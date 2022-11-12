Украина собирает средства на флот морских дронов и катеров - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский разместил в своем официальном телеграм-канале объявление о начале сбора средств на создание в Украине флота безэкипажных катеров.
По его словам, дроны нужны Украине чтобы "защитить акватории наших морей и мирные города от российских ракет, которые запускают с кораблей".
Кроме того, как пишет Зеленский, ВСУ будет использовать такие катера для разблокировки коридора для гражданских судов, везущих зерно из украинских портов.
В конце октября российские корабли, стоявшие на севастопольском рейде, были атакованы морскими безэкипажными катерами, которые поражают цели самоподрывом.
Судя по материалам, которые появились в сети, эти катера управлялись дистанционно.
Как сообщали российские паблики, в конце сентября на берег неподалеку от Севастополя был выброшен катер, который, по словам комментаторов, был безэкипажным аппаратом.
На фандрайзинговом сайте, где ведется сбор средств, говорится, что такие аппараты - уникальная украинская разработка. Организаторы планируют собрать средства на 100 таких катеров.
Сбор осуществляют на платформе United24. Присоединиться можно по ссылке.