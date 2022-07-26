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Главная » Новости » Общество » 2022 » Июль » 26 » 20:05:47

Работа на дому: 6 самых высокооплачиваемых вакансий

Вчера, 20:05:47 420 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Работа на дому: 6 самых высокооплачиваемых вакансий

Если вы искали когда-то работу дома, то скорее всего встречали большое количество мошеннических объявлений. Ведь по принципу бесплатного сыра, людей заманивали в мышеловку. Но если искать работу на сайте Государственного центра занятости, можете быть уверенными в прозрачности предложения.

За какую работу дома платят больше всего

Согласно объявлениям расположенным на ресурсе Государственного центра занятости dcz.gov.ua, больше всего платят за работу дома по таким профессиям:
  • менеджер по розничной торговле - 9900 гривен
  • консультант - 9500 гривен
  • менеджер по управлению - 9500 гривен
  • менеджер по организации - 9000 гривен
  • редактор - 9000 гривен
  • швея - 6500 гривен


Также мы подобрали вакансии работы на дому с наибольшим окладом на OLX:

  • оператор колл-центра - 14000 гривен
  • копирайтер - 12000 гривен
  • швея - 10000 гривен
  • оператор-логист - 9000 гривен

Перечисленные вакансии были выбраны с учетом даты публикации за последние два месяца.

Популярные вакансии работы на дому

В наше время очень распространении вакансии с работой на дому, ведь много работы выполняется на компьютере через интернет.

Такой вид труда достаточно выгоден, как для рабочего, так и для работодателя. Вам не нужно тратить неоценимое время на дорогу к работе и домой, а работодателю не надо платить за ваше рабочее место.

Чаще всего дома работают:

  • программисты и разработчики
  • копирайтеры
  • графические дизайнеры и иллюстраторы
  • операторы
  • бухгалтеры
  • писатели
  • инженеры
  • архитекторы и другие

Если вам импонирует работать дома, попробуйте и себе найти такую работу, или освоить необходимую профессию, для гарантированного трудоустройства. 
Тэги: трудоустройство, вакансии, работа
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