Вакансии на должности в судах Украины: актуальный список на январь 2023

Судебные власти Украины в январе 2023 года сообщают о наличии вакантных должностей в аппаратах судебных учреждений (02.01.2023 –12.01.2023). Приводим актуальный список вакансий:

«Волинський апеляційний суд оголошує добір на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» - начальника відділу юридичної роботи та управління державним майном.

Інформацію для участі в доборі необхідно надіслати в електронному вигляді на електронну адресу: kadry@vla.court.gov.ua до 16:00 год. 20 січня 2023 року включно.

Співбесіда з особами, які виявили бажання взяти участь у доборі буде проведена у приміщенні Волинського апеляційного суду (час та дата будуть повідомлені кандидатам додатково шляхом надсилання листа на електронну адресу).

Додаткова інформація за номером телефону: (0332) 77 70 16; електронна адреса: kadry@vla.court.gov.ua.

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У Закарпатському апеляційному суді вакантною є посада секретаря судового засідання.

Додаткова інформація за номером телефону: (0312) 61 40 79 або звертайтесь безпосередньо до суду за адресою: м. Ужгород, вул. Довженка, 7.

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Господарський суд Донецької області запрошує на роботу на наступні посади:

секретар судового засідання (10 посад);

головний спеціаліст (1 посада);

головний спеціаліст відділу управління персоналом (1 посада);

провідний спеціаліст апарату суду (1 посада);

провідний спеціаліст відділу управління персоналом (1 посада);

провідний спеціаліст відділу аналітичного та інформаційного забезпечення (2 посади);

спеціаліст апарату суду (1 посада),

спеціаліст відділу документального забезпечення та контролю (канцелярія) (2 посади);

провідний інспектор архіву (2 посади);

прибиральник службових приміщень (1 посада);

заступник начальника відділу судової статистики та інформаційних технологій (1 посада);

інспектор 1 категорії у відділі судової статистики та інформаційних технологій (1 посада);

відповідальний черговий (1 посада);

водій (1 посада);

старший судовий розпорядник (1 посада);

судові розпорядники (2 посади);

прес-секретар (1 посада);

провідний інспектор апарату суду (2 посади).

Також суду потрібні помічники суддів.

Для отримання детальної інформації звертатися за телефонами: +38 096 068 16 02; +38 095 877 92 22, задати питання чи направити резюме можна також за посиланням: https://t.me/gsdo_gov_ua.

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Господарський суд Київської області повідомляє про наявність наступних вакансій державної служби в апараті суду:

старший секретар апарату суду (2 вакансії);

заступник начальника відділу управління персоналом апарату суду (1 вакансія).

Кандидати на вакантну посаду подають на електронну пошту відділу управління персоналом апарату суду (kadru@ko.arbitr.gov.ua) Резюме встановленого зразка відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246, із зазначенням вакансії, на яку вони претендують.

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Господарський суд Одеської області запрошує досвідчених працівників на заміщення вакантних посад у наступних відділах:

відділ документального забезпечення (канцелярія);

аналітично-інформаційний відділ;

відділ контролю та організаційного забезпечення діяльності, зокрема на посади головного консультанта та судового розпорядника.

Додаткова інформація за номером телефону: (0482) 307 956.

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У Господарському суді Тернопільської області оголошено добір на зайняття вакантної посади державної служби категорії "В" в період дії воєнного стану: секретаря судового засідання.

Детальна інформація за номером телефону: (0352) 43 11 73.

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Жовтневий районний суд Миколаївської області запрошує на роботу на посади державної служби категорії «В»:

секретаря судового засідання (1 посада);

судового розпорядника (1 посада).

Детальна інформація за телефоном (0512) 64 48 78, 098 319 77 98.

Резюме надсилайте на електронну адресу суду: inbox@gt.mk.court.gov.ua.

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Харківський районний суд Харківської області оголошує про потребу зайняття вакансій:

секретаря судового засідання (безстроково);

судового розпорядника (строково).

Термін прийняття заяв на співбесіду до 16 січня 2023 року.

За отриманням додаткової інформації звертатися за телефоном: 057 745 66 98.

У Лубенському міськрайонному суді Полтавської області оголошено добір на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» у період дії воєнного стану, а саме, секретар судового засідання (1 посада, строкова).

Опис вакансії: додаток.

Резюме з позначкою «претендент на посаду секретаря судового засідання» за встановленою формою, що додається, приймається до 16 год. 00 хв. 27 січня 2023 року на електрону адресу: inbox@lbm.pl.court.gov.ua

Співбесіди з кандидатами на вакантну посаду відбудуться 30 січня 2023 року з 10 год. 00 хв.

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Тячівський районний суд Закарпатської області повідомляє про наявність вакантних посад державної служби, а саме:

секретар суду;

секретар судового засідання;

спеціаліст з питань персоналу;

старший секретар суду;

друкарка

Додаткову інформацію можна отримати за номером телефону: 068 091 67 36, або ж надіславши листа на електронну пошту е-mail: inbox@tc.zk.court.gov.ua, (kadry@tc.zk.court.gov.ua).

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У Виноградівському районному суді Закарпатської області наявна тимчасова вакантна посада патронатної служби - помічника судді.

Додаткову інформацію можна отримати за адресою: м. Виноградів, вул. Тюльпанів, 24 або зателефонувавши за номером (03143) 2 73 85.

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Зарічний районний суд м. Суми повідомляє про наявні вакантні посади державної служби категорії «В» - секретаря судового засідання (2 посади).

Кандидати можуть надсилати на електронну пошту суду: inbox@zr.su.court.gov.ua заповнену особову картку та резюме встановленого зразка, документи, що підтверджують наявність громадянства України, освіти та досвіду роботи.

З кандидатами буде проведено співбесіду.

Додаткова інформація за номером телефону: (0542) 60-07-94.

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У Канівському міськрайонному суді Черкаської області вакантною є посада секретаря судового засідання.

На електронну пошту суду: inbox@kn.ck.court.gov.ua можна направляти заповнене резюме встановленого зразка, документи, що підтверджують наявність громадянства України, освіти та досвіду роботи.

З кандидатами буде проведено співбесіду.

Додаткова інформація за номером телефону: +380473632133.

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Підволочиський районний суд Тернопільської області повідомляє про наявність вакантної посади державної служби категорії «В», а саме, головного спеціаліста (з інформаційних технологій).

Додаткова інформація за номером телефону: (03543) 2 25 76.

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У Тернівському районному суді м. Кривого Рогу наявна вакантна посада державної служби категорії «В», а саме, головного спеціаліста (ІТ-технологій).

Докладну інформацію з питань працевлаштування можливо отримати за номером телефоном: 068 744 48 60.

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Дзержинський районний суд міста Харкова запрошує на роботу на посади державної служби - секретаря судового засідання.

Додаткова інформація за номером телефону: (057) 336-82-70.

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Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області повідомляє про наявність вакантних посад:

секретаря судових засідань (4 посади);

старшого секретаря (1 посада);

спеціаліста інформаційних технологій (1 посада);

експедитора (1 посада).

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У Житомирському районному суді Житомирської області наявна вакантна посада державної служби категорії «В», а саме, головного спеціаліста загального відділу (призначення за строковим трудовим договором, на період тимчасово відсутнього працівника).

Кандидати можуть звертатись за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 90, каб. № 3, № 4 з 9:00 до 13:00, з 14:00 до 17:00.

Контактні номери телефону: (0412) 41 75 89; (0412) 41 75 75; e-mail: inbox@zt.zt.court.gov.ua.

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Новомиколаївський районний суд Запорізької області запрошує на роботу:

Додаткова інформація за номером телефону: (061) 449 15 05.

У Слов’янському міськрайонному суді Донецької області оголошено добір на зайняття вакантних посад державної служби категорії «В» у період дії воєнного стану:

Секретар судового засідання (тимчасова, на час фактичної відсутності основного працівника) (2 посади, строкова);

Секретар суду (тимчасова, на час фактичної відсутності основного працівника) (2 посади, строкова);

Консультант суду (1 посада, строкова).

Резюме за встановленою формою, що додається, приймається до 16 год. 00 хв. 19 січня 2023 року на електрону адресу: inbox@sl.dn.court.gov.ua.

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Черняхівський районний суд Житомирської області повідомляє про наявність вакантної посади державної служби категорії «В» - секретаря судового засідання .

Свої резюме кандидати можуть надсилати на електронну пошту суду: inbox@cr.zt.court.gov.ua

За додатковою інформацією можна звертатися з 09:00 до 16:00 за номером телефону: (04134) 4 82 07.

В Герцаївському районному суді Чернівецької області наявні наступні вакантні посади державної служби категорії "В":

судового розпорядника (1 посада);

секретаря суду (дві посади).

За додатковою інформацією можна звертатися за номером телефону: (03740) 2 14 02 або за адресою: м. Герца, вул. Центральна, 20.

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Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області повідомляє про наявність в апараті суду вакантних посад державної служби категорії «В»:

секретаря суду;

секретаря судового засідання.

Кандидати можуть направляти на офіційну електронну адресу суду: inbox@mkm.zk.court.gov.ua резюме (в довільній формі або ж за формою, визначеною додатком 2-1 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246, в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 648 (зі змінами та доповненнями) .

За додатковою інформацією щодо призначення на державну службу в суді можна звертатися за адресою: м. Мукачево, вул. Літуна Андрія, 13.

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У Ладижинському міському суді Вінницької області наявна вакантна посада державної служби категорії «В» - секретаря судового засідання.

За додатковою інформацією можна звертатися особисто до Ладижинського міського суду Вінницької області за адресою вул. Енергетиків, 13, м. Ладижин, або за номером телефону: (04343) 6 12 75.

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Кременчуцький районний суд Полтавської області здійснює добір на заміщення вакантної посади секретаря суду.

Додаткова інформація за номером телефону: 050 869 73 88; e-mail: inbox@km.pl.court.gov.ua.

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В Галицькому районному суді міста Львова наявні наступні вакантні посади державної служби категорії "В" на період воєнного стану:

судового розпорядника (2 посади);

головного спеціаліста з інформаційних технологій (1 посада).

За додаткова інформація можна звертатися до Галицького районного суду міста Львова, 2 поверх, 10 каб. або за номером телефону: (032) 261 38 38.

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