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Главная » Новости » Война в Украине » 2022 » Ноябрь » 12 » 18:02:50

Украина собирает средства на флот морских дронов и катеров - Зеленский

Сегодня, 18:02:56 199 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Украина собирает средства на флот морских дронов и катеров - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский разместил в своем официальном телеграм-канале объявление о начале сбора средств на создание в Украине флота безэкипажных катеров.
 
По его словам, дроны нужны Украине чтобы "защитить акватории наших морей и мирные города от российских ракет, которые запускают с кораблей".
 
Кроме того, как пишет Зеленский, ВСУ будет использовать такие катера для разблокировки коридора для гражданских судов, везущих зерно из украинских портов.
 
В конце октября российские корабли, стоявшие на севастопольском рейде, были атакованы морскими безэкипажными катерами, которые поражают цели самоподрывом.
 
Судя по материалам, которые появились в сети, эти катера управлялись дистанционно.
 
Как сообщали российские паблики, в конце сентября на берег неподалеку от Севастополя был выброшен катер, который, по словам комментаторов, был безэкипажным аппаратом.
 
На фандрайзинговом сайте, где ведется сбор средств, говорится, что такие аппараты - уникальная украинская разработка. Организаторы планируют собрать средства на 100 таких катеров.
 
Сбор осуществляют на платформе United24. Присоединиться можно по ссылке.






Тэги: флот, Зеленский, Дроны
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