16 вакансий, куда срочно ищут работников из Украины

Компания Work UA в октябре 2023 попросила работодателей поделиться предложениями работы, куда необходимо срочно найти новых работников и как можно быстрее. Зарплаты в некоторых вакансиях достигают от 40 до 75 тыс. грн, поэтому скорее отзывайтесь.

Fashion Discount Group – оптовый поставщик оригинальной брендовой одежды и обуви – открывает новые отделения в трех регионах и ищет менеджеров мечты! Это кандидаты, имеющие опыт в B2B продажах более 1 года, знают, что такое CRM-система, коммуникабельная и нацеленная на результат. Основные задачи: привлечение новых и работа с клиентами в Днепре и области, работа с CRM-системой, ведение полного цикла соглашения. Компания гарантирует компенсацию горючего и амортизации автомобиля, инструменты для продаж (CRM, телефонию), индивидуальное обучение и тренинги.«СитиАрт» – украинский производитель торгового оборудования и корпусной мебели. Компания ищет опытного инженера-конструктора. Среди обязанностей: конструирование торгового оборудования, корпусной корпоративной мебели, офисной мебели; создание рабочих чертежей для производства согласно установленным стандартам; разработка технической документации; подбор материалов. График работы: 5/2, с 9:00 до 18:00.YASNO ищет специалиста, который обеспечит активные B2B-продажи услуг поставок электроэнергии и природного газа, ведение соглашения от переговоров до заключения договоров, а также формирование и анализ воронки продаж. От кандидатов ожидают успешный опыт региональных продаж в B2B-сегменте от 2 лет, опыт переговоров с владельцами бизнеса, коммуникабельность. Специалист получит конкурентный уровень оплаты труда, годовой бонус, медицинское страхование.TOTIS Pharma – международный дистрибьютор профессиональной косметики и препаратов для эстетической медицины. Компания ищет коммуникабельного специалиста с опытом в сфере продаж, умением работать с 1С, Excel. Ключевые обязанности: обеспечение высокой конверсии обработки лидов, увеличение среднего чека клиента, выполнение норм контактов с отражением в СРМ-системе. Будущему сотруднику предлагают мотивационную систему оплаты труда (ставка + КРИ + % от продаж), бесплатные обучающие поездки за границу к представителям брендов, скидки на продукцию компании.Aspen Institute Kyiv — украинский внепартийный общественный союз — ищет операционного менеджера, который будет заниматься вопросами организационного обеспечения деятельности Института, финансовой деятельности, ведения отчетности. Ключевые требования: высшее финансово-экономическое образование, не менее 3 лет опыта работы в должности руководящего персонала в сфере финансового/операционного менеджмента или аудита, владение английским языком от Upper Intermediate и выше. Кандидатам предлагают конкурентную заработную плату, нетворкинг, возможность учиться и развиваться профессионально.Редакция hromadske ищет в свою команду редактора, которая будет работать с журналистами и большинством текстов на сайте. Будущий работник будет координировать команду и разрабатывать с ними темы для материалов на сайт; редактировать тексты; формировать пул фрилансеров и колумнистов; работать над SEO-оптимизацией текстов. Редактор может работать в столичном офисе или дистанционно.Группа компаний «Алсер» – производитель штор, роллет и жалюзи – ищет специалиста для работы с уникальными дизайнерскими изделиями на территории клиента. Ключевые обязанности: выезд к клиенту для навешивания штор, проверка их качества, утюжка. Компания предоставляет водителя для перемещений по городу, проводит корпоративное обучение. Опыт работы не обязателен.ISEI — компания, объединяющая фанатов ухода и сознательного подхода к заботе о себе и своем здоровье — в поисках оператора call-центра. Кандидату предлагают удобный график работы (2/2 с 9:00 до 18:00), оплачиваемое обучение, скидки на продукцию, карьерный рост. Специалист будет принимать и подтверждать заказы на сайте, консультировать клиентов, прорабатывать отзывы. Ожидание соискателя: совершенный украинский язык, свободное владение ПК, 1С, Excel, Word.«Бизнес Центр Фармация» – компания, имеющая 25-летний опыт в сфере дистрибуции современных лекарственных средств на рынке Украины – приглашает в команду заместителя главного бухгалтера. От специалиста ожидают наличие профильного образования, опыт работы бухгалтером в ООО на общей системе налогообложения от 4 лет, знание профильного законодательства, внимательность. Компания предоставляет социальный пакет, подарки к праздникам.CHER'17 – украинский бренд одежды – приглашает ответственного и структурного офис-менеджера. Сотрудник будет отвечать за полное административное сопровождение жизнедеятельности офиса и команды, встречать посетителей, помогать в организации мероприятий компании. Предлагают официальное трудоустройство, рыночную оплату труда с возможностью роста.MVK — международная маникюрная студия — приглашает к работе людей, стремящихся к профессиональному росту и совершенствованию. Компания предлагает обучение сотрудникам, не имеющим опыта работы. Также среди преимуществ: индивидуальный график работы с возможностью выбора рабочих смен, предоставление инструментов, возможности для роста.Клининговая компания «Уборка 24» — лидер качества услуг профессиональной уборки — ищет команду менеджера по продажам, который присоединится к дружеской команде и будет работать в офисе на Подоле. От специалиста ожидают опыт работы от 1 года в аналогичной должности, навыки работы с CRM-системой, коммуникабельность. Работодатель предлагает график 5/2 (выходные: суббота и воскресенье), корпоративную библиотеку и другие бонусы.Ресторан «SHEF» ищет повара-универсала, умеющего готовить разнообразные блюда, включая холодные и горячие закуски, салаты, супы, основные блюда. Компания предлагает конкурентную заработную плату, возможность карьерного роста, посменный график работы по договоренности.Spell – украинский крафтовый производитель кондитерских изделий – ищет помощников кондитеров на ночную смену. Среди требований: чистоплотность, пунктуальность, готовность к физическим нагрузкам. Знания теоретических основ работы с шоколадом будут преимуществом. Компания предлагает достойную оплату труда, возможность роста и развития, скидки на товары. График работы: с 20:00 до 06:30 (5/2, выходные плавающие).TAXI838 ищет диспетчера для удаленной работы. Ключевые обязанности: прием звонков от клиентов, предоставление им информации об услугах, обработка заказов. От кандидата ожидают надлежащий уровень владения украинским языком, наличие техники (компьютер или ноутбук, гарнитура). Зато предлагают свободный график работы, обучение, стабильные выплаты дважды в месяц.ООО «Дойч-Фарм» – дистрибьютор фармацевтического рынка – ищет юриста в сфере публичных закупок. От специалиста ждут знания в области хозяйственного права, административного и хозяйственного процесса, опыт работы от 2 лет в публичных закупках. Желательно знание антимонопольного регулирования. Предлагают генератор и старлинк в офисе, обеды на средства компании, медицинское страхование.Если указанные вакансии вам не совсем по душе, а работа нужна срочно, отправляйтесь на поиски наилучшего предложения для себя: воспользуйтесь поиском вакансий по запросу и обратите внимание на предложения с красным значком «Горячая». Сейчас на Work UA более 96 тысяч вакансий для украинцев.