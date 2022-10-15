Роман Малык найден повешенным. Загадочная смерть военкома на России

О том, что на теле военкома имеются признаки самоубийства сообщили издания "Время перемен" и "Байкал 24". Телеграм-канал "Сирена" написал об это со ссылкой на Vl.ru, но сейчас на сайте такой новости уже нет.



"Вчера, 14 октября 2022 года, поздним вечером в русском городе Партизанске в районе улицы Селедцова, д. 34 на заборе было обнаружено тело военного комиссара Партизанского городского округа, Партизанского и Лазовского районов Приморского края Романа Васильевича Малыка" - пишут российские СМИ.

"Тело комиссара, участника военной кампании в Чечне Романа Малыка нашли вчера поздно вечером около забора дома на Селедцова. Полиция рассматривает версии убийства и суицида. Родные мужчины не верят, что он сам решил уйти из жизни – был уравновешен и уверен в себе", – пишет телеграм-канал Amur Mash.

Ушел из жизни не по своей воле

В соцсетях "Одноклассники" и "Вконтакте" пишут, что тело военкома было обнаружено вечером в Партизанске, в районе улицы Селедцова. Жители Партизанска сомневаются, что военком ушел из жизни по своей воле и ждут официальное заявление от правоохранительных органов.

Многие жители города, кто хорошо знал Романа Васильевича, помнят, что он любил жизнь и по своей воле не повесился бы. Он обладал крепкой нервной системой, прошёл Чеченские кампании, долгие годы работал в военкомате на руководящих должностях, активно занимался военно-патриотическим воспитанием молодёжи, очень любил своих детей.

В России найден мертвым военный комиссар Партизанского и Лазовского районов Роман Малык. Местные СМИ сообщают, что на теле были признаки самоубийства. Однако другие уверяют, что его повесили местные жители.По официальной версии властей, у военнослужащего остановилось сердце.