Море, пальмы, патрули и «Z-плакаты». Как выглядит Ялта во время войны. ФОТОРЕПОРТАЖ

ЯЛТА – Один из самых красивых городов Крыма. Ялта встретила Новый год, украшенная в праздничную иллюминацию. Однако помимо ярких огней в оккупированном российскими войсками городе можно увидеть множество напоминаний о том, что рядом проходят военные действия.

Набережная Ялты прекрасна в любое время года. Зима словно обходит этот южный крымских город стороной, позволяя жителям и приезжим наслаждаться солнечной погодой.

Море – главная достопримечательность Ялты, и местные жители, видимо, решили позаботиться о туристах. Самодельный указатель не заметить невозможно.

По вечерам ялтинская набережная залита огнями. Сюда приходят и туристы, и местные жители. Хотя, по словам ялтинцев, туристов сейчас в городе гораздо меньше, чем в прошлые годы.

А вот патрулей на улицах Ялты стало гораздо больше. На набережной можно увидеть, например, полицейских рядом с «человеком-зеброй».

Смешанные чувства вызывает фотовыставка, посвященная «тридцатилетию дружбы Ялты и Баден-Бадена». Выставка называется «Дружба на века». На стендах представлены фотографии и исторические факты о том, как украинская Ялта подружилась с немецким городом в 2000 году.

Почему российские власти Ялты забегают вперед и отмечают тридцатилетие побратимства в нынешнем 2023 году, сказать сложно.

Набережная в Ялте даже зимой предлагает развлечения для туристов. Аттракционы, тир и, конечно, фастфуд. «Буржуазные» нагетсы и хот-доги соседствуют с традиционными для южнобережья шашлыком и шаурмой.

Только вот первая буква в слове «Шаурма» на вывеске, если присмотреться – это перевернутая буква «М» в стиле американского McDonalds. Как говорится, скрепы – скрепами, а кушать хочется всегда.

Уходящие ввысь кипарисы и пальмы – одни из символов Южного берега Крыма и, конечно же, Ялты. Живописные аллеи так и манят прогуляться по ним неспешным шагом и насладиться тишиной и ароматом хвои.

Однако мирной прогулки не получилось: напоминание о войне выглядит кощунством в тихом и мирном парке. Афиша концертного зала «Юбилейный» со слоганом «Zа землю русскую!» возвращает в реальность из мира грез.

Подобные плакаты можно увидеть в разных местах в Ялте. Кому пришло в голову обклеить подобными афишами туристические маршруты в историческом центре города – остается лишь догадываться.

Но этот рисунок, надпись и демонстративная буква «Z» не только диссонируют с окружающей природой, но и вызывают острое чувство беспокойства и тревоги.

Хочется отвернуться и не видеть эти военные плакаты, которые, к сожалению, уже в Крыму повсюду.

Ялта, горячо любимая местными жителями и многими крымчанами, должна запоминаться своей уникальной природой и красотой, а не вестниками близкой войны.

Василь Корчев, крымский блогер, керчанин

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