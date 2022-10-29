Взрывы в Севастополе 29 октября: возможно повреждены корабли ЧФ и новый флагман «Адмирал Макаров». ВИДЕО



Журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что по разным данным, взрывами повреждены несколько кораблей Черноморского флота России. Вероятно, среди них есть "Адмирал Макаров", ставший флагманом после потери россиянами "Москвы".

Он подчеркнул, что эта информация нуждается в проверке.

В украинских пабликах с самого утра сообщают о том, что БПЛА в Севастополе нанесли удар по кораблям Черноморского флота РФ, включая фрегат "Адмирал Макаров". При этом уточняют, что информация требует проверки.

Ранее "губернатор" Севастополя Михаил Развозжаев заявлял, что атака на Черноморский флот отбита, никто не пострадал.

Видео Тем временем, в телеграмм-каналах публикуют фото и видео взрывов в Севастопольской бухте сегодня.

МО России назвало «террористической атакой» нападение на корабли в Севастополе

«Сегодня в 4:20 утра киевским режимом проведена террористическая атака на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь», — пишет Минобороны.

В результате атаки «незначительное повреждение» получили морской тральщик «Иван Голубец», а также боносетевое заграждение в бухте Южная, сообщает ведомство. Подвергшиеся атаке корабли были задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора» в рамках международной инициативы по вывозу зерна из украинских портов.

Подготовка нападения на корабли и обучение военнослужащих осуществлялись под руководством «находящихся в Очакове Николаевской области британских специалистов». «Представители данного подразделения ВМС Великобритании принимали участие в планировании, обеспечении и реализации террористического акта в Балтийском море 26 сентября по подрыву газопроводов „Северный поток-1“ и „Северный поток-2“», — утверждает Минобороны.

В атаке были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотных аппаратов. По данным Минобороны, все они были уничтожены.

Сегодня 29 октября в месте базирования российских военных кораблей в Севастополе раздался взрыв. Есть предположение, что мог пострадать русский флагман "Адмирал Макаров".Есть информация, что сегодня хорошенько досталось одному из складов боеприпасов. Очевидцы зафиксировали пожар и слышали детонацию. Также, по слухам, на фрегате «Адмирал Макаров» повредили радиолокационную станцию.