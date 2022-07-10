Продавать или сдавать в аренду? Что делать с недвижимостью тем, кто уехал из Украины

Цены на квартиры в Киеве, Чернигове и Житомире могут просесть в ближайшее время. По словам специалистов, до сих пор продавцы не готовы были сильно много скидывать от довоенных цен. Об этом в эксклюзивном комментарии "Сегодня" рассказал президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрий Пита.

"Думаю, в ближайшие месяцы цены на рынке недвижимости снизятся на 20% от довоенных. Правда, и сейчас те цены, которые мы видим в объявлениях, часто не соответствуют реальным суммам сделок. Как правило, торг сейчас составляет 10-15%. Поэтому можно сказать, что реальные цены на недвижимость уже снизились", – говорит Пита.

Продавать, сдавать в аренду или покупать?

Продавать свою квартиру эксперт советует только в случае острой необходимости, например – переезда на ПМЖ, лучше будет сдавать квартиру в короткую или долгосрочную аренду. А вот с покупкой можно не тянуть, ведь на рынке сегодня появилось много интересных вариантов.

"И если вы увидите то, что долго искали, то я бы советовал покупать, попробовав при этом поторговаться. Хорошие варианты люди довольно быстро раскупают. В одном и том же микрорайоне цены на одинаковые по площади квартиры могут довольно сильно отличаться", – рассказывает Пита.

Эксперт отметил, что дешевеет как правило жилье в худшем состоянии, на не самых популярных этажах, с чуть худшим расположением дома.

Как изменилась стоимость цен в Украине в июне

После начала военного положения в Украине остановились продажи недвижимости. Впоследствии этот рынок ожил, однако уровень продаж все еще ниже, чем в начале февраля этого года. При этом цены на квартиры в новостройках растут и дальше. Аналитики ЛУН показали, в каких городах Украины и сколько стоит один квадратный метр, и почему жилье в новостройках постоянно дорожает.

Самые дорогие квартиры – в Киеве и Днепре

По данным экспертов, цены на квадратные метры в новостройках выросли в июне еще больше и превысили уровень цен до полномасштабного вторжения России в Украину.

Так, в Киеве стоимость 1 м кв. сейчас выше, чем в феврале, на 3%, а во Львове и области, например, на 10%. Наибольшую стоимость в начале июля в среднем установили застройщики в таких городах и областях:

1310 долларов (38 767 грн) за 1 м кв. – Киев;

1080 долларов (31 960 грн) за 1 м кв. – Днепропетровская область;

960 долларов (28 409 грн) за 1 м кв. – Закарпатская область;

900 долларов (26 633 грн) за 1 м кв. – Львовская и Винницкая области.

Причинами такого удорожания называют рост себестоимости строительства и откладывание старта строительства новых очередей.

При этом строительство возобновляется по всем регионам по-разному: в западных областях возобновлены работы на 90% ЖК, а в Киеве, например, всего на 40%. Также уровень продаж значительно ниже, чем в феврале.

"Текущие продажи ощутимо ниже довоенных. По утверждениям застройщиков, сейчас формируется отложенный спрос. Инвесторы присматриваются к новостройкам, но не готовы вкладывать так активно, как до войны, из-за непредсказуемости будущего", – говорится в сообщении.



Эксперты добавляют, что застройщики понимают нежелание инвесторов покупать жилье прямо сейчас, поэтому подогревают интерес специальными предложениями. Например, разрешают длительную рассрочку на готовые или почти готовые квартиры.

Что будет с ценами на недвижимость в сентябре?

К сентябрю крупнейшие киевские девелоперы предложат потенциальным покупателям скидки на жилье в размере от 10 до 25%. Об этом рассказал соучредитель и управляющий партнер компании INSPI Development Владимир Семенцов.

По его словам, размер предлагаемых скидок будет зависеть от нескольких факторов:

стадии строительства ЖК или его секции;

количества нереализованных квартир;

финансовой способности застройщика вести строительство, минимизировав привлечение средств граждан.



Эксперт отмечает, что если объект закончен на 70%, то при полной уплате стоимости квартиры, размер скидок может быть 10-15% в гривневом эквиваленте. Если ЖК закончен только наполовину, то скидка может вырасти до 25%.

"В настоящее время речь идет о том, что ожидаемые скидки будут применяться на квартиры, выставленные на продажу по довоенным ценам и с максимальной оплатой на момент приобретения. Застройщики будут рассчитывать на привлечение потенциальных покупателей в объекты с высокой степенью готовности", – пояснил Семенцов.



Он добавил, что именно с помощью скидок застройщики постараются привлечь покупателей, ведь спрос на жилье из-за войны достаточно низкий.

До сентября-октября, по мнению Семенцова, вряд ли возможно изменение этой тенденции. В ближайшие 2-3 месяца застройщики будут решать вопросы продажи квартир в рассрочку на объектах, которые были на начальных стадиях строительства до войны и остались в неопределенности.