Как рассказать о своих достоинствах, недостатках на собеседовании?

Как говорить о своих достоинствах

Вопрос о положительных и отрицательных качествах – один из самых популярных на собеседовании при подборе персонала. Правильная подготовка к самопрезентации, определение сильных и слабых сторон поможет вам успешно пройти интервью и получить работу мечты. Поэтому внимательно перечитайте всю информацию и сделайте соответствующие выводы.При этом неважно, претендует кандидат на должность разработчика, инженера IoT или проект-менеджера. Иногда рекрутер или эйчар просит отметить по три недостатка или достоинства, рассказать о том, что мешает или помогает в работе – вариантов формулировок много. Чтобы не растеряться и отвечать уверенно, заранее продумайте ответы.

В ответах изначально акцентируйте внимание на положительных качествах. Хвалить себя и рассказывать об успехах на собеседовании можно и нужно – главное не переборщить. Говоря на интервью о достоинствах, добавляйте факты и детали. Подготовьте для работодателя мини-презентацию, состоящую из полноценного анализа – от проблемы до путей ее решения.

Воспользуйтесь такими советами:

Определите свои лучшие качества и свяжите их с требованиями, указанными в вакансии.

Составьте список достоинств из 5 пунктов. Подробно распишите каждый из них. Не лукавьте – отвечайте честно.

Акцентируйте внимание на профессиональных качествах, а личные упоминайте в конце.

Каждое сильное качество иллюстрируйте примером.

Пытайтесь не пользоваться стандартными фразами – придумайте что-то оригинальное.



Рассказ о положительных сторонах сформирует у рекрутера или эйчара правильное отношение к вашей персоне и поможет понять, чем вы будете полезны компании.

Как говорить о своих недостатках

Почему рекрутер из эйчар задает вопросы об отрицательных качествах? Ответ кандидата показывает, насколько вы открыты на собеседовании, как реагируете на неудобные вопросы. Задача соискателя – показать, что идеальных людей не бывает, и вы из их числа. При ответе на вопросы будьте откровенны и при этом:

Превращайте минусы в плюсы. Например, излишнее занудство помогает вам не допускать ошибок, ведь вы проверяете свою работу по три раза.

Говорите, что вы работаете над своим недостатком. Пример: «Я знаю, что моя коммуникабельность иногда слишком навязчива. Но я стараюсь общаться с коллегами только в перерыв, чтобы не отвлекать их от работы».

Покажите готовность к обучению. «Мне всегда было интересно разобраться в этой программе. Я уже ищу курсы, которые помогли бы мне избавиться от этого недостатка».

Не говорите о личном. Менеджеру не стоит рассказывать о том, что вы любите сплетничать или ревнуете вторую половинку к каждому столбу.

Не увлекайтесь. Не стоит перечислять все свои недостатки – выберите только профессиональные.



Никогда не говорите работодателю о том, что у вас нет отрицательных качеств – к людям, не склонным к самокритике, относятся настороженно.

Как не нужно отвечать на собеседовании

Главное правило успешного прохождения собеседования при приеме на работу – искренность и честность. Не стоит чересчур увлекаться юмором, юлить и избегать ответов на вопросы. Также не используйте формулировки: «Я не могу или не знаю». Фраза «Мне стоит больше работать над этим» подходит гораздо лучше.

Чтобы успешно пройти интервью, соискателю следует избегать таких предложений:

Рассказ о недостатках не касается моих прямых обязанностей.

А разве я обязан рассказывать о своих слабых и сильных сторонах?

Все время работаю и не могу остановиться.

Мой недостаток – все время ем сладкое.

Мне нечем гордится.

Не знаю.



Во время собеседования будьте вежливы, не переходите на личности и не самоутверждайтесь за счет собеседника.