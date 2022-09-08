Убийство в Ялте: «Спецназовцы» до смерти избили Сергея Сухова. Видео драки с камеры наблюдения попало в интернет

Телеграм канал ASTRA публикует полное 15-минутное видео с камер наблюдения, на котором видно, что избивают жертву двое мужчин.

Все произошло 6 сентября ночью в районе «Стройгородок» в Ялте.

На кадрах видно, как чёрный автомобиль с буквой Z на стекле подъезжает к «Автокафе» в данном районе. Из машины выходят 4 человека. Они между собой сорятся, затем по очереди бьют Сергея Сухова. Почти сразу у кафе появляется пятый человек — судя по кадрам, покупатель, ждущий заказ. Он наблюдает за процессом, а в какой-то момент даже помогает одному из подозреваемых достать из карманов документы. Четвёртый участник в какой-то момент уходит с места убийства. Сухова бьют до тех пор, пока он не подаёт признаков жизни. Затем его грузят в багажник и увозят. После этого уже на другой машине подъезжает четвёртый участник инцидента и разговаривает со свидетелями. Затем, судя по всему, работники кафе, смывают с места убийства следы крови водой.

Уже известно, что погибший — 34-летний житель Ялты Сергей Сухов. Подозреваемые, попавшие на видео — командир взвода так называемой «алупкинской роты спецназа союза ветеранов сводного полка народного ополчения Крыма» Кирилл Гонтаренко, по данным ASTRA, недавно вернувшийся из Украины, и его знакомый Владимир Кикавец.

Подозреваемый в убийстве в Ялте «спецназовец» недавно вернулся с Украины В Ялте по подозрению в убийстве местного жителя Сергея Сухова задержан командир взвода так называемой «алупкинской роты спецназа союза ветеранов сводного полка народного ополчения Крыма» Кирилл Гонтаренко (на фото). «Недавно он вернулся с Украины», —говорят знакомые убитого. В каком качестве он туда ездил, и принимал ли участие в боевых действиях — неизвестно. В августе 2022 местный горсовет наградил его «ценным подарком» и знаком отличия за «образцовое выполнение гражданского долга». Вместе с ним задержан также его знакомый — Владимир Кикавец. Оба попали на почти 15-минутное видео с камер наблюдения от 6 сентября у «Автокафе». На кадрах видно, как двое мужчин до смерти избили Сергея Сухова и погрузили его в багажник. За избиением наблюдали как минимум двое человек — один, в чёрной кожаной куртке, приехавший вместе с подозреваемыми, а затем ушедший с места убийства, второй — покупатель кафе. Их личности неизвестны. Сначала полицейские отпустили «спецназовца», поверив на слово, что он ничего не делал. Лишь после протеста друзей погибшего и обнародования видео с камер, Кирилл Гонтаренко был вновь задержан. Убитый в Ялте Сергей Сухов был знаком с убийцами Изначально по подозрению в убийстве задержали лишь Кикавца, а Гонтаренко отпустили, поверив на слово его товарищу, который заявил, что «Гонтаренко только свидетель». После этого знакомые и друзья погибшего добыли полное видео с камер наблюдения, на котором запечатлён момент убийства и четко видно, что в избиении принимают участие двое. Видео они предоставили местным силовикам и редакции ASTRA, а сами устроили протест у «управления МВД». После этого Гонтаренко был тоже задержан.



«Знал он их точно, все жили в одном районе «Стройгородок». Нормальный пацан был, спортсмен, неконфликтный. Буквально два дня назад я его вёз, он рассказывал, что хочет уехать в Херсон, то ли в охрану, то ли еще куда, что-то у него решалось там с документами. А этот Кирюша (Подозреваемый Кирилл Гонтаренко, - прим. astra) был как раз в этих краях, не знаю, где именно, на Донбассе или где, но точно был, может он (Сухов, - прим. astra) хотел через него решить какие-то вопросы и уехать. Но точно он хотел в Херсон, говорил, задолбала такая жизнь, надо зарабатывать, он говорил, там хорошие деньги обещали», — рассказал ASTRA знакомый погибшего Сергея Сухова Александр. «Знал он их точно, все жили в одном районе «Стройгородок». Нормальный пацан был, спортсмен, неконфликтный. Буквально два дня назад я его вёз, он рассказывал, что хочет уехать в Херсон, то ли в охрану, то ли еще куда, что-то у него решалось там с документами. А этот Кирюша (Подозреваемый Кирилл Гонтаренко, - прим. astra) был как раз в этих краях, не знаю, где именно, на Донбассе или где, но точно был, может он (Сухов, - прим. astra) хотел через него решить какие-то вопросы и уехать. Но точно он хотел в Херсон, говорил, задолбала такая жизнь, надо зарабатывать, он говорил, там хорошие деньги обещали», — рассказал ASTRA знакомый погибшего Сергея Сухова Александр.

В Ялте в Крыму друзья убитого местного жителя устроили протест у «управления МВД» из-за того, что одного из убийц сначала отпустили на свободу. По данным жителей, отпущенный подозреваемый Кирилл Гонтаренко недавно вернулся из Украины.