительства жилья. Также следует проверить участок на Публичной кадастровой карте. Убедитесь в безопасности дома. В условиях войны возникла дополнительная проблема: повреждение домов, подведенных коммуникаций и т.п. Поэтому перед покупкой жилья воспользуйтесь услугами технических специалистов, например, инженеров, технадзора и архитекторов, чтобы выявить неочевидные неисправности. Только при визуальном осмотре они смогут оценить, насколько дом разрушен или поврежден. Убедитесь в целесообразности цены квартиры. Если цена предлагаемой квартиры выше на 20% рыночной, то следует выяснить, почему именно. Возможно, там есть дополнительные бонусы: детские площадки, панорамный вид и прочее. Если же цена существенно ниже, следует обратить внимание не только на документы и продавца, но и изучить историю объекта. Как правило, подозрительно дешевые квартиры имеют недостатки в документах или судебные истории.

PR Manager OLX, Ольга Дзюба