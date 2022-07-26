Работа на дому: 6 самых высокооплачиваемых вакансий

Если вы искали когда-то работу дома, то скорее всего встречали большое количество мошеннических объявлений. Ведь по принципу бесплатного сыра, людей заманивали в мышеловку. Но если искать работу на сайте Государственного центра занятости, можете быть уверенными в прозрачности предложения.
За какую работу дома платят больше всего
Согласно объявлениям расположенным на ресурсе Государственного центра занятости dcz.gov.ua
, больше всего платят за работу дома по таким профессиям:
- менеджер по розничной торговле - 9900 гривен
- консультант - 9500 гривен
- менеджер по управлению - 9500 гривен
- менеджер по организации - 9000 гривен
- редактор - 9000 гривен
- швея - 6500 гривен
Также мы подобрали вакансии работы на дому с наибольшим окладом на OLX:
- оператор колл-центра - 14000 гривен
- копирайтер - 12000 гривен
- швея - 10000 гривен
- оператор-логист - 9000 гривен
Перечисленные вакансии были выбраны с учетом даты публикации за последние два месяца.
Популярные вакансии работы на дому
В наше время очень распространении вакансии с работой на дому, ведь много работы выполняется на компьютере через интернет.
Такой вид труда достаточно выгоден, как для рабочего, так и для работодателя. Вам не нужно тратить неоценимое время на дорогу к работе и домой, а работодателю не надо платить за ваше рабочее место.
Чаще всего дома работают:
- программисты и разработчики
- копирайтеры
- графические дизайнеры и иллюстраторы
- операторы
- бухгалтеры
- писатели
- инженеры
- архитекторы и другие
Если вам импонирует работать дома, попробуйте и себе найти такую работу, или освоить необходимую профессию, для гарантированного трудоустройства.