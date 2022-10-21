Пропагандист RT Олег Клоков был ликвидирован на переправе через Днепр: пытался сбежать из Херсона

Арестович рассказал о "забавных процессах" на Херсонщине

Сегодня ночью 21 октября в оккупированном Херсоне был ликвидирован российский пропагандист Олег Клоков. Он пытался переправиться на левый берег Днепра. О смерти Клокова и еще одного "журналиста" утром 21 октября сообщили пропагандистские СМИ России.По российской переправе через Днепр начались прилеты поздно вечером 20 октября. По официальной версии оккупантов, в ходе инцидента погибли 4 человека, 2 из которых были "журналистами".На самом деле речь идет о пропагандистах, которых направили на оккупированную территорию Украины для участия в информационной войне. Один из ликвидированных - это Олег Клоков, который активно сотрудничал с самыми одиозными пропагандистскими ресурсами Кремля: с Russia Today, "Первым каналом", "Москвой 24", мэрией Москвы и прочими."В Херсон мужчина поехал (...), чтобы развивать местный телеканал "Таврия"", - сообщили оккупанты.Отметим, что оккупанты и их пособники массово бегут с правого берега Херсонщины из-за контрнаступления ВСУ. Ожидается скорая деоккупация Херсона и других близлежащих населенных пунктов.Ранее сообщалось, что оккупанты грабят Херсон: на левый берег Днепра вывозится отжатый в городе коммунальный и частный транспорт.На оккупированной территории Херсонской области происходят "забавные процессы": с одной стороны, Москва действительно эвакуирует свои "администрации" и представителей силовых структур, с другой - перебрасывает туда дополнительные войска, в основном из числа мобилизованных. Об этом рассказ советник ОП Алексей Арестович в эфире YouTube-канала "Фейгин LIVE".По словам собеседника, противник может рассматривать два сценария действий на Херсонском направлении: российская пехота может быть выведена из региона и переброшена на Донетчину для попыток захвата всей территории области, либо же из-под ударов будет выведен только ключевой персонал, тогда как военные продолжат попытки удержания плацдарма.Арестович добавил, что россияне пытаются перейти в локальные контрнаступления на Херсонщине, но они отбиваются украинскими военными. В свою очередь, ВСУ пока не наступают, а ведут боевые действия вдоль линии фронта по удержанию территорий.В последнее время российские СМИ активно распространяли информацию о якобы готовящемся полномасштабном наступлении ВСУ в Херсонской области. В связи с этим противник объявил об "эвакуации" жителей правобережья на левый берег области. Тем временем в Херсонской ОВА призывали жителей области игнорировать объявленную россиянами "эвакуацию".