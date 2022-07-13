Покупка квартиры во время войны: как выгодно и безопасно выбрать жилье в Украине

Рынок купли-продажи жилья постепенно восстанавливается, поэтому в OLX проанализировали, как изменилась средняя стоимость квадратного метра за последние полгода, где сейчас самые выгодные цены на квартиры и на что обратить внимание при покупке жилой недвижимости во время войны.
По сравнению с началом года стоимость квадратного метра на вторичном рынке выросла на 8%, а на первичке — на 11%. Так, если в январе средние цены на вторичке по Украине были на уровне 17 643 грн/м², то в июле эта сумма составляет уже 19 070 грн/м². Если же вы планируете вкладывать деньги в квартиру в новостройке, средняя стоимость квадратного метра сейчас обойдется в 25 464 грн/м², а это на 2 500 грн больше, чем в начале года до войны.
Конечно, на финальную цену квартиры влияют различные факторы: локация, инфраструктура, этаж, планировка, отделка и прочее. Так, например, в меблированном доме на вторичке средняя цена квадратного метра составляет 24 343 грн, в новостройке придется выложить почти вдвое больше — 44 779 грн.
Что касается отделки, то квадратный метр во вторичном жилищном фонде с евроремонтом обойдется в среднем в 27 000 грн, в квартире с косметическим ремонтом — 21 885 грн. Если же рассматривать первичный рынок, то стоимость квадратного метра в доме с евроремонтом обойдется в среднем в 36 373 грн, с косметическим ремонтом — в 26 691 грн, а под чистовую отделку — в 25 843 грн. Самым дорогим вариантом ремонта как для вторичного, так и первичного рынка жилья будет авторский проект — 36 549 грн/м² и 53 127 грн/м² соответственно.
Если сравнивать цены в зависимости от этажности, то квадратный метр на первом-втором этажах на вторичке в среднем стоит 22 278 грн, а вот в новостройке ценник уже в 1,3 раза выше — 30 765 грн. Приблизительно такая же разница в цене и на квартиру на 3-8 этажах — 23 521 грн/м² и 30 565 грн/м² соответственно.
Самые выгодные цены на вторичку в Сумской области, на первичном рынке — в Ивано-Франковской области
Если сравнивать цены в регионах Украины, то самая выгодная средняя цена квадратного метра по состоянию на июль в новостройках Ивано-Франковской области — 17 834 гривны. Среди областей с доступными ценами также Хмельницкая (18 837 грн/м²) и Сумская (19 597 грн/м²). А вот самые высокие цены в Киевской (30 460 грн/м²), Львовской (33 589 грн/м²) и Днепропетровской (33 643 грн/м²) областях.
На вторичном рынке распределение следующее: самая выгодная цена за квадратный метр в Сумской (13 002 грн/м²), Днепропетровской (16 358 грн/м²) и Ивано-Франковской области (16 411 грн/м²). Самое же дорогое жилье в Киевской (34 740 грн/м²), Львовской (27 463 грн/м²), Винницкой (24 753 грн/м²) и Черновицкой (24 605 грн/м²) областях.
|
Регион
|
Вторичный ЖФ
|
Новостройка
|
январь 2022 р.
|
июль 2022 р.
|
январь 2022 р.
|
июль 2022 р.
|
Днепропетровская область
|
14 741
|
16 358
|
29 457
|
33 643
|
Львовская область
|
22 788
|
27 463
|
26 456
|
33 589
|
Киевская область
|
35 741
|
34 740
|
29 828
|
30 460
|
Одесская область
|
22 362
|
21 454
|
25 114
|
28 524
|
Закарпатская область
|
16 568
|
22 917
|
20 831
|
27 938
|
Винницкая область
|
21 354
|
24 753
|
26 226
|
26 595
|
Черновицкая область
|
20 660
|
24 605
|
25 405
|
25 645
|
Тернопольская область
|
16 787
|
19 852
|
21 873
|
23 559
|
Волынская область
|
15 679
|
19 194
|
19 551
|
23 051
|
Ровенская область
|
19 290
|
22 922
|
19 120
|
23 000
|
Черкасская область
|
16 325
|
18 738
|
23 374
|
22 984
|
Полтавская область
|
16 293
|
18 537
|
22 484
|
22 907
|
Житомирская область
|
16 629
|
18 874
|
21 687
|
22 842
|
Черниговская область
|
17 379
|
16 929
|
20 540
|
20 600
|
Сумская область
|
12 993
|
13 002
|
21 849
|
19 597
|
Хмельницкая область
|
16 561
|
18 110
|
17 671
|
18 837
|
Ивано-Франковская область
|
13 900
|
16 411
|
15 335
|
17 834
Статистика OLX Недвижимость
Покупка жилья — это ответственный процесс как в мирное время, так и в условиях военного положения. Тем более что сейчас к привычным этапам проверки перед покупкой добавились и новые. Чтобы безопасно купить квартиру во время войны, обратите внимание на рекомендации управляющего партнера юридической компании KopotLawyers и соучредителя онлайн-сервиса проверки документов новостроек Monitor.Estate Владимира Копотя:
Если же выбираете квартиру на вторичном рынке – тщательно проверьте документы на собственность. В первую очередь, попросите юристов проверить их подлинность и исключить возможность подделки. Кроме того, сейчас в Украине частично разрешили продавать жилье по доверенности, если она выписана за границей и заверенная консулом. Однако ее должны выдать не позднее 30 дней до подписания соглашения. Если больше — нужно нотариальное заявление-подтверждение доверителя, что доверенность до сих пор действительна.
Проверьте статус земельного участка. Не имеет значения, будь то военное время или мирное — своего целевого назначения участок не изменит, а возможные риски никуда не исчезнут. Поэтому просите у застройщика показать документ на право собственности или договор аренды на земельный участок, на котором строится дом. Кроме того, предназначение земли должно быть для строительства жилья. Также следует проверить участок на Публичной кадастровой карте.
Убедитесь в безопасности дома. В условиях войны возникла дополнительная проблема: повреждение домов, подведенных коммуникаций и т.п. Поэтому перед покупкой жилья воспользуйтесь услугами технических специалистов, например, инженеров, технадзора и архитекторов, чтобы выявить неочевидные неисправности. Только при визуальном осмотре они смогут оценить, насколько дом разрушен или поврежден.
Убедитесь в целесообразности цены квартиры. Если цена предлагаемой квартиры выше на 20% рыночной, то следует выяснить, почему именно. Возможно, там есть дополнительные бонусы: детские площадки, панорамный вид и прочее. Если же цена существенно ниже, следует обратить внимание не только на документы и продавца, но и изучить историю объекта. Как правило, подозрительно дешевые квартиры имеют недостатки в документах или судебные истории.